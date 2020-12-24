Кто еще из россиян получит по 5000 рублей, раскрыл Мишустин

Данная выплата была введена в России по поручению президента страны Владимира Путина.

Мишустин принял решение. Выплату в 5 000 рублей получит еще одна категория россиян

Глава кабмина подписал важное для миллионов постановление.

Новые выплаты, которые были введены в 2020 г. для определенных граждан России, теперь смогут получить больше жителей страны. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Речь идет о средствах, которые сейчас получают граждане, работающие учителями и имеющие классное руководство. Согласно решению главы российского правительства, теперь выплаты для классных руководителей смогут получать педагоги всех российских школ.

Отмечается, что такая мера затронет и тех, кто работает в образовательных учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, – МИДе, Министерстве культуры, Министерстве транспорта, МЧС.

Данная выплата была введена в России по поручению президента страны Владимира Путина. Сейчас классные руководители могут получить максимум две такие выплаты. В двойном размере средства выдаются тем педагогам, которые являются классными руководителями в двух и более классах.

Напомним, что во время своего обращения к Федеральному собранию Путин подчеркнул, что учителя несут большую нагрузку в связи с ответственностью по воспитанию подрастающего поколения.

Как отметил глава государства, такая нагрузка должна быть дополнительно оплачена.

Выплата не лишает педагогов прав на иные выплаты, которые они получают в связи со своей профессиональной деятельностью.