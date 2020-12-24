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Новый вид мошенничества: на этот раз "лояльным" звонят из прокуратуры

20:18 24.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Взамен злоумышленники предлагают оплатить какие-либо товары (услуги) путем перевода денежных средств на банковский счёт, либо пополнить баланс на мобильном телефоне.

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Предприниматели, будьте осторожны

В последнее время на территории Новосибирской области возобновились случаи мошеннических действий со стороны злоумышленников, которые по телефону представляются работниками прокуратуры и под предлогами проведения (непроведения) каких-либо проверок деятельности организаций и предпринимателей, соблюдения ограничений, связанных с новым COVID-19, обещают «лояльное отношение» со стороны проверяющих.

Взамен злоумышленники предлагают оплатить какие-либо товары (услуги) путем перевода денежных средств на банковский счёт, либо пополнить баланс на мобильном телефоне и т.п.

-В очередной раз сообщаем, что такие «предложения» противоречат закону! Работники прокуратуры осуществляют свою деятельность, строго руководствуясь законом, а их денежное содержание происходит за счет средств федерального бюджета. Используют такую форму обмана незаконопослушные граждане с целью личного обогащения за ваш счет! - сообщили в прокуратуре Новосибирской области 24 декабря.

О поступлении телефонных звонков подобного содержания предлагают сообщать дежурному прокурору Новосибирской области по телефонному номеру 210-28-15, указывать номер телефона, фамилию, имя и отчество, а также должность звонившего для проведения проверок по таким фактам.

злоумышленники Ковид ограничения организации предприниматели проверки прокуратура
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