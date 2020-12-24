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Ждут решения суда по резко выросшему тарифу на мусор и ответа из ФАС власти Новосибирской области

21:37 24.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Январь станет отправной точкой, заявил спикер Заксобрания Андрей Шимкив, отметив, что свою позицию по снижении расценок на вывоз мусора не изменят.

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Спикер Заксобрания попытался разобраться с ростом тарифов на мусор

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив рассказал, что январь станет отправной точкой для принятия решения по ситуации с тарифами. Об этом спикер парламента заявил в ходе пресс-конференции по итогам 2020 года, которая прошла 24 декабря.

С ноября тариф на услуги регоператора «Экология-Новосибирск» вырос в пересчете на человека с 59,88 руб. до 83,35 руб. с человека - почти на 40%, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Решение исходило от ФАС, которой областной департамент по тарифам не имеет права отказать. Департамент подал иск в Арбитражный суд Москвы об оспаривании этого распоряжения, первое заседание пройдет в декабре.

«Экология-Новосибирск» между тем назвала рост тарифа на 40% исправлением технической ошибки, а действовавший до конца октября тариф — критически низким.

Депутаты Заксобрания области не согласились с такой позицией и направили обращение от спикера новосибирского Заксобрания в ФАС и руководителю Российского экологического оператора.

«Тут без ажиотажа, нужно дождаться решения суда. Вопрос сложнейший. Вопрос касается почти каждого жителя Новосибирской области. Произошла смена руководства в ГК «ВИС» (куда входит "Экология-Новосибирск" - прим. ред.) на местном уровне. Январь станет отправной точкой. Мы уже будем понимать решение ФАС и, исходя из этого, принимать какие-то свои решения», — сказал спикер регионального парламента.

Шимкив отметил, что к Новому году депутаты ожидают получить ответ от антимонопольной службы, а также попытаться установить продуктивный контакт с новым руководством ВИС по ключевым вопросам.

мусор ошибка рост тарифы Андрей Шимкив Экология-Новосибирск ФАС
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От редакции

Согласны с таким тарифом?

Аноним, 24 декабря 2020 22:09
Молодец Андрей!!!!

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