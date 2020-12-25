Сегодня, 25 декабря праздник Рождества у лютеран: Традиции праздника

Праздник отмечают и католики, и православные, и протестанты. Разнятся только даты.

В основе праздника — библейская история о рождении Спасителя Иисуса Христа

Рождество Иисуса Христа считается одним из главных христианских праздников. В основе праздника — библейская история о рождении в городе Вифлееме Спасителя Иисуса Христа Девой Марией.

Праздник отмечают и католики, и православные, и протестанты. Разнятся только даты (25 декабря, 6 января или 7 января) и календарные стили (Юлианский и Григорианский). В европейских и ряде других государств за точку летоисчисления принята именно дата Рождения Христа (от Р.Х. или Annus Domine), рассчитанная в средние века, как оказалось впоследствии, с ошибкой в 3—4 года.

В каждой стране и у каждой конфессии есть свои особенности празднования Рождества. В лютеранстве к числу рождественских традиций относятся, прежде всего, следующие:

Свечи. Горящие свечи — символ света, символ звезд, сиявших на небе в час Рождения Христа. Свечи могут быть разной формы.

Рождественский венок. Рождественский венок плетется, как правило, из веток сосны, ели, пихты. Способы плетения могут быть разными. Венок украшается свечами, лентами, деревянными фигурками. Его подвешивают над дверью, на стену или кладут на рождественский стол. Нередко в рождественский венок вставляют четыре свечи — по числу недель Адвента, непосредственно предшествующих Рождеству. Каждое воскресенье на богослужении зажигают одну из этих свечей.

Рождественская елка. Традиция ставить на Рождество елку связана с лютеранством и немецкоязычными странами. Впервые она появилась именно там. Только при Петре I она перекочевала в Россию, а в советскую эпоху рождественская елка была заменена на новогоднюю ель.

Рождественская звезда. Напоминает о Вифлеемской звезде и обычно вешается на елку.

Ясли или, так называемый, «вертеп». Слово «вертеп» не имело первоначально такого отрицательного смысла, как сейчас, и означало ясли, в которых родился Христос. Также как и католики, лютеране на Рождество устанавливают ясли и разыгрывают сцену Рождения Спасителя. Считается, что тем самым Вифлеем как бы входит в дома и церкви, становится ближе и понятнее.

У истока этой традиции находится «живая картина» Рождества, устроенная Франциском Ассизским и его братьями по Ордену в лесу близ Гречо. Для празднования Рождества они установили ясли, принесли сено, привели настоящих быка и осла. Так, Франциск Ассизский вновь открыл христианам глаза на то, что Иисус был человеком, жившим не во дворце, но рожденным в яслях, жившим среди бедных и иноплеменников, не имевших крыши над головой, то есть, был ближе, чем казалось обычному средневековому человеку.

Источник: calend.ru