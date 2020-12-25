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ТОП-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года назвал Forbes

19:20 25.12.2020 Фото: hochu.ua
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Первое место в списке самых успешных артистов с доходом в 590 миллионов долларов возглавила Кайли Дженнер.

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Один из самых авторитетных изданий Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года

Один из самых авторитетных изданий Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. Кто возглавил список — узнайте уже в нашем материале.

Первое место в списке самых успешных артистов с доходом в 590 миллионов долларов возглавила Кайли Дженнер. В журнале Forbes утверждают, что ее годовой доход за всю историю рейтинга пока что никто не превзошел.

В этом году большую часть заработка бизнесвумен получила после продажи 51% акций ее косметического бренда Kylie Cosmetics и линии косметики для ухода Kylie Skin.

На втором месте оказался Канье Уэст, доход которого составил 170 миллионов долларов, далее идет Роджер Федерер с 106,3 миллионами долларов, Криштиану Роналду с доходом 105 миллионов долларов и Лионель Месси — 104 миллиона долларов.

В ТОП-10 также вошли:

Американский актер и режиссер Тайлер Перри (97 миллионов долларов)
Бразильский футболист Неймар (95,5 миллиона долларов)
Теле- и радиоведущий Говард Стерн (90 миллионов долларов)
Баскетболист Леброн Джеймс (88,2 миллиона долларов)
Актер Дуэйн Джонсон (87,5 миллиона долларов)

Напомним, в прошлом году рейтинг самых высокооплачиваемых звезд по версии Forbes возглавила Тейлор Свифт с доходом 185 миллионов долларов.

Источник: hochu.ua

доходы за 2020 год зарплата знаменитости рейтинг Кайли Дженнер Канье Уэст Криштиану Роналду Дуэйн Джонсон Forbes
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