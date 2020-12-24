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Официально объявил 31 декабря 2020 выходным днем губернатор Травников. Текст распоряжения

18:47 24.12.2020 Фото: Nso.ru
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Такое решение глава региона принял 24 декабря после рекомендаций президента Путина.

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Андрей Травников прислушался к рекомендациям президента

Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение об объявлении 31 декабря дополнительным днем отдыха. Распоряжение Губернатора от 24.12.2020 № 214-р опубликовано на сайте Правительства Новосибирской области.

«В целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования нерабочих праздничных дней рекомендовать руководителям органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, объявить 31 декабря 2020 года дополнительным днем отдыха», - говорится в документе.

Напомним, что глава Новосибирской области принял решение сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днём. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне президент Владимир Путин рекомендовал главам всех регионов подумать над тем, чтобы сделать выходным днем последний день 2020 года.

дословно

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.12.2020 № 214-р

г. Новосибирск

В целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования нерабочих праздничных дней рекомендовать руководителям органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, объявить 31 декабря 2020 года дополнительным днем отдыха.

А.А. Травников

выходной 31 декабря праздник распоряжение Андрей Травников
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