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Резко выросли долги по ипотеке в ряде регионов России. Список неблагонадежных

19:27 24.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Общий объем «плохих» ипотечных долгов в России достиг 101 миллиарда рублей.

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Россияне стали хуже платить по ипотечным кредитам

За 2020 год рост просроченной задолженности по ипотеке превысил 30 процентов в восьми регионах России. Антилидером рейтинга стал Севастополь, где просрочка увеличилась на 126 процентов, свидетельствуют результаты исследования, подготовленного бюро кредитных историй «Эквифакс» и саморегулируемой организацией «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА; материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Помимо Севастополя резкий рост ипотечной просрочки в 2020-м показали ряд других регионов: Ингушетия (плюс 55 процентов), Коми (плюс 54 процента), Адыгея (35 процентов), Белгородская и Смоленская области (32 процента), Чеченская республика (31 процент) и Псковская область (30 процентов).

Как отмечают аналитики, в большинстве регионов страны автокредиты и ипотечные ссуды стали основными драйверами роста просроченной кредитной задолженности. Общий объем «плохих» ипотечных долгов в России достиг 101 миллиарда рублей.

Ранее в декабре стало известно, что Уфа возглавила рейтинг российских городов с наибольшей долей ипотечных сделок на рынке жилья. По итогам 11 месяцев 2020 года в Уфе доля сделок с привлечением заемных средств при покупке недвижимости составила почти 63 процента. Второй по уровню востребованности ипотеки была названа Казань — там свыше 61 процента сделок — ипотечные. Тройку лидеров замкнул Омск с показателем 59,5 процента.

ипотеки кредиты просрочка просрочки рост Эквифакс
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