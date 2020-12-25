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Красота / Общество

Вера Брежнева показала свою 11-летнюю дочь с невероятной улыбкой

13:20 25.12.2020 Фото: instagram.com/p/CJJPukGD5w0
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Снимок был сделан во время отдыха на курорте, так как на фоне были видны пальмы.

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Певица показала фото со своей дочерью Сарой

Певица показала фото со своей дочерью Сарой.

Известная певица опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует ее младшая дочь Сара Киперман.

На снимке 11-летняя девочка предстала в голубом топике и штанах. В руке Сара держала мороженое в виде цветочка. Фото получилось очень солнечным, так как Сара искренне улыбалась. Вероятно, снимок был сделан во время отдыха на курорте, так как на фоне были видны пальмы.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Ура! Каникулы! Передаём вам тёплый привет. В кадре два цветочка глазами мамы",- подписала фото Вера.

Источник: unian.net

внешность звездные дети зубы младшая дочь певицы улыбка фото Вера Брежнева Instagram
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