Украли миллион долларов в коробке из-под водки из здания МИД России

Задержанные за это преступление женщина и мужчина сейчас находятся на свободе, а деньги не найдены до сих пор

Из главного здания МИД России средь бела дня вынесли более миллиона долларов в разной валюте. О хищении стало известно уже на следующие сутки после преступления. Главную подозреваемую и ее предполагаемого сообщника задержали на второй день после кражи. Однако куда делись похищенные деньги, неизвестно до сих пор. Более того, оба задержанных сейчас находятся на свободе. Один из них даже выведен из числа обвиняемых и стал в уголовном деле свидетелем.

Эта криминально-любовная история случилась ровно год назад. 19 декабря 2019 года ведущий специалист-эксперт Валютно-финансового департамента (ВФД) внешнеполитического ведомства РФ, 49-летняя Наталья Агальцова, не явилась на работу. Наталья отправила начальнице сообщение в WhatsApp, что у нее подскочило давление и она подъедет попозже. Как раз в этот день в кабинете Агальцовой должна была пройти инкассация крупной суммы денег в валюте. Кабинет № 514 пришлось вскрыть. Внутри обнаружили беспорядок. На столе лежали пачки денег, на полу стояла инкассаторская сумка, наполовину наполненная пачками долларов.

Коробка из-под водки

За три недели до описанных выше событий, 28 ноября, в посольстве Российской Федерации в Тегеране двое сотрудников департамента дипломатическо-курьерской службы МИД России приняли у иранских коллег диппочту – два пакета и коробку, опечатанные сургучными печатями с гербом.

Чуть раньше посол Российской Федерации в присутствии главбуха посольства и еще нескольких специалистов уложили в коробку из-под водки "Абсолют" 150 пачек стодолларовых купюр (все – исключительно нового образца 2009 года с защитной полосой) – по 100 купюр в каждой. Коробку с 1 500 000 долларов перетянули скотчем, обернули крафтовой бумагой и, опечатав, сдали на хранение в специальное помещение, находящееся под круглосуточной охраной.

Деньги, о которых идет речь – средства, полученные за консульские услуги. Дело в том, что посольство РФ в Иране не могло отправить их в Москву денежным переводом – из-за санкционного давления, оказываемого на это государство США и их партнерами. В силу похожих причин в дипведомствах, и не только в российских, часто используется подобная практика движения наличных средств. Диппочту никто не проверяет, а что внутри посылок, может узнать только получатель.

Курьеры тщательно проверили целостность печатей и доставили ценный груз в здание на Смоленской-Сенной площади в Москве. 29 ноября другой сотрудник МИД разобрал почту и передал все три посылки из Ирана ведущему специалисту-эксперту ВФД Наталье Агальцовой.

Пакет с цветочками

После вскрытия кабинета Агальцовой специально созданная комиссия провела ревизию денежных средств. В итоге выявили недостачу: 20 065 462 рубля 15 копеек и 745 735 долларов и 22 цента (по курсу на 20.12.2019 – 46 629 541). Общий ущерб составил 1 066 638 долларов, или 66 695 003 рубля. Помимо прочего в кассе нашли нигде не учтенные 7 евро и 63 евроцента.

После этого сразу начали поднимать документацию, опрашивать коллег Агальцовой, охрану, смотреть записи камер видеонаблюдения. По камерам наблюдений отследили, что накануне ревизии – вечером 18 декабря – Агальцова выходила из своего кабинета с двумя объемными пакетами: пакетом-«майкой» белого цвета и пакетом с рисунком в виде цветочков. Позже эти цветочки не раз будут фигурировать в деле как одна из улик.

Уже 20 декабря Наталью Агальцову задержали, отвезли в отдел полиции по району Арбат и допросили.

Точкой отсчета, когда пропавшие деньги еще были на месте, следует считать 16 декабря. Именно в этот день в кабинете № 514 была проведена ревизия, комиссия недостачи не обнаружила. Все происходившее между 16 и 19 декабря восстановлено со слов самой Натальи, ее сожителя Василия Маковоза, знакомой Галины З., по камерам наблюдения, показаниям сотрудников МИД.

Версия Натальи

По словам Агальцовой, через несколько дней после получения диппочты из Ирана ей поступили сопроводительные письма. В них указывалось, что в одном из конвертов находится 2782 доллара, в другом – 215 долларов 38 центов, а в коробке – 1 500 000 долларов. Агальцова утверждает, что вскрыла почту – вопреки инструкции сделала это одна, а не в присутствии комиссии, как это делалось при отправке. Наталья заявила, что якобы обнаружила несовпадение сумм, указанных в документах, с обнаруженными ею в конвертах и сразу же сообщила об этом своему непосредственному начальнику. А вот деньги в коробке она пересчитывать не стала, якобы из-за того, что их было слишком много, а счетная машинка в ее кабинете очень старая и работает плохо.

Где-то в середине декабря Агальцову, по ее словам, попросили сформировать сумму в 422 тысячи долларов для отправки в одно из зарубежных посольств. И тут она вновь пренебрегла правилами – сформировала требуемую сумму частично из денег, пришедших из Ирана, частично из других средств, находившихся в кассе.

16 декабря (в тот же день, когда проводилась последняя ревизия) Агальцовой поступило новое указание: сдать в банк 1 380 000 долларов. Столько, по ее словам, должно было оставаться за вычетом ранее отправленных $422 000. В тот же день Наталья заказала инкассацию на 19 декабря, а 18-го около полудня принялась пересчитывать деньги. И вот тут-то, по словам Агальцовой, она обнаружила, что в коробке, привезенной из Ирана, пачки со стодолларовыми купюрами лежат только в верхнем ряду, а ниже находятся «куклы». В них только верхние купюры стодолларовые, а все остальные – по 1 доллару. Еще ниже, по словам Натальи, лежали пачки купюр исключительно по 1 доллару.

Тут Наталья, по ее словам, запаниковала. Дальнейшие ее действия довольно сумбурны. Сначала она берет 20 миллионов рублей из кассы, чтобы покрыть недостачу, несет их в ближайший обменный пункт на Арбате, в одном месте меняет часть (там просто не хватило долларов), в другом – другую, получив в общей сложности $300 000. Никаких документов у Натальи в обменных пунктах якобы не спрашивают, поскольку знают в лицо. Эту сумму Наталья несет в офис.

Остатки недостачи Агальцова, по ее словам, планировала покрыть за счет накоплений (200 000 долларов) и кредита в 3 млн рублей. Но днем в ближайшем банке в кредите Агальцовой отказали, поэтому она вернулась на работу, а около пяти часов вечера поехала за город, якобы рассчитывая заехать в банк недалеко от своей дачи и оформить кредит там.

С работы Наталья, как она уверяет, взяла справку 2-НДФЛ и "несколько коробок обуви" – в тех самых пакетах, большом белом и среднего размера с рисунком в виде цветочков. В банк Агальцова так и не успела, а потому поняла, что ее неминуемо ждет недостача, и решила покончить с собой. Но перед смертью ей позарез нужно было закрыть вопрос с наследством в виде дачи.

Последняя любовь

Наталью Агальцову полицейские нашли 20 декабря на той самой даче в Подмосковье. Вместе с ней задержали ее сожителя Василия Маковоза. Разница в возрасте у Натальи и Василия 20 лет. Тем не менее, как утверждает уроженец Молдавской ССР, между ними была любовная связь.

По версии Василия, 18 декабря поздно вечером Наталья приехала на дачу, с порога заявила, что на работе у нее проблемы, провела на кухню, где выложила на стол пакет с изображением цветочков, достала из него пачку денег и сказала: здесь 20 тысяч долларов, деньги надо спрятать, а дачу переоформить на их общую знакомую Алю (впоследствии оказавшуюся Галиной З.).

Василий позвонил соседу по даче Валерию Константиновичу, сказал, что ему нужно отдать на хранение коробку с документами. Наталья позвонила «Але» и сказала, что завтра рано утром за ней заедет Василий, чтобы поехать и переоформить дачу на нее. После этого они сели в машину, поехали к московской квартире соседа по даче, по дороге заехали в хозяйственный магазин, купили сейф, деньги положили в него, а сам сейф – в картонную коробку, в которой он продавался. Валерий Константинович коробку на хранение взял, лишних вопросов задавать не стал.

Утром 19 декабря они вместе с «Алей»-Галей поехали в подмосковный райцентр, где попытались переоформить на нее дачу, но выяснили, что сделать это можно минимум в течение 7 дней. Тогда Наталья оформила завещание на Василия и выписала на него же генеральную доверенность на дачу. После этого все разъехались. Василий – на работу (официально он оформлен как индивидуальный предприниматель), Галина – домой, Наталья – на дачу, где, по ее словам, попыталась покончить с собой, но неудачно.

Нестыковки

В этом уголовном деле вопросов остается больше, чем ответов. Во-первых, не совпадает ни одна сумма денег, которая фигурирует в показаниях самой Натальи, ее возлюбленного Василия и документах.

По словам Агальцовой, они передавали на хранение соседу по даче 200 000 долларов, по версии Маковоза – 20 000. На этих же цифрах они настаивали на очной ставке. В сейфе, который 21 декабря изъяли у соседа по даче и вскрыли в присутствии полицейских, нашли 1488 купюр по 100 долларов (148 800 долларов).

Маковоз в своих показаниях говорит о «пачке 100-долларовых купюр высотой 10 сантиметров». То есть это десять стандартных банковских корешков по 100 купюр, или 100 000 долларов. Но стоит на своем: Наташа сказала, что в пачке 20 тысяч.

Говорят, сейчас Агальцова пытается привлечь к ответственности сопровождавших расследование уголовного дела оперативников: дескать, это с ними мог поделиться Маковоз и именно по их просьбе называл на допросе сумму в 20 тысяч долларов вместо двухсот.

Как следует из объяснений посла России в Иране, в Москву в коробке из-под водки уехали 1,5 миллиона долларов, уложенные таким образом: 8 пачек в 18 слоев (144) и еще 6 пачек вертикально сбоку. Наталья утверждает, что 18 декабря в коробке только верхний слой составляли пачки со 100-долларовыми купюрами, а ниже находились «куклы». При этом сумма недостачи, сумма, обнаруженная при ревизии 19 декабря, и слова Агальцовой не совпадают.

Вопросы вызывает и огромное количество купюр номиналом по 1 доллару, найденных в кабинете Натальи 19 декабря: 144 пачки по 100 купюр. 80 пачек были в банковской упаковке с указанием, что внутри купюры по 100 долларов.

Похоже, что действительно готовилась подмена стодолларовых банкнот на однодолларовые. Но кем? В описании кадров с камер наблюдения 18 декабря Наталья несколько раз заходила в кабинет, при этом в руках у нее была лишь небольшая женская сумочка. Каким образом и когда в кабинет занесли 144 пачки денег – остается загадкой.

Наталья рассказала следователям, что 20 миллионов рублей (недостачу которых обнаружили) она вынесла из кабинета 18 декабря в обед, чтобы обменять их на доллары. По записям камер наблюдения видно, как она в 12:02 выходит из кабинета с небольшой дамской сумочкой. 20 миллионов рублей – это минимум 40 пачек денег купюрами по 5000 рублей. А по словам Натальи, там были и банкноты по 2000 рублей, значит, пачек еще больше. По тем же камерам видно, как Наталья выходит из здания МИД в 12:06, а возвращается уже в 12:25. За 19 минут она должна была успеть посетить два обменных пункта и поменять 20 млн рублей на 300 тысяч долларов.

Сумма в 200 тысяч долларов, которую Наталья, как она уверяет, накопила за 17 лет работы в МИД, тоже вызывает много вопросов. «Понимаете, ее зарплата составляет не больше 100 тысяч рублей в месяц. Восемьдесят-сто. Даже если брать по максимуму и предположить, что этот доход был на протяжении всех 17 лет, то в год ей пришлось бы откладывать по 700 с лишним тысяч в год, оставляя себе только на еду и на проезд, – рассказал РЕН ТВ на условиях анонимности один из бывших коллег Агальцовой. – А по ней нельзя сказать, что она экономит. Она постоянно появлялась на работе в разных недешевых нарядах, покупала машины, меняла дорогие украшения… Только норковых шуб у нее было несколько».

Мечты о кругосветке

Сейчас и Наталья, и Василий на свободе. Василия отпустили уже 23 декабря 2019 года, через двое суток после задержания, так и не предъявив ему обвинение. Затем, в феврале 2020-го, уголовное дело передали из одного следственного отдела в другой. Потом началась пандемия. Следствие несколько раз продлевали, как и срок содержания под стражей Натальи Агальцовой.

Наконец в августе 2020-го Агальцовой изменили меру пресечения на домашний арест. Суд посчитал, что следователи имели возможность провести все очные ставки и допросы, которые весной откладывались из-за пандемии, но так этого и не сделали. А у Натальи слабое здоровье, и ей лучше находиться дома…

16 сентября Василий Маковоз официально перестал быть подозреваемым. Это произошло благодаря работе адвокатов. Василию было достаточно изменить одну строчку в своих показаниях – сказать, что поначалу не знал, откуда деньги, которые помогал прятать Наталье, думал, это ее сбережения. А значит, он уже не соучастник, а свидетель.

Наконец, 18 сентября, аккурат накануне 50-летнего юбилея Агальцовой, уголовное дело переквалифицировали со статьи 158 УК РФ (кража) на статью 160 (присвоение или растрата). Наказание, которое предполагает эта статья, точно такое же, как у 158-й: до 10 лет лишения свободы. Но результат заключается в другом: теперь Наталья уже не под домашним арестом, а под подпиской о невыезде.

Где деньги, принадлежащие МИД России – неизвестно и по сей день. Проверка Агальцовой на детекторе лжи показала, что:

- Все купюры, прибывшие в посылке из Ирана 29 ноября 2019 года, были по 100 долларов;

- Наталья обманывает, когда говорит, что 18 декабря обнаружила подмену купюр на однодолларовые;

- Наталья точно знает, где находятся исчезнувшие деньги.

Теперь посвященные в историю с исчезновением миллиона долларов из здания МИД опасаются, что Василий и Наталья оба выйдут сухими из воды.

«Говорят, Наталья сейчас рассказывает всем, что ей дадут условный срок, – рассказал РЕН ТВ один из бывших коллег Агальцовой. – Когда все закончится, Вася повезет ее в кругосветное путешествие».

Источник: ren.tv