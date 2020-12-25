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Как жить в начало эры Водолея ближайшие 2000 лет? В чем особенность данного планетарного цикла

21:20 25.12.2020
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Сейчас начинается новая астрологическая эра — эра Водолея. Начинается она постепенно — на это уходит до 200 лет.

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Эксперты в области астрологии уверены, что мы сейчас живем в очень интересное и динамичное время — в переходный период между эрой Рыб и Водолея

Каждая астрологическая эра длится более 2000 лет. Эксперты в области астрологии уверены, что мы сейчас живем в очень интересное и динамичное время — в переходный период между эрой Рыб и Водолея.

Мы живем в очень важное время. Об этом говорит то, как сильно изменилась жизнь в последние несколько десятков лет. Самыми успешными становятся не хитрые, не умные, не сильные духом, а мудрые Знаки Зодиака. Учитесь у них и прислушивайтесь к их мнению.

Что такое астрологические эры

Важно обратиться за помощью к такому понятию, как прецессия. Это изменение направления оси вращения Земли. Считается, что полный круг ось вращения Земли делает за без малого 26 000 лет. Это значит, что в каждом Знаке Зодиака ось пребывает 2000-2200 лет.

Астрономически отследить перемещение оси Земли можно при помощи смещения основных точек — равноденствий и солнцестояний. Раз в 2000 лет Солнце в такие дни переходит из одного Знака в другой. Сейчас начинается новая астрологическая эра — эра Водолея. Начинается она постепенно — на это уходит до 200 лет, поэтому пребывание в каждой эре — не точное число лет, а примерный диапазон от 2000 до 2200.

Чем примечательна эра Водолея

Мы почти совершили переход, либо эра уже началась — здесь мнения астрологов несколько разнятся. Многие считают, что переход начался в начале 20 века, когда семимильными шагами начала развиваться сфера науки, и появилось много новых изобретений.

Самое важное время — появление электроники, интернета, телевидения, информационных технологий. Сейчас эта сфера стремительно шагает вперед, поэтому эра Водолея, по мнению многих, переживает свой самый ранний этап. Мы уже перешли к этой новой информационной эре. Водолей олицетворяет собой научный прорыв. Этот Знак всегда был связан с новизной, интеллектом и открытиями.

Эра Рыб была связана с приходом Христа, с появлением массовых религий. Эти 2000 лет прошли под эгидой религии, духовных поисков человечества. В 20-21 веке всё меняется, и мы это наблюдаем воочию. Мир никогда не будет прежним. Это значит, что эра

Водолея вступает в силу.

Эпоха Водолея заставит каждого из нас сделать выбор — привязываться к старым принципам или искать новые. Это будет время войны между старыми устоями и новыми. К чему приведет эта война, пока не знает никто. Возможно, общество разделится, но есть также вероятность того, что мы придем к новой социальной системе, к новым устоям и моральным правилам, которые будут уважать все и каждый.

Если эра Рыб была сепаративной, то эра Водолея объединительная. Ее задача — сделать человечество единой семьей, подумать о будущем, о последствиях неправильных решений и вынести уроки из ошибок, совершенных ранее.

Водолей разрушает границы и расширяет сознание. Нужно учиться чему-то новому. Не упускайте возможность получить новые навыки и знания. Пользуйтесь заговорами от страха и уныния, чтобы всегда оставаться на позитивной волне и делать свою жизнь лучше. Эра Водолея — время смелых людей, победивших сомнения и неуверенность.

Источник: dailyhoro.ru

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