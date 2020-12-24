Кого хотят в мэры жители Бердска: Горожане даже назвали фамилии. Опрос

Многие опрошенные накануне выборов главы города бердчане видят в мэрском кресле кого-то из местных и не доверяют действующей власти. Ни с кем из респондентов депутаты не советовались перед голосованием за нового градоначальника.

Нового хозяина "дома советов" Бердска назовут 25 декабря 2020

За день до даты выборов бердского градоначальника «Курьер. Среда. Бердск» провел опрос среди жителей города — кого бы они хотели видеть мэром. Напомним, что уже 25 декабря станет известно им нового главы города. Срок полномочий действующего мэра Евгения Шестернина истек 26 ноября 2020 года. Нового выберут по конкурсу местные депутаты тайным голосованием в пятницу.

Шестернин вновь баллотируется. В конкурентах у него 8 человек, в том числе и те, кто участвовал в выборах главы города 5 лет назад. "Курьер. Среда. Бердск" уже рассказывал, кто хочет стать мэром, и как пройдет конкурс на замещение вакантной должности главы города.

Большинство опрошенных 24 декабря категорически заявили, что мэра нужно менять и он обязательно должен быть местным, живущим бок о бок с бердчанами, знающим не понаслышке их проблемы. Вместе с тем, никто из респондентов не знает кандидатов на пост градоначальника. И ни у кого депутаты перед голосованием не спрашивали их мнения относительно кандидатуры будущего мэра.

Лидия, пенсионер-педагог:

- Ничего не изменится после выборов. Хотя мы очень надеемся. Я педагог с 35-летним стажем, и пенсия у меня 14 тысяч. Думаю, что останется этот мэр. Нормальных людей из власти убирают — Носова того же забрали. А этот что сделал? Да ничего, абсолютно. Столько народу сидит в администрации и никто ничего не делает. Я бы проголосовала за Белову, она депутат. Мне кажется, у нее четкая позиция. Но ее никто не выберет. Кандидатов я не знаю. Но выберут того, кто здесь сидит и ничего не делает, а только отчитывается.

Ольга Дормакова, парикмахер:

- Мэр должен что-то менять в городе. Дорогие пока плохие, хотя начали заниматься благоустройство Бердска. Но есть ужасные дороги и фонтан в центре города ужасный, праздников в городе не бывает даже и без коронавируса. В Новосибирске, видимо, все хорошо, поэтому никаких изменений в Бердске при Шестернине не видно. Надо, чтобы был местный мэр, знающий проблемы города. Хотя, по-моему, что прямые выборы, что назначение - «одинаково приятно». Люди не ходят на выборы, так как считают, что уже без нас все выбрали. Может, лучше тогда довериться депутатам...

Ольга считает, что за Бердском плохо ухаживают

Татьяна, 40 лет, бизнеследи:

- Мне не все равно, кто будет руководить городом, но я не верю в честные выборы. Тем более, когда выбирают представители власти. Я три года живу в Бердске — переехала из Академгородка — и особых улучшений не заметила. Главу должен выбирать народ. И он должен быть местным. Зачем нам пришлые?

Владимир, пенсионер:

- Мэром должен быть другой. Этот за порядком совсем не следит. Должен быть местный человек. Зачем нам из Новосибирска? Я никому не доверяю. Даже президенту. Посмотрите, дороги сегодня какие: все занесло, а чистить некому. Где мэр? Только с нас содрать последнее... Я бы ни за кого в Бердске голосовать не стал. О чем говорить: мы не можем попасть на прием ни к одному специалисту в больнице.

Мария, 55 лет, продавец:

- Я против нынешнего мэра. Хочу, чтобы был бердский, свой. Я вижу на этом месте Владимира Николаевича Захарова. Люди должны сами выбирать себе мэра. Иначе это нечестные выборы. Депутат у меня не спрашивал, кого бы я хотела видеть в администрации. Я, честно сказать, даже не знаю, кто мой депутат. Но от народа, мне кажется, все равно ничего не зависит. Когда у нас посадили Потапова, его замещал Михайлов. Вот его работу я замечала. Не понимаю, почему все были настроены против него. Ведь он начал ремонтировать улицу Ленина. Наверное, вмешалась высокая политика.

Светлана, менеджер, 36 лет:

- Скорее всего, выберут старого мэра. Пусть он отстанет от частного сектора в центре города и переделает генплан, чтобы не сносить дома для новых дорог. Шестернин из Новосибирска — ему все равно, что будет с городом и жителями через много лет. У меня депутат не спрашивал, кого я хочу видеть мэром.