Кто еще из россиян получит по 5000 рублей, раскрыл Мишустин

Глава кабмина подписал важное для миллионов постановление.
Новые выплаты, которые были введены в 2020 г. для определенных граждан России, теперь смогут получить больше жителей страны. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Речь идет о средствах, которые сейчас получают граждане, работающие учителями и имеющие классное руководство. Согласно решению главы российского правительства, теперь выплаты для классных руководителей смогут получать педагоги всех российских школ.
Отмечается, что такая мера затронет и тех, кто работает в образовательных учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, – МИДе, Министерстве культуры, Министерстве транспорта, МЧС.
Данная выплата была введена в России по поручению президента страны Владимира Путина. Сейчас классные руководители могут получить максимум две такие выплаты. В двойном размере средства выдаются тем педагогам, которые являются классными руководителями в двух и более классах.
Напомним, что во время своего обращения к Федеральному собранию Путин подчеркнул, что учителя несут большую нагрузку в связи с ответственностью по воспитанию подрастающего поколения.
Как отметил глава государства, такая нагрузка должна быть дополнительно оплачена.
Выплата не лишает педагогов прав на иные выплаты, которые они получают в связи со своей профессиональной деятельностью.