В Агентстве Авто Статус уже давно практикуется предоставление услуг по страхованию дистанционно

«Авто Статус» защитит от болезней, несчастных случаев и финансовых проблем

Покупая за небольшие деньги страховой полис, человек покупает уверенность в завтрашнем дне!

В течение 14 лет кредитно-страховое агентство «Авто Статус» оказывает жителям Бердска услуги, связанные с различными финансовыми вопросами: страхованием, потребительским кредитованием, автокредитованием, кредитными картами и так далее. Здесь объяснят, как не попадать в кабалу кредитных карт, еще и научат, как использовать их с выгодой для себя, получая реальный доход.

Про ОСАГО вы знаете не все

В каждой страховой компании присутствует сегментация желаемых и нежелаемых клиентов, пришедших получить полис ОСАГО: по месту проживания, по возрасту, по водительскому стажу, рассказывает руководитель агентства «Авто Статус» Антон Кааритс. И в некоторых из них клиента могут просто напросто не застраховать. Если автомобилист приходит в «Авто Статус», то он получит полис практически при любом раскладе.

- Мы работаем с такими страховыми компаниями, как «Согласие», ВСК, Росгострах, «Югория», «ЭРГО», «ХОСКО» . И обязательно найдем для автомобилиста подходящий вариант. У нас нет такого: взять с человека деньги, выдать ему бумажку и забыть о нем. По мере поступления различных вопросов и проблем, мы всегда помогаем клиенту решать их, - говорит Антон Оодетович.

Размер стоимости полиса ОСАГО очень сильно зависит от того, совершал автомобилист ДТП или нет. В случае безаварийного вождения водитель получает скидки. Но по ряду причин он не всегда ими может воспользоваться. Фирма «Автостатус» поможет восстановить справедливость: либо эту скидку оформят при оформлении полиса, либо постфактум — страховая компания вернет сумму скидки.

Многие до сих пор не знают, что при наличии полиса ОСАГО, возмещается ущерб не только в случае ДТП. Здесь рассматриваются различные варианты. Взять пример, произошедший в Бердске: водитель не вписался в поворот, врезался в забор и заехал в огород частного дома. Владельцы дома имели полное право написать заявление о возмещении ущерба в страховую компанию, где покупал полис ОСАГО автомобилист, причинивший им ущерб. И компания возместила бы потери.

Или другая история: на бердчанку наехал автомобиль, и в результате ДТП та получила травму. У нее было раздроблено плечо. Ей подсказали, что если она обратится в страховую компанию, где заключил договор виновный в аварии автомобилист, то ей возместят ущерб. Что она и сделала. В итоге, получила деньги о страховой компании.

- Много лет назад мой клиент застраховал свой джип по КАСКО и ОСАГО. Попал в аварию: перевернулся на машине и снес железнодорожный светофор. Ему возместили ущерб по КАСКО за автомобиль. А ущерб за снесенный светофор возместила страховая компания, в которой был оформлен полис ОСАГО, - рассказывает Антон Кааритс. В результате этот клиент страхует у меня уже 14 лет дачу, квартиру, автомобиль, НС, Антиклещ, и что интересно у него за это время не было больше ни одного убытка ни по какомому виду страхования.

Защитись страховкой от разных рисков

Самое главное и важное, что есть в жизни каждого человека, это дети, жизнь, здоровье и жилье, отмечает сотрудник фирмы «Авто Статус» Нина Кузовкина.

- Мы можем предложить, как страхование от несчастного случая, так и долгосрочные программы по страхованию жизни. Страховки могут быть накопительными. Какую-то сумму можно накопить и себе, и ребенку к определенному периоду жизни. В этом случае вы не только копите деньги, как в банке, но и защищаетесь от заболеваний и несчастных случаев, - объясняет Нина Борисовна.

Не так давно страховые компании выпустили программу по страхованию онкозаболеваний. Полис оформляется на год с дальнейшей пролонгацией. Если застрахованный заболел в течение года, то он имеет возможность и дальше оплачивать эту программу. Страховая компания оплачивает лечение идет в иностранной валюте (EURO) в лучших клиниках Европы.

Оформив на ребенка до 18 лет полис по защите от несчастного случая и заплатив за него всего 250 рублей, страховая сумма 25 000 рублей, родители могут быть уверены, что лечение любой полученной травмы возместит страховая компания.

Был случай, когда в одном из бердских детсадов ребенок упал и разбил губу, пошло загноение. Мальчик был застрахован от несчастного случая. Мама подала документы в страховую компанию и получила положенную согласно условиям сумму.

Все понимают, что дети есть дети, и ведут они себя неосторожно. Вероятность того, что они получат травму, высока. К тому же, если врачи узнают, что дети застрахованы, то и отношение к ним более внимательное. Страховщики очень строго относятся к своему делу и тщательно все проверяют.

Родителям призывников тоже следует задуматься о страховании своих уже больших мальчишек от несчастного случая, пока те будут находиться на службе в армии. Ведь даже при бытовой травме застрахованный родителями военнослужащий получит страховку.

Недавно компания ВСК запустила интересный пилотный проект по страхованию не только детей до 18 лет, но даже и студентов, обучающихся в очной форме в учебных заведениях. Тариф фиксированный — от 950 рублей. Страховая сумма — от 100 000 рублей.

Внимательного отношения к себе требует и жилье. В наше время остаться без крыши над головой — это очень страшно. И здесь последней надеждой может стать страховка. Причем, она защитит не только вас, но и ваших соседей. Были случаи, когда соседи погорельцев подавали на них иск в суд за испорченное имущество. В случае, если бы у погорельцев жилье и имущество было застраховано, страховая компания возместила бы ущерб не только им, но и соседям.

-Когда ты покупаешь страховой полис, то ты покупаешь за небольшие деньги спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, - уверен Антон Кааритс.

Сезон клещей на подходе

Совсем скоро появятся первые жертвы клещевых покусов. Кто-то уже сделал прививку от клещевого энцефалита. И она действительно является лучшей профилактикой клещевого энцефалита. Но только вот не защищает от клещевого боррелиоза, крайне пренеприятного и тяжелого заболевания.

Некоторые бердчане уверены, что если они не ездят на дачу и не ходят в лес, то их минует участь подвергнуться нападению кровососов. Но не тут-то было. Клещи могут напасть и на кладбище, куда многие ездят в родительский день, и в парке, и в разных районах города. И таких случаев за последние годы было очень много. Есть и группа бердчан, которая просто надеется на русский «авось». В результате, многие попадают с укусом клеща в больницу и платят за вакцину, иммуноглобулин, до 10000 рублей.

Чтобы не боятся укуса клещей и быть уверенным в том, что вам бесплатно поставят иммуноглобулин и вылечат и от боррелиоза, и от энцефалита, нужно не пожалеть всего-то 250 -300 рублей и купить страховой полис-защиту от клеща.

Потратив такую мизерную сумму, вас примут врачи на территории всей РФ, проверят клеща на инфекцию, введут иммуноглобулин, и проведут повторный прием, если это понадобится. В случае боррелиоза вы получите все необходимое лечение.

Даже при наползания клеща страхование «Антиклещ» защитит вас. Но в этом случае важно знать некоторые нюансы. Когда застрахованный приносит клеща в больницу, то кровопийцу берут на исследование на боррелиоз. Если пациент отказывается от введения иммуноглобулина, то тогда клеща поверяют на две инфекции. И если он окажется энцефалитным, то застрахованному уже не видать бесплатной вакцины. Поэтому не нужно отказываться от иммуноглобулина, советует Нина Кузовкина.

Кредитно-страховое агентство «Авто Статус» расположено по адресу: Бердск, ул. Ленина, 89/15 (ТД "Вега", офис 701). Консультации по телефонам: р. тел.2-98-89, сот.8-913-929-47-01(страхование), 8-913-929-47-05 (кредитование, страхование КАСКО, имущество)

Источник: Раздел Агентства Авто Статус на сайте Весь Бердск