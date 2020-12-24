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Общество / Стиль жизни

Как понять, что мужчина бабник? 5 признаков лавеласа

22:50 24.12.2020 Фото: rsute.ru
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Если хотите проверить, не бабник ли он – попросите подружку прийти к нему на свидание, сославшись на то, что вы заболели.

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Искренни ли его чувства, или он просто играет
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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3 женских слабости о которых мужчины забываютКак понять, что мужчина бабник? 5 признаков лавеласаЕщё 290 новостей

Когда девушка впервые спешит на свидание – все ее существо охватывает волнение, и море вопросов возникает где-то в глубине души, один из которых чуть ли не самый главный: а не бабник ли он? Сколько подруг у него было до меня? Искренни ли его чувства, или он просто играет?

Специалисты подсказывают несколько аспектов, которые помогут понять, кто на самом деле перед нами, и чего он хочет.

Первое

Как только мужчина пытается на первом же свидание затащить вас в постель – значит, это не любовь, а вероятнее всего попытка удовлетворить свою плотскую похоть.

По – настоящему влюбленный мужчина будет ревностно оберегать девичью честь до самой свадьбы. А случайный встречный поиграет на чувствах девушки, и бросит ее, как использованную и уже ненужную вещь.

Второе

Не поймайтесь, как рыба на крючок, на его дорогие подарки и слащавые обещания. Да, уместно говорить комплименты, говорить о совместном будущем, но только не на начальных стадиях отношений.

Такое поведение вашего избранника говорит только об одном: он серьезно вас не воспринимает, а так – лишь бы поиграть, как кошка с мышкой. А если на первых пяти свиданиях он начинает дарить вам не цветы полевые, а драгоценности — это похоже больше на то, что вас просто покупают.

Третье

Если хотите проверить, не бабник ли он – попросите подружку прийти к нему на свидание, сославшись на то, что вы заболели. А сами понаблюдайте за ним со стороны, как он будет вести себя с вашей подругой. Если увидите, что он пытается с нею флиртовать – бегите от него, куда глаза глядят: не будет он верным вам в отношениях.

Четвертое

Вы встречаетесь с этим человеком впервые, и он на протяжении всего свидания называет вас то Аллочкой, то Катюшей, то Светочкой, хоть вы несколько раз повторили ему: «Марфа Васильевна я».

А про себя вы уже подумали: сколько же девушек он поменял еще до вас.

Бегите от него – это точно бабник.

Пятое

И пожалуй – последнее. Ваш избранник не торопится знакомить вас со своими друзьями и близкими родственниками. Он часто опаздывает на свидания, а то и вовсе на них не приходит, сославшись на свою занятость. Не удивляйтесь, если однажды вы случайно его увидите в обществе другой девушки, а завидев вас издалека – он постарается побыстрее от вас сбежать. Бабник – и этим сказано все. А вам такой нужен?

Источник: rsute.ru

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