Шоколадная Тина Кунаки в микротрусиках сверкнула пышными ягодицами

Известная модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram фотографию с отдыха.
На снимке она позирует на фоне пальм и заката. При этом стоит спиной к камере. На ней надеты только белые микротрусики. Обнаженную грудь модель прикрывала руками.
Стоит отметить, что на фото Кунаки позировала с новой прической - с множеством косичек. Фанаты пришли в восторг от такого фото. Они отметили, что Тина выглядит сногсшибательно. У нее прекрасная фигура, которую она смогла сохранить после рождения ребенка своему супругу Венсану Касселю.
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Кто такая Тина Кунаки:
Тина Кунаки родилась в французском городе Тулузе в 1997 году
Сегодня Тина является представительницей нескольких самых известных модельных домов Европы, в числе которых Dior и Louis Vuitton
В 2018 году Тина стала женой известного французского актера Венсана Касселя
Источник: unian.net