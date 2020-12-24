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Путин с Мишустиным по ночам обсуждали ситуацию с коронавирусом

22:09 24.12.2020 Фото: www.kremlin.ru
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О круглосуточном режиме работы правительства в условиях пандемии президент рассказывал и на ежегодной пресс-конференции.

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Путин высказался о работе кабмина

Президент Владимир Путин во время предновогоднего совещания с членами правительства 24 декабря вспомнил о том, что до поздней ночи обсуждал ситуацию с коронавирусом с главой кабинета министров Михаилом Мишустиным. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля, опубликовавшая стенограмму заседания.

«Работали в условиях больших нагрузок. Уже говорил об этом, это гипербола, художественное преувеличение, но я сказал, круглосуточно, днем и ночью. Но было похоже именно на это. Правда так и было. Во всяком случае, мы с Михаилом Владимировичем иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры», — сказал президент.

В целом Путин оценил деятельность правительства в этом году как «достойную». «Даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, никто не опустил руки, это совершенно очевидно», — отметил он.

Президент признал, что в работе кабинета министров были недостатки. «Уверен, все необходимые выводы уже сделаны», — добавил он.

О круглосуточном режиме работы правительства в условиях пандемии Путин рассказывал и на ежегодной пресс-конференции на прошлой неделе. «В целом, особенно в условиях борьбы с пандемией, правительство работало эффективно и очень напряженно. Я без преувеличения могу сказать — днем и ночью», — сказал тогда президент.

Глава государства, отвечая на вопрос одного из журналистов, также отметил, что не видит предпосылок для новых перестановок в кабмине. Недавнюю смену нескольких министров он объяснил инициативой Мишустина, который «вправе набирать свою команду». Путин добавил, что больше никаких изменений в составе правительства премьер не предлагал.

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