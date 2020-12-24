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Первый в мире деревянный спутник запустит на орбиту Япония

21:17 24.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Когда он сойдет с орбиты и станет падать на Землю, он полностью сгорит в плотных слоях атмосферы, не выбрасывая вредных веществ и не загрязняя обломками поверхность планеты.

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Не самый распространенный, в космической фантастике материал

Японский Университет Киото и компания Sumitomo Forestry заявили о планах запустить в 2023 году первый в мире деревянный спутник. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

О планах создания такого спутника было объявлено на торжественной церемонии посадки семян, из которых должны вырасти деревья для изготовления космического аппарата.

Как пояснили разработчики проекта, деревянный корпус не блокирует электромагнитные волны или магнитное поле Земли, что позволяет упростить размещение на спутнике антенн и других чувствительных механизмов.

Кроме того, когда деревянный спутник сойдет с орбиты и станет падать на Землю, он полностью сгорит в плотных слоях атмосферы, не выбрасывая вредных веществ и не загрязняя обломками поверхность планеты.

Создатели проекта надеются в дальнейшем развивать технологии использования древесины в экстремальных условиях с целью удешевления производства и минимизации вреда окружающей среде.

дерево древесина космос спутник япония
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От редакции

Чем можно превзойти деревянный спутник?

Гость, 24 декабря 2020 21:34
НВР: Тряпошным ракетоносителем?!

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