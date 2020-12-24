Лучшие сорта огурцов и томатов для посадки в 2021 году

Бенефис – классика жанра. И сорт очень простой в уходе, и огурец незамысловатый, к тому же очень вкусный.

В 2021 году лучшими сортами огурцов и томатов станут непривередливые виды растений

В 2021 году лучшими сортами огурцов и томатов станут непривередливые виды растений. Год обещает подарить много дождей, но будет место и граду, и засухе, поэтому трудиться над какими-либо слишком замысловатыми и очень нежными сортами, которые требуют излишней беготни, не стоит. Помимо огурцов и томатов, в 2021 году будет уместно заняться насаждением болгарского перца и кабачков, так как спрогнозированная погода даст для этого возможность.

Какие сорта томатов лучше сажать

Томаты – растения теплолюбивые, как и всем огородным культурам им нужно много тепла и солнца, но не в избытке. Вообще многие считают, что этот овощ – самое элементарное, что можно высадить в огороде, но на самом деле уход за этими плодами требуется очень скрупулёзный.

В 2021 году очень хорошо сажать сорта томатов, которые не нуждаются в слишком усердных удобрениях или поливе.

Среди удачных на 2021 год сортов можно выделить такие:

Абаканский розовый;

Томат Абрикос;

Жёлтый Абсент.

Первый сорт известен своим ярким вкусом, немного сладким, но не приторным. Средне-ранний помидор, имеющий крупные плоды розового цвета. В основном такие помидоры часто используют для приготовления салатов, кетчупом и различных закруток, так как плод не имеет определённой формы и очень схож с бычьим сердцем. Все, что нужно для ухода – это полив и удаление всяких растений-паразитов. Сорт не привередливый, особенность его в том, что даже сорванный зелёным, он может быстро доспеть на подоконнике.

Из одного названия понятно, что томат вида «абрикос» имеет очень специфический вкус и оранжевый окрас. Плоды среднего размера, а сам куст низкорослый. Все, что нужно помнить, – это то, что при высадке на 1 кв. м должно быть не более 5 растений. Полив, удобрение и уход можно производить по привычной схеме.

Томаты с изощрённым названием Абсент привлекают не только внимание, но и взгляд. Во-первых, это очень вкусный плод, во-вторых, даже в доспевшем виде он имеет зеленоватый оттенок, а внутри вообще может на первый взгляд казаться еще зелёным. Открыт гибрид был в 2000 году, поэтому еще не успел переопылиться от других видов.

В 2021 году лучше сажать огурцы только определённых видов

Огурцы не менее привлекательный овощ, тем более что многие предпочитают его не только в свежем виде для салатов, но и как отличную закуску зимой из банки или бочки. Настоящие хозяйки знают, что огурцы для соления лучше всего использовать только специального сорта, а прогнозы говорят о том, что в 2021 году эти закатки станут настоящей находкой.

Сортов, которые на протяжении длительного периода времени остаются сочными, не вянут и подходят для готовки любого блюда, не так уже много, в частности, это:

сорт Мурашки;

огурцы Бенефис.

Что в теплице, что на открытом грунте сорт Мурашки чувствует себя довольно хорошо. Не требует лишнего ухода и каких-либо дополнительных манипуляций. Через 40 дней после высадки уже можно собирать первый урожай, но что самое интересное, – это очень хорошее решение для тех, кто любит так называемые корнишоны, но не желает долго возиться с маленькими плодами. Огурцы Мурашки очень подходят для закруток и маринования, тем более что долго сохраняют форму и остаются хрустящими.

Огурцы Бенефис

Бенефис – классика жанра. И сорт очень простой в уходе, и огурец незамысловатый, к тому же очень вкусный. Его легко узнать среди других видов, так как это именно тот плод, который можно назвать «простым» огурцом. Несмотря на то, что плоды не нуждаются в уходе и только иногда требуют редкого полива, урожайность у этого растения очень высока.

Какие сорта овощей предпочесть в 2021 году

Несмотря на то, что помидоры и огурцы остаются фаворитами любого дачника, все же есть не менее интересные и полезные культуры, которые стоит вырастить на собственной грядке, тем более в условиях пандемии.

Год обещает быть очень дождливым, по крайней мере, первая его половина точно. Поэтому можно смело сажать те растения, которые очень любят влагу, в частности, это салаты, капуста, кабачки и различного рода зелень.

А вот вторая половина 2021 года обещает быть более жаркой и сухой, значит будет много солнца и тепла, что очень подходит для выращивания позднего болгарского перца и всеми любимых бахчевых культур.

Источник: rsute.ru