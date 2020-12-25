ТОП-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года назвал Forbes

Первое место в списке самых успешных артистов с доходом в 590 миллионов долларов возглавила Кайли Дженнер.

Один из самых авторитетных изданий Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года

Один из самых авторитетных изданий Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. Кто возглавил список — узнайте уже в нашем материале.

Первое место в списке самых успешных артистов с доходом в 590 миллионов долларов возглавила Кайли Дженнер. В журнале Forbes утверждают, что ее годовой доход за всю историю рейтинга пока что никто не превзошел.

В этом году большую часть заработка бизнесвумен получила после продажи 51% акций ее косметического бренда Kylie Cosmetics и линии косметики для ухода Kylie Skin.

На втором месте оказался Канье Уэст, доход которого составил 170 миллионов долларов, далее идет Роджер Федерер с 106,3 миллионами долларов, Криштиану Роналду с доходом 105 миллионов долларов и Лионель Месси — 104 миллиона долларов.

В ТОП-10 также вошли:

Американский актер и режиссер Тайлер Перри (97 миллионов долларов)

Бразильский футболист Неймар (95,5 миллиона долларов)

Теле- и радиоведущий Говард Стерн (90 миллионов долларов)

Баскетболист Леброн Джеймс (88,2 миллиона долларов)

Актер Дуэйн Джонсон (87,5 миллиона долларов)

Напомним, в прошлом году рейтинг самых высокооплачиваемых звезд по версии Forbes возглавила Тейлор Свифт с доходом 185 миллионов долларов.

Источник: hochu.ua