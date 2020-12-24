"Он настаивал, стал раздеваться": впервые рассказал о конфликте побивший Прилучного бизнесмен Владимир Семенов

Стали известны новые подробности драки актера Павла Прилучного в калининградском ночном клубе, в результате которой актер получил травмы. Владелец ночного клуба "Завод" Владимир Семенов написал явку с повинной и подробно рассказал нам обо всем, что случилось в злополучную ночь. Между тем вчера было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда средней тяжести".

- Владимир, кто вы и чем занимаетесь?

- Я являюсь предпринимателем и осуществляю управление ночным клубом «Завод», что на Ялтинской улице в Калининграде.

- Сообщали, что вы уже давали объяснение в полиции и якобы отрицаете конфликт с Прилучным. Это так?

- Нет. Из СМИ мне стало известно, что было возбуждено уголовное дело. Мне никто не звонил и не писал. Вчера я сам приехал в полицию и написал явку с повинной - и меня допросили в качестве подозреваемого.

- Что вы делали в ту злополучную ночь?

- Ночью с 20-го на 21-е ноября я находился в помещении клуба «Завод». Со мной в клубе был персонал – сотрудники, которые работают обычно на вечеринках в качестве барменов и ди-джеев, а также кто-то из знакомых. Все общались между собой в дружеской и приветливой обстановке.

Около 5-6 часов утра мне позвонил мой знакомый, и сказал, что он вместе с Павлом Прилучным и еще каким-то мужчиной хотят заехать ко мне в клуб. Я ответил, что клуб не работает, но если они хотят, то пусть приезжают.

- Удивились? Вообще знали, что в вашем городе снимается Павел?

- Я довольно равнодушно отношусь к его творчеству. Знал, но мы ранее никак не пересекались...

Приблизительно в 6 часов 30 минут, может немного позже, они приехали ко мне в заведение. Им открыли входную дверь, зашли трое мужчин. Одним из них был Прилучный, он мне известен только как актер, видел я его в тот день впервые. Второго я знал ранее и находился с ним в приятельских отношениях, третий мужчина мне не известен, представлялся он мне или нет, не помню.

- Как вел себя актер?

- Павел по внешнему виду был явно нетрезв, он вел себя достаточно шумно, раскованно, но позитивно, в целом он был дружелюбен. Как выяснилось позже, они до приезда ко мне, уже посетили три увеселительных заведения нашего города. Прилучный со всеми поздоровался, спросил у ди-джея заведения что-то по поводу пирсинга у него в носу. Потом к актеру подошел бармен и попросил сделать совместное фото, но тот отказался, сказав, что сейчас не трезв и не в лучшей форме.

- Вы лично как-то контактировали со звездой?

- Павел подошел ко мне и мы некоторое время поговорили, я предложил ему сесть за стол, выпить. Однако он что-то спросил про видеонаблюдение и попросил его выключить. Я отказался, тогда Прилучный сказал, что не хочет оставаться, достаточно картинно попрощался со всеми и вместе с двумя сопровождавшими его мужчинами вышел из клуба.

Никаких конфликтов у меня лично с ним за время его нахождения в клубе не было. Но спустя буквально 5 минут Павел и его сопровождение опять вернулись.

Актер подозвал меня и, когда я подошел, он стал спрашивать про второй этаж, на котором находится зал для единоборств и отсутствует видеонаблюдение, а затем попросил показать его.

Я попросил своего работника взять ключи на барной стойке и открыть дверь на второй этаж. Пока открывали зал, мы с Прилучным вышли вместе через центральный вход, обошли здание с правой стороны и находились там некоторое время. О чем мы разговаривали, я точно не помню, но ничего особенного, какие-то общие темы, он что-то упомянул про сериал о единоборствах, который снимает, о возможном использовании моего зала для съемок.

Когда сотрудник открыл зал и вышел, мы поднялись. Конфликта между нами, как и повода для него, по-прежнему, не было. После того как мы зашли в зал, Павел предложил устроить спарринг. Я ответил, что не буду спарринговаться, так как у меня не было никакого желания.

- Вы далеки от спорта?

- Занимался когда-то в юности, но это было давно.

- Как отреагировал на отказ Павел?

- Он настаивал и стал раздеваться: снял кофту и обувь. Видя, что его не остановить, я предложил ему надеть боксерские перчатки, по одной на руки, а ему выбрать левую или правую. В противном случае может быть больно.

Во время нашего с Прилучным разговора в зал заходил один из его сопровождающих, но Павел сказал ему уйти, что тот и сделал.

- В итоге вы боксировали в перчатках?

- Павел отрицательно ответил на мое предложение спарринга в перчатках, сказав что-то вроде «нет, давай как на улице», имея в виду, как я понял, уличную драку. Я ответил, что не буду с ним драться. Тогда Прилучный принял боксерскую стойку и стал прыгать передо мной, имитируя боевые приемы.

Я сказал ему успокоиться, но вместо этого он несколько раз махнул руками, пытаясь меня ударить в область головы. Я увернулся. Когда он в очередной раз, по-моему, правой рукой, пытался нанести мне удар в область головы, я увернулся и удар пришелся мне в плечо, но как-то вскользь. В этот же момент я, защищаясь, в ответ ударил правой рукой навстречу Павлу.

Куда точно пришелся удар, кроме того, что куда-то в область головы, лица, я сказать не могу. Он от удара пошатнулся и, потеряв равновесие, упал на пол. Ударялся ли он при этом обо что-либо, не могу сказать, возможно, ударился о пол, но утверждать этого не могу. Я его не добивал, так как в принципе никакой драки не хотел изначально и не намеревался ее продолжать. Единственный удар Прилучный получил, только из-за того, что других возможностей остановить его у меня в тот момент не было.

- Как долго ваш оппонент был в нокауте?

- Практически сразу Павел поднялся на ноги, был немного потерянным и опять двинулся на меня. Более никаких ударов я ему не наносил. И тем более, не бил его сзади, не садился на него, и не добивал, как он рассказывает сотрудникам полиции. После его падения в зал зашел мой сотрудник, а за ним кто-то еще из числа персонала, а также мужчины, сопровождавшие Прилучного.

- Есть информация, что актер получил серьезную травму после поездки в Калининград…

- Про повреждения на лице у Павла могу сказать, что у него действительно с носа и изо рта шла кровь. Была гематома, по-моему, на правой стороне лица, но точно утверждать не берусь. Ему стали оказывать помощь. Кто-то из ребят принес спиртное, салфетки и лед, и стали обрабатывать Прилучному лицо. Я несколько раз предлагал вызвать скорую медицинскую помощь, но Павел отказывался, говоря, что все нормально. При этом он несколько раз сказал, что ко мне лично претензий в связи со случившимся не имеет. Потом он, с мужчинами, которые его сопровождали, проехал в больницу, где Прилучный отказался от оказания медицинской помощи. После он улетел в Москву.

- С вами кто-то связывался из окружения актера?

- Да, наши представители вместе общались, но результат диалога я пока хочу оставить при себе, и я полагал, что в данной ситуации Павел поступит как мужчина и не будет вмешивать в ситуацию, им созданную, государственные органы.

- Если все было так как вы рассказываете, то почему Прилучный обвиняет вас в агрессии?

- У меня есть предположения на этот счет, но пока без комментариев.

- Вы зафиксировали какие-то повреждения, нанесенные вам Павлом?

- Нет, он много махал руками, но никуда кроме плеча попасть не смог.

Источник: МК