Выплатить 13-ю пенсию россиянам предложили в Госдуме. А также 13-ю зарплату и 13-ю стипендию

Лидер «Справедливой России» Миронов предложил выплатить россиянам 13-ю пенсию

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить россиянам дополнительные пенсии, зарплаты и стипендии. По его словам, обещанные гражданам новогодние выплаты смехотворны и не принесут положительного экономического эффект.

Лидер думской фракции «Справедливой России» напомнил, что еще в прошлом году предлагал потратить неизрасходованные бюджетные средства на выплаты 13-й зарплаты, 13-й пенсии и 13-й стипендии.

«Думаю, что это не только возможно, но и необходимо сделать после новогодних каникул, когда у людей будет гулять ветер в карманах — без повышения потребительского спроса экономику не восстановить», - приводит слова Миронова пресс-служба партии.

Он отметил, что в этом году расход бюджета может оказаться минимальным за последние 13 лет - неизрасходованными могут остаться почти 4 трлн рублей. В прошлом году правительство не смогло потратить триллион рублей, и тогда это казалось «невообразимым проявлением разгильдяйства».

Также Миронов обратил внимание на размер финансовой, которую США оказывают своим гражданам. Американские власти собираются раздать людям минимум по 600 долларов, а общий объем поддержки населения там составит 900 млрд долларов. На этом фоне планы российского правительства направить 73,5 млрд рублей на новогодние выплаты для детей выглядят смехотворными.

«Звучит так, будто они последнюю рубашку с себя снимают. А ведь цифры просто смешные на фоне тех денег, что не дошли до страны», - сказал Миронов.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился к Новому году выплатить семьям с детьми до 8 лет по 5000 рублей. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", почти все семьи уже получили новогодние выплаты от президента.