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Что строго нельзя делать в День чудотворца Спиридона 25 декабря 2020 года и почему нельзя работать сегодня

07:20 25.12.2020 Фото: pxhere.com
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Наши предки говорили, что 25 декабря нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

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25 декабря наступает день чудотворца Спиридона

25 декабря наступает день чудотворца Спиридона. В народе его называли еще «Спиридон Солнцеворот». В былые времена люди в этот день не работали, а только обсуждали планы на наступающий год.

Продолжался Рождественский пост. Соответственно воздерживались от скоромной пищи. Не ели мясо, молочные продукты, рыбу, не употребляли алкоголь.

Наши предки говорили, что 25 декабря нельзя отправляться в дальнюю дорогу. Легко можно простудиться или столкнуться с проблемами на дорогах.

Если к вам зашел гость, то прогонять его нельзя. А еще нужно внимательнее быть к вещам. Если что-то потерять, то вам грозят убытки, а вот найти что-то ценное – это добрый знак.

И следует быть осторожнее в этот день с зеркалом. Если уронить его или не дай бог разбить – быть беде.

Источник: izvmor.ru

25 декабря 2020 День чудотворца Спиридона дорога запреты дня
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