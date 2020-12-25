Снежинки из бумаги сделать довольно просто, следуя инструкциям. Сама работа доставит удовольствие. Яркие, красивые снежинки украсят интерьер, новогоднюю елку.

Узнайте, как сделать снежинку из бумаги легко и красиво

Наряду с Дедом Морозом и Снегурочкой бумажные снежинки стали символом приближения Нового года. Их изготовление, украшение интерьера и елки — своеобразный ритуал, предвкушение любимого зимнего праздника.

Узнайте, как сделать снежинку из бумаги легко и красиво.

Изготовление несложных бумажных снежинок

Понадобится:

лист бумаги;

белой или цветной формата А 4;

острые ножницы.

Инструкция:

Берем верхний правый край листа бумаги. Сворачиваем его так, чтобы получился квадрат. Нижнюю часть листа бумаги обрезаем ножницами.

У нас вышел свернутый треугольник, который мы еще раз перегибаем. В результате получается заготовка в виде четырех равносторонних треугольников.

Теперь сворачиваем боковые стороны заготовки к середине, от центрального верхнего угла. Последовательно: сначала одну сторону, потом другую. Нижнюю часть обрезаем, чтобы получился острый, равносторонний треугольник. Основная заготовка для снежинки готова. Нижняя часть треугольника — это края снежинки. В зависимости от того, как срезать край заготовки, (полукругом, под углом, зубчиками, просто сделать продольные надрезы), получится разная форма диаметра снежинки. Срез в виде полукруга дает форму в виде лепестков цветка, наподобие ромашки. Под косым углом — звездочку, зубчатый срез — ажурные остроугольные края. Продольные надрезы заготовки сделают снежинку пушистой по краям.

Когда определились с узором диаметра снежинки, переходим к выбору внутреннего узора.

Первый вариант. Срезаем края заготовки с двух сторон под острым углом. По бокам треугольника вырезаем продольные острые тонкие уголки. Получится звездочка с внутренним рисунком в виде продолговатых прорезей.

Второй вариант. На краю заготовки вырезаем внутренний равносторонний треугольник. По бокам с обеих сторон делаем вырезы в виде неправильного ромба. Получится снежинка в виде красивой звездочки с внутренними прорезями, напоминающими стрелочки.

Вариант третий. Край заготовки вырезаем в виде хаотичных, неправильных треугольников. Такие надрезы делаем на боковой стороне заготовки. В результате получится игривая снежинка с необычным узором.

Можно сделать много снежинок, которые будут отличаться своей неповторимостью. Все зависит от того, как срежете край, какие надрезы сделаете по бокам заготовки.

Объёмные снежинки

Такого рода поделки, сделанные своими руками, подойдут для украшения интерьера помещения, их можно использовать в качестве елочных украшений.

Как сделать объемную снежинку из бумаги легко и красиво? Рассмотрим несколько вариантов.

Шикарная снежинка для украшения интерьера

Необходимо подготовить:

6 листов белой или цветной бумаги размером А4;

ножницы;

степлер;

карандаш.

Пошаговая инструкция:

Берем верхний правый край листа бумаги. Сворачиваем его так, чтобы получился квадрат. Нижнюю часть листа бумаги обрезаем ножницами.



Сворачиваем лист в виде равностороннего треугольника.Делаем разметку, наносим с обоих боков заготовки карандашом линии через 1 см.Надрезаем бумагу последовательно с каждой из сторон по разметке. Режем не до конца, оставляем примерно 1 см.

Затем разворачиваем заготовку. Получается квадрат с надрезанными внутри него полосами. Центральную часть сворачиваем в трубочку, концы скрепляем степлером. Переворачиваем лист, концы следующей полосы соединяем при помощи степлера. Снова переворачиваем и соединяем концы следующей полосы, и так все полосы до конца разметки на заготовке.

Получится красивая объемная заготовка, часть будущей снежинки. Их нужно изготовить 6 штук.

Когда все заготовки готовы, соединяем сначала первые три между собой. Складываем их вместе. Скрепляем сначала середину, а затем лепестки по бокам.

Следующий шаг — завершающий, соединяем две половинки снежинки. Сначала середину, затем с боков.

Все, шикарная объемная снежинка готова. К ней можно прикрепить тесёмку, чтобы можно было подвесить.

Поделка будет выглядеть более эффектно, если ее украсить блестками. Предварительно на поверхность нужно нанести тонкий слой клея.

Вместо степлера можно использовать клеевой карандаш, пистолет, скотч.

Объемная снежинка из цветной бумаги

Понадобится:

лист цветной бумаги;

клеевой и обычный карандаши;

ножницы.

Пошаговое описание работы:

Лист бумаги сворачиваем вдвое по вертикали.

Загибаем край и последовательно, переворачивая лист, формируем заготовку в виде гармошки. Чтобы изгибы хорошо держались, лучше их несколько раз зафиксировать.

Разворачиваем, разрезаем заготовку пополам.

Наносим разметку будущего узора снежинки. На 2 заготовках гармошки карандашом наносим узор для вырезания в виде обрезанных лепестков. Старайтесь, чтобы узоры были максимально идентичны на каждой из сторон.

Один из краев заготовки обрезаем по полукругу, другой (внутренняя сторона снежинки) — под углом.

Вырезаем узоры по разметке.

Разворачиваем заготовку, склеиваем обе части так, чтобы получилась окружность.

Выворачиваем круглую заготовку внутрь острым концом так, чтобы она трансформировалась в плоскость.



Получится красивая объемная снежинка. Для надежности серединку можно проклеить.

Для того чтобы повесить снежинку на елку, нужно взять иголку и протянуть нитку, затем сделать петельку.

Объемная пушистая снежинка в технике торцевания

Приготовьте:

картонную бумагу — 1 лист;

карандаш;

циркуль;

белые салфетки;



клей ПВА;ножницы;деревянную палочку.

Пошаговое описание изготовления:

Для начала необходимо сделать трафарет-заготовку. Для этого берем картонную бумагу, чертим на ней круг диаметром 12 см. Вырезаем его. По периметру круга размечаем 8 равноудаленных точек. От них рисуем на картоне внутри круга 8 лепестков по точкам разметки середины лепестка. Ширина лепестка — 1 см 3 мм. Вырезаем заготовку. У нас получится основа в виде ромашки, только с редкими лепестками.

Приклеиваем к заготовке тесьму, ленточку, для того чтобы снежинку можно было повесить.

Нарезаем квадратиками (2,5 см х 2,5 см) белые салфетки.

На дно неглубокой емкости наливаем немного клея ПВА. Берем деревянную палочку, аккуратно защипываем на конце квадратик из салфеток, слегка окунаем в клей и приклеиваем к заготовке из картона. Начинаем работу от середины заготовки. Последовательно повторяем действие, пока не заполнится вся поверхность заготовки.

Получится пушистая, красивая снежинка, изготовленная своими руками в технике торцевания.

Изящная снежинка из бумаги в технике квиллинг

Нужно приготовить:

любую бумагу, в том числе цветную;

ножницы;

линейку;

нитки;

клей;



блестки.

Размер снежинки будет зависеть от длины полос.

Пошаговое описание работы:

Несколько листов бумаги нужно сложить вместе, соединить скрепкой, степлером, чтобы не двигались листы, когда будете нарезать полосы.

Нарезаем бумагу на полосы шириной от 1 до 1,5 см. Понадобится 7 полос на каждый лепесток снежинки, всего 8 штук.

Делаем первую заготовку. Размечаем полосы. Оставляем одну полосу первоначальной длины. Две другие должны быть короче на 1 см. Следующие две — на 2 см, последние две — на 4 см. Обрезаем концы бумаги по разметке.

Делаем первый лепесток. Соединяем кончики самой длинной полосы. Скручиваем бумажную полосу нитками на концах. Так последовательно соединяем все заготовленные полоски. Затем подравниваем ножницами конец заготовки, чтобы он был ровным. Берем свернутую самую длинную полосу, соединяем ее с двумя короткими заготовками (на 1 см) с обеих сторон. Затем прикрепляем с 2 сторон заготовки полосы короче на 2 см, потом в той же последовательности — на 4 см. Скрепляем готовый лепесток по краю нитями. Выравниванием край ножницами. Получается один из 8 лепестков снежинки.

Украшаем блестками. Верхние части лепестка снежинки смазываем клеем, припудриваем блестками.



Делаем заготовку для середины снежинки. Несколько полос бумаги скручиваем в виде окружности, связываем концы нитями. Диаметр рассчитывают, исходя из длины лепестка, так, чтобы к круглой основе можно было приклеить 8 лепестков снежинки.Соединяем заготовки. Край лепестка хорошо пропитываем клеем. Прикрепляем к круглой основе. Сначала клеим 4 лепестка по диаметру, равномерно с обеих сторон. Затем другие 4 лепестка между ними. Таким образом они расположатся равномерно.

Наша изящная снежинка в технике квиллинг готова.

Итоги

Снежинки из бумаги сделать довольно просто, следуя инструкциям. Сама работа доставит удовольствие. Яркие, красивые снежинки украсят интерьер, новогоднюю елку

Источник: kleo.ru