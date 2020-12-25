Что можно и чего нельзя делать в Католическое Рождество 25 декабря 2020 года

На рождественский стол принято подавать запеченного гуся с яблоками и капустой или индейку с различными соусами.

Празднование начинается вечером 24 декабря, в Рождественский Сочельник

Дата католического Рождества отличается от дня, в который Рождество Христово праздную православные, ровно на две недели: католики празднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря.

В мире более 1,2 млрд католиков, порядка 500 тысяч католиков живут в России, в Сибири католицизм исповедуют приблизительно 2% населения.

Празднование начинается вечером 24 декабря, в Рождественский Сочельник. В 2020-м году католические семьи про всему миру соберутся для празднования вечером в четверг, а откроют подарки, встретятся с друзьями и будут радоваться празднику в пятницу. Праздник продолжится и в выходные дни.

Это одна из главных дат в церковном календаре, а потому традиции празднования не меняются веками: в центре всегда сохраняется вера в божественное.

Во многих странах Европы и Америки празднование начинается за четыре недели до самого Рождества. Это так называемый Адвент – время ожидания. В семьях с детьми, как правило, вывешивается нарядный Адвент-календарь: каждое утро ребятишки достают подарок из специального кармашка с датой и радуются, в предвкушении главного праздника. С начала декабря в домах вечером каждого воскресенья зажигают свечи – красные или белые, установленные в рождественском венке. В первый Адвент – одна свеча, во второй – две… По воскресеньям весь декабрь в католических храмах проходят специальные богослужения.

В отличие от православных традиций, Адвент не является постом.

Вечером 24 декабря, накануне Рождества католики празднуют Сочельник. За столом собирается вся семья и после появления на небе первой звезды, приступает в праздничной трапезе. Ограничений в приготовлении блюд нет. Желательно, чтобы их было 12, по количеству апостолов Христа. У католиков на Сочельник можно употреблять в пищу мясо и птицу. Обязательно на столе должно быть сочиво – блюдо из меда и размоченных злаков, в которое добавляют орехи и сухофрукты.

25 декабря – это выходной день, который следует посвятить церкви и семье. После службы все отправляются домой, угощаются праздничными блюдами и обмениваются подарками.

На рождественский стол принято подавать запеченного гуся с яблоками и капустой или индейку с различными соусами.

Что можно, а чего нельзя делать в этот день?

• В рождественскую ночь не принято спать, нужно обязательно посетить храм.

• За день до праздника и в сам праздник запрещено проводить уборку в доме. Праздник нужно отмечать в чистоте, поэтому уборку нужно сделать заблаговременно.

• В праздник нельзя выносить мусор, иначе можно вынести свою удачу.

• Запрещено ссориться и злиться.

• Этот день необходимо провести в компании с друзьями и родными людьми. Можно отправиться в гости к близким людям.

• В Сочельник не принято садиться за стол до тех пор, пока в небе не загорится первая звезда.

• В праздник вспоминают об умерших родственниках: для этого в Рождество на окнах зажигают свечи.

• Ни в коем случае нельзя садиться за праздничный стол в черной и темной одежде, необходимо отдавать предпочтение светлым нарядам, желательно, чтобы одежда была новой.

• На Рождество принято украшать свою ёлку звездой-символом Вифлеема.

• На Рождество принято дарить друг другу подарки. Больше всего ценятся именно те, которые были сделаны своими руками.

Источник: gorsite.ru