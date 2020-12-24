Ждут решения суда по резко выросшему тарифу на мусор и ответа из ФАС власти Новосибирской области

Январь станет отправной точкой, заявил спикер Заксобрания Андрей Шимкив, отметив, что свою позицию по снижении расценок на вывоз мусора не изменят.

Спикер Заксобрания попытался разобраться с ростом тарифов на мусор

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив рассказал, что январь станет отправной точкой для принятия решения по ситуации с тарифами. Об этом спикер парламента заявил в ходе пресс-конференции по итогам 2020 года, которая прошла 24 декабря.

С ноября тариф на услуги регоператора «Экология-Новосибирск» вырос в пересчете на человека с 59,88 руб. до 83,35 руб. с человека - почти на 40%, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Решение исходило от ФАС, которой областной департамент по тарифам не имеет права отказать. Департамент подал иск в Арбитражный суд Москвы об оспаривании этого распоряжения, первое заседание пройдет в декабре.

«Экология-Новосибирск» между тем назвала рост тарифа на 40% исправлением технической ошибки, а действовавший до конца октября тариф — критически низким.

Депутаты Заксобрания области не согласились с такой позицией и направили обращение от спикера новосибирского Заксобрания в ФАС и руководителю Российского экологического оператора.

«Тут без ажиотажа, нужно дождаться решения суда. Вопрос сложнейший. Вопрос касается почти каждого жителя Новосибирской области. Произошла смена руководства в ГК «ВИС» (куда входит "Экология-Новосибирск" - прим. ред.) на местном уровне. Январь станет отправной точкой. Мы уже будем понимать решение ФАС и, исходя из этого, принимать какие-то свои решения», — сказал спикер регионального парламента.

Шимкив отметил, что к Новому году депутаты ожидают получить ответ от антимонопольной службы, а также попытаться установить продуктивный контакт с новым руководством ВИС по ключевым вопросам.