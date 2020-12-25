Вера Брежнева показала свою 11-летнюю дочь с невероятной улыбкой

Певица показала фото со своей дочерью Сарой.
Известная певица опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует ее младшая дочь Сара Киперман.
На снимке 11-летняя девочка предстала в голубом топике и штанах. В руке Сара держала мороженое в виде цветочка. Фото получилось очень солнечным, так как Сара искренне улыбалась. Вероятно, снимок был сделан во время отдыха на курорте, так как на фоне были видны пальмы.
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"Ура! Каникулы! Передаём вам тёплый привет. В кадре два цветочка глазами мамы",- подписала фото Вера.
Источник: unian.net