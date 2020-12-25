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Красота / Общество

Шоколадная Тина Кунаки в микротрусиках сверкнула пышными ягодицами

04:00 25.12.2020 Фото: instagram.com/p/CJHEviSLmU7
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Фанаты пришли в восторг от такого фото. Они отметили, что Тина выглядит сногсшибательно.

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Тина Кунаки сохранила фигуру после родов

Известная модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram фотографию с отдыха.

На снимке она позирует на фоне пальм и заката. При этом стоит спиной к камере. На ней надеты только белые микротрусики. Обнаженную грудь модель прикрывала руками.

Стоит отметить, что на фото Кунаки позировала с новой прической - с множеством косичек. Фанаты пришли в восторг от такого фото. Они отметили, что Тина выглядит сногсшибательно. У нее прекрасная фигура, которую она смогла сохранить после рождения ребенка своему супругу Венсану Касселю.

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Публикация от TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

Кто такая Тина Кунаки:

Тина Кунаки родилась в французском городе Тулузе в 1997 году
Сегодня Тина является представительницей нескольких самых известных модельных домов Европы, в числе которых Dior и Louis Vuitton
В 2018 году Тина стала женой известного французского актера Венсана Касселя

Источник: unian.net

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