Как накажут за незаконную рубку елок, рассказали власти Новосибирской области

«В этом году мы отмечаем положительную динамику в борьбе с незаконными рубками и тенденцию к снижению объема ущерба лесному хозяйству. Своевременному раскрытию лесных преступлений способствует увеличение кратности патрулирований земель лесного фонда, которые проводятся совместно с сотрудниками районных отделов полиции», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

Всего в этом году специалистами минприроды проведено 12 314 контрольно-проверочных мероприятий, 4570 обследований участков лесного фонда, 6489 патрулирований. Проверено 3380 лиц, использующих леса. Выявлено 649 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 3,9 млн руб. При этом выявлен 161 факт незаконных рубок – эта цифра ниже аналогичного периода 2019 года на 26%. Ущерб лесному хозяйству в 2020 году нанесен на сумму 74,6 млн руб., в 2019 году – на сумму 119,8 млн руб.

Министр отметил, что в период подготовки к новогодним праздникам, законность торговли новогодними елями и их заготовки находится под контролем государственных инспекторов регионального минприроды. В этом году в Новосибирской области до конца декабря для жителей региона планируют реализовать около 30 тысяч пихт, сосен и елей. Право на заготовку новогодних елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников имеют индивидуальные предприниматели, юридические лица на основании договора купли-продажи лесных насаждений, договора аренды лесного участка.

Законность торговли новогодними деревьями на елочных базарах, расположенных на территории Октябрьского рынка города Новосибирска, 24 декабря проверили представители регионального минприроды совместно с Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области. В рейде также участвовали сотрудники полиции.

В точках реализации новогодних деревьев в обязательном порядке должны быть в наличии соответствующие документы: накладные на закупку деревьев, фитосанитарные сертификаты, подтверждающие, что товар не содержит вредных микроорганизмов и насекомых, свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательства и его постановке на учет в налоговых органах, разрешение на организацию торговой точки. Как отметили в министерстве, при выборе новогодних деревьев в пунктах реализации граждане вправе запросить у продавца документы, в которых должно быть указано, откуда деревья поступили в продажу и соответствуют ли они установленным требованиям.

В соответствии с действующим лесным законодательством за незаконно срубленное дерево хвойной породы, а также незаконную перевозку и реализацию деревьев предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3-4 тыс. руб. для граждан, 20-40 тыс. руб. для должностных лиц и 200-300 тыс. руб. для юридических лиц. При размере вреда, причиненного лесному хозяйству, на сумму 5 и более тыс. руб. наступает уголовная ответственность. Кроме того, лицо, совершившее правонарушение, обязано возместить ущерб, нанесенный лесам.

В ходе рейда 24 декабря на елочных базарах Октябрьского рынка нарушений не выявлено.