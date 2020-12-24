24.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Выплатить 13-ю пенсию россиянам предложили в Госдуме. А также 13-ю зарплату и 13-ю стипендию

19:43 24.12.2020 Фото: С сайта СР
1 0

По словам лидера "Справедливой России" Миронова, обещанные гражданам новогодние выплаты смехотворны и не принесут положительного экономического эффект.

% name% title
Лидер «Справедливой России» Миронов предложил выплатить россиянам 13-ю пенсию

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить россиянам дополнительные пенсии, зарплаты и стипендии. По его словам, обещанные гражданам новогодние выплаты смехотворны и не принесут положительного экономического эффект.

Лидер думской фракции «Справедливой России» напомнил, что еще в прошлом году предлагал потратить неизрасходованные бюджетные средства на выплаты 13-й зарплаты, 13-й пенсии и 13-й стипендии.

«Думаю, что это не только возможно, но и необходимо сделать после новогодних каникул, когда у людей будет гулять ветер в карманах — без повышения потребительского спроса экономику не восстановить», - приводит слова Миронова пресс-служба партии.

Он отметил, что в этом году расход бюджета может оказаться минимальным за последние 13 лет - неизрасходованными могут остаться почти 4 трлн рублей. В прошлом году правительство не смогло потратить триллион рублей, и тогда это казалось «невообразимым проявлением разгильдяйства».

Также Миронов обратил внимание на размер финансовой, которую США оказывают своим гражданам. Американские власти собираются раздать людям минимум по 600 долларов, а общий объем поддержки населения там составит 900 млрд долларов. На этом фоне планы российского правительства направить 73,5 млрд рублей на новогодние выплаты для детей выглядят смехотворными.

«Звучит так, будто они последнюю рубашку с себя снимают. А ведь цифры просто смешные на фоне тех денег, что не дошли до страны», - сказал Миронов.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился к Новому году выплатить семьям с детьми до 8 лет по 5000 рублей. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", почти все семьи уже получили новогодние выплаты от президента.

зарплаты пенсии семьям с детьми стипендии Сергей Миронов "Справедливая Россия"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Больше никому ничего не дадут?

Поросёнок Пётр, 24 декабря 2020 20:31
Если отбросить популизм и задаться вопросом, а возможно ли такое? Вполне возможно, но, денег на это нет, потому, что оные израсходованы на безвозвратные кредиты и помощь Сирии, Венесуэле, Кубе, Лукашенке вот миллиард долларов дали, ну, а россияне потерпят, чай не в первой.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Школьники сидят дома: при каком морозе ученики каких классов могут не ходить в школу в Новосибирской области
21:05 24-12-2020
Школьники сидят дома: при каком морозе ученики каких классов могут не ходить в школу в Новосибирской области
"Придумали выплаты и ипотеку": Путин оценил работу правительства в 2020 году
20:55 24-12-2020
Точный любовный гороскоп на 2021 каждому знаку индивидуально
20:50 24-12-2020
Точный любовный гороскоп на 2021 каждому знаку индивидуально
Как украли $1 млн из здания МИД России, поведал сосед подозреваемой по даче
20:43 24-12-2020
Как украли $1 млн из здания МИД России, поведал сосед подозреваемой по даче
Годом науки и технологий объявил 2021-й в России президент Путин 1
20:25 24-12-2020
Годом науки и технологий объявил 2021-й в России президент Путин
Лучшие сорта огурцов и томатов для посадки в 2021 году
20:20 24-12-2020
Лучшие сорта огурцов и томатов для посадки в 2021 году
Новый вид мошенничества: на этот раз "лояльным" звонят из прокуратуры
20:18 24-12-2020
Новый вид мошенничества: на этот раз
За госизмену получили более 25 лет на двоих супруги в Калининграде: Работали на спецслужбы Латвии
20:03 24-12-2020
За госизмену получили более 25 лет на двоих супруги в Калининграде: Работали на спецслужбы Латвии
Чем встречать год Быка, чтобы задобрить символ: Меню на Новый 2021 год
19:50 24-12-2020
Чем встречать год Быка, чтобы задобрить символ: Меню на Новый 2021 год
Выплатить 13-ю пенсию россиянам предложили в Госдуме. А также 13-ю зарплату и 13-ю стипендию 1
19:43 24-12-2020
Выплатить 13-ю пенсию россиянам предложили в Госдуме. А также 13-ю зарплату и 13-ю стипендию