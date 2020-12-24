"Придумали выплаты и ипотеку": Путин оценил работу правительства в 2020 году

Президент отметил, что большинство членов кабмина показали высокую трудоспособность и компетентность

Президент России Владимир Путин считает, что правительство России в целом достойно работало в 2020 году, сумев сохранить самообладание в условиях больших нагрузок. Об этом глава государства заявил в четверг на предновогодней встрече с кабмином 24 декабря, сообщает сайт Кремля.

Он назвал традиционную встречу в конце декабря "хорошей, доброй традицией" и отметил, что хотел бы использовать эту возможность, чтобы поздравить членов правительства с наступающим Новым годом. Путин также поблагодарил их за напряженную работу в уходящем, "столь сложном, непростом 2020 году".

"Подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно, - сказал он. - В короткие сроки была организована системная и слаженная работа, даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил, это совершенно очевидно. Наоборот, вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность и работали в условиях больших нагрузок".

Президент напомнил, что многие члены правительства приступили к своим обязанностям только в январе, когда был сформирован новый кабинет министров, а всего через два месяца, в марте, нужно было работать "в совершенно другом режиме". "Во всяком случае, не в таком, в каком вы изначально работать собирались, поскольку весь мир и наша страна, Россия, оказались лицом к лицу с эпидемией коронавируса", - заметил Путин.

По его оценке, власти столкнулись "с реальной угрозой жизни и здоровью тысяч, десятков тысяч граждан, с абсолютно новым вызовом, причем вызовом колоссальной сложности". "А в таких неординарных, нештатных ситуациях сразу становится видно - думаю, что все вы со мной согласитесь, - становится видно, кто чего стоит, на что способен на самом деле", - резюмировал глава государства.

По его словам, большинство членов кабмина показали высокую трудоспособность и компетентность. При этом Путин отметил: "Конечно, и недостатки были, о них мы говорили не раз". "Уверен, все необходимые выводы уже сделаны, - добавил Путин. - Но подавляющее большинство коллег - хочу это подчеркнуть - показало высокую трудоспособность, управленческую эффективность и компетентность".

Путин напомнил, что правительство работает в таком составе менее года, и "за этот достаточно короткий срок, в общем, многое удалось сделать". "У нас с вами есть и взаимопонимание, и понимание того, куда надо идти, - заметил он. - Есть и чувство локтя".

Президент уверен, что именно благодаря командной работе власти смогли многое сделать, чтобы сгладить негативные последствия пандемии коронавируса, помочь тем, кому было особенно сложно. "А это, изначально мы так решили, семьи с детьми, люди, временно оказавшиеся без работы. Нужно было помочь и пострадавшим секторам экономики, предприятиям, небольшим компаниям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам", - пояснил он.

Так, несмотря на все трудности, были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, продолжено осуществление знаковых инфраструктурных проектов, были созданы и новые стимулы для поддержки жилищного строительства, указал глава государства. "Придумали ипотеку [под] 6,5% - и людям помогли, и стройку поддержали, - добавил Путин. - Для ускоренного развития туристической отрасли тоже придумали инструменты, которые в целом работают. Их нужно еще развивать, конечно, это очевидно. Но в целом такой путь развития отрасли, поддержки отрасли, найден".

При этом, сделал акцент президент, власти не допустили критического спада, который отбросил бы экономику страны далеко назад, смогли сохранить ведущие отрасли. "И не просто [смогли] сохранить, а выработали определенные системные меры поддержки практически каждой отрасли, - подчеркнул он. - И самое главное - в целом смогли решить вопрос о защите людей".

Глава государства отметил, что испытания 2020 года, связанные с пандемией и ее последствиями, укрепили профессиональный потенциал российских властей. Он выразил благодарность всей правительственной команде - премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, его заместителям, руководителям и коллективам министерств и ведомств, сотрудникам аппарата кабмина.

"Убежден, что пройденные испытания < …> всех нас сплотили и закалили, и, конечно, укрепили наш общий < …> профессиональный потенциал, потому что, столкнувшись с какими-то проблемами и решая их, человек должен совершенствоваться, работать над собой", - сказал Путин.

Президент потребовал от чиновников добиваться видимого улучшения жизни граждан и не списывать имеющиеся ошибки и сбои на трудности периода пандемии. "Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно. Не списывать свои сбои и подчас ошибки на сложности текущего периода, а добиваться видимых позитивных изменений в жизни российских семей, и как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке дня, тем более, что испытания, трудности всегда открывают и новые возможности", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что люди ждут перемен к лучшему, а деятельность правительства и власти в целом оценивают по тому, что происходит в их реальной повседневной жизни: насколько качественно оказывается медпомощь, можно ли устроиться на работу в своем населенном пункте, "достаточно ли средств, чтобы просто одеть детей, обуть их, обеспечить им достойное будущее".

Путин призвал чиновников использовать весь накопленный опыт "для решения ключевых задач предстоящего года", в частности, касающихся укрепления первичного звена здравоохранения, работа над которым широко начнется с 1 января. Кроме того, продолжил президент, "необходимо восстановить экономику в полном объеме, занятость". "Прошу это не оттягивать на более позднее время, нужно создавать условия для повышения доходов граждан", - сказал Путин.

Путин рассчитывает, что несмотря на долгие праздничные выходные правительство в случае необходимости сможет оперативно включиться в работу. "Я хочу напомнить, что у нас работа с вами непрерывного цикла и ясно, что все будут в праздничной домашней обстановке, надеюсь, будут отдыхать, встречать Новый год. Но ситуация, видите, непростая", - сказал он. "Рассчитываю на то, что вы всегда в строю и всегда сможете включиться в работу, когда бы это не потребовалось", - добавил Путин, пожелав членам правительства всего самого доброго в наступающем году.

Со своей стороны премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил президента за поздравления, а также за оценку работы его команды. "Ваша поддержка помогает нам решать поставленные задачи, добиваться результатов. Вы оказали нам высокое доверие и правительство сделает все необходимое, чтобы это доверие оправдать, чтобы люди чувствовали необходимое внимание со стороны государства и получали необходимую помощь в любой ситуации", - подчеркнул он.

Мишустин также поздравил Путина с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелал всего самого доброго. "Мы будем стараться выполнить все задачи национальных целей и задачи, которые вы перед нами ставите. Спасибо, что вы всегда в этом смысле подставляете плечо всем членам правительства. Вы помогали в самое сложное время и мы вас за это благодарим", - заключил премьер.