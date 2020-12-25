Вера Брежнева показала свою 11-летнюю дочь с невероятной улыбкой

Снимок был сделан во время отдыха на курорте, так как на фоне были видны пальмы.

Певица показала фото со своей дочерью Сарой

Певица показала фото со своей дочерью Сарой.

Известная певица опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует ее младшая дочь Сара Киперман.

На снимке 11-летняя девочка предстала в голубом топике и штанах. В руке Сара держала мороженое в виде цветочка. Фото получилось очень солнечным, так как Сара искренне улыбалась. Вероятно, снимок был сделан во время отдыха на курорте, так как на фоне были видны пальмы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Ура! Каникулы! Передаём вам тёплый привет. В кадре два цветочка глазами мамы",- подписала фото Вера.

Источник: unian.net