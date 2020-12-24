Почему убивают себя сотрудники ФСО? Причины назвал Песков

Песков заявил, что причинами самоубийств двух сотрудников ФСО стали личные трагедии

Самоубийства двух сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) связаны с личными трагедиями, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это человеческая трагедия, личная трагедия", - сказал представитель Кремля, комментируя два случая самоубийств сотрудников ФСО. По его словам, "причины предыдущего случая (30 ноября) не были связаны с многочисленными переработками". "Это неверная информация", - подчеркнул Песков.

"К сожалению, да, это человеческая трагедия, но это связано исключительно с личными причинами", - отметил представитель Кремля, отказавшись от дальнейших разговоров на эту тему.

22 декабря источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о самоубийстве заместителя начальника одного из отделений ФСО. В его квартире была найдена предсмертная записка, из которой следует, что офицер свел счеты с жизнью по личным причинам, не связанным со службой.

Сообщалось о самоубийстве 30 ноября другого сотрудника ФСО, предположительно также по личным мотивам.