Спецвыпуск "Новый мэр на пять лет будет в Бердске с 25 декабря" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 23 декабря 2020

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

23 декабря 2020 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:

Залитые грязью земляные дороги и гужевые повозки за 100 лет прогресса сменились асфальтом и маршрутками Выбор на пятилетку: кто из 9 кандидатов займет кресло мэра Бердска 200 млн жизней забрала чума, 500 млн - оспа: от чего люди умирали до коронавируса? Выплаты на детей от Путина, маткапитал, пособие беженцам: как государство поддерживает нуждающихся Становятся экологической катастрофой токсичные и зловонные свалки с развитием человечества Во все времена - от царских времен до Путина - пенсии пытались догнать расходы «Инвалиды-КГБшники» помогали строить БАМ в 60-градусные морозы Как работают на новогодних праздниках организации Бердска Пол-Европы прошагали: об ожесточенных боях на границах с Германией рассказал фронтовик Диковинные унитазы, волосатые колготки, плачущие кровью статуи: что можно увидеть в необычных музеях? Впечатляющие книги: наполни сознание смыслом, прикоснись к авторским мирам

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер. Среда. Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.

Следующий номер газеты выйдет в феврале 2021 года.

Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 23 декабря 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.