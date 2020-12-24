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Потребовал арестовать пятерых пособников Тесака СК России

17:55 24.12.2020 Фото: Freeimg.ru
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Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, являлся бывший лидер праворадикальных объединений "Формат 18" (запрещено в РФ) и "Реструкт" Максим Марцинкевич, который покончил с собой в камере СИЗО в сентябре этого года.

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23 декабря по обвинению в этом же преступлении был арестован еще один фигурант дела - Семен Токмаков

Следственный комитет требует отправить под стражу пятерых националистов, обвиняемых в убийстве двух человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда поступило ходатайство об аресте обвиняемых.

"В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля 2021 года в отношении Кайля Андрея, Хрулева Павла, Хотулева Максима, Лысенко Александра и Гудилина Алексея. Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)",- сказали в пресс-службе.

Накануне по обвинению в этом же преступлении был арестован до 21 февраля еще один фигурант дела - Семен Токмаков.

Как сообщила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в Москве, Сочи и Тюмени были задержаны шесть человек - предполагаемые соучастники националиста Максима Марцинкевича, причастные к серии совершенных в начале 2000-х годов убийств: Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.

Среди инкриминируемых задержанным деяний - убийство в апреле 2007 года вблизи Королева двух человек, запись которого была опубликована в интернете. Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, являлся бывший лидер праворадикальных объединений "Формат 18" (запрещено в РФ) и "Реструкт" Максим Марцинкевич, который покончил с собой в камере СИЗО в сентябре этого года.

Источник: ТАСС

арест группа националистов суд
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