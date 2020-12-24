Школьники сидят дома: при каком морозе ученики каких классов могут не ходить в школу в Новосибирской области

В период сильных морозов воспитанники и обучающиеся могут не посещать образовательные организации по следующим возрастным группам:

– обучающиеся 1-4 классов, воспитанники дошкольных образовательных организаций - при температуре -25 градусов и ниже;

– обучающиеся 5-9 классов – при температуре -30 градусов и ниже;



– обучающиеся 10-11 классов – при температуре ниже -35 градусов.

Родители (законные представители) обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком, сообщив об этом классному руководителю или в администрацию школы по телефону, затем – в письменной форме. В таком случае уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.

При принятии решения о непосещении образовательного учреждения родителям необходимо учитывать сопутствующие факторы (направление и силу ветра, расстояние от места жительства до образовательного учреждения, переносимость ребенком пониженных температур и т.п.). В случае принятия решения о посещении образовательной организации в дни с неблагоприятными погодными условиями необходимо обеспечить сопровождение обучающихся начальных классов в школу и обратно домой.

Несмотря на изменение погодных условий, связанных с сильными морозами, учебный процесс в общеобразовательных организациях осуществляется в штатном режиме.

Педагогам образовательных организаций необходимо предоставить обучающимся и их родителям (законным представителям) возможности дистанционного обучения, школьного сайта, для получения, в том числе по электронной почте или телефону консультаций и рекомендаций по возможному изучению материала самостоятельно.

Кроме того, обращаем внимание на организацию занятий по лыжной подготовке обучающихся в связи с наступившими морозами, которая осуществляется в безветренную погоду для обучающихся I ступени обучения при температуре не ниже -15 градусов, обучающихся II и III ступеней – при температуре не ниже -20 градусов.

Выше представленная информация должна быть размещена на официальных сайтах образовательных организаций, органов управления образованием, на школьных информационных стендах.

Педагогический и обслуживающий персонал образовательных организаций работает в обычном режиме и, в случае появления детей, выполняет свои функции в полном объеме. В случае отсутствия в классе, в виду сильных морозов, более 20% обучающихся, учебную программу необходимо скорректировать – новый материал не изучать, с присутствующими в классе организовать работу по повторению пройденного материала.

Требование каких-либо оправдательных документов от детей и родителей о непосещении общеобразовательных учреждений в период резкого понижения температуры неправомерно.

Напомним, что на заседании штаба Новосибирской области было принято решение о продлении новогодних каникул в школах региона – каникулы рекомендовано продлить до 17 января. Соответствующее письмо министерства образования области было направлено главам муниципальных районов и городских округов.