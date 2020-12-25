Теплые сердечные поздравления с Новым годом 2021 в стихах и картинках

Традиция собираться на Новый Год большими компаниями, да и просто семьями к сожалению пошла на убыль. А вот праздник наверное самый популярный в России, ну если уж не отметить вместе, то хоть поздравить всех знакомых надо обязательно. Выбирайте - картинок хватит на всех. Согласно восточному календарю, 2021 год будет годом быка.
Поздравления с Новым годом Быка
С Новым годом быка поздравляем мы вас!
И пускай в этот день, и пускай в этот час
Исполняются ваши желанья!
Пусть добро принесёт металлический бык
Сквозь пургу и жестокую вьюгу!
Хочет самый могучий из звёздных владык,
Чтобы все улыбнулись друг другу!
Пусть улыбки согреют надеждой сердца!
Мы желаем вам счастья, любви без конца!
Мира, лёгкости в трудных решеньях!
***
С Новым годом тебя поздравляю!
Пусть к тебе в этот год всё придёт!
Деньги, счастье, любовь и удачу,
В твою жизнь этот год принесёт!
К нам идёт Металлический Бык.
Будет год этот светлым и чистым!
Будет всё просто блеск, просто шик!
***
Всё бывает: вьюга, дождь и ветер.
Ну а мы любой погоде рады.
Белый Бык шагает по планете,
С ним, конечно, подружиться можно,
Даже нужно, если быть точнее.
Терпеливый, стойкий и надежный,
Он трудиться любит и умеет.
Пусть горит в руках любое дело.
Пусть уйдут печали и невзгоды.
Пусть всё будет, для души и тела.
***
С Новым годом тебя поздравляю!
Пусть Бычок исполняет желанья!
Каждый день пусть тебя вдохновляет,
И в семье пусть царит пониманье!
В год Быка никакие преграды
Пусть в твоей не встречаются жизни!
Позитивными будут все мысли!
Пусть родные и близкие люди
Окружают теплом и заботой!
Всё в судьбе замечательно будет –
И в домашних делах, и с работой!
***
Мягкий белый снег вчерашний
И Бычок такой же няшный
Уж протиснулся к нам в дверь.
Мы теперь должны стараться,
Чтобы он на целый год
Захотел у нас остаться
И насыпал от щедрот
Нам деньжат, любви и силы,
Чтобы всё прекрасно было
В этом новеньком году!
***
Тебя я с Новым годом поздравляю!
Пусть будет щедро всё тебе дано!
Сердечно в этот год тебе желаю
Всё получить, что хочешь ты давно!
Ты не перечь рогатому ему!
Он хочет, чтобы жизнь счастливей стала!
Приложит все усилия к тому!
Тебе желаю выгодных вложений
И от судьбы сокровищ и даров!
Возможностей, амбиций, достижений!
Здоровья безо всяких докторов!
Но в меру и работы, и забот!
Добра, тепла, любви, надежды, веры!
Пусть будет светлым, ярким этот год!
***
Желаю получить в новом 2021 году столько денег, сколько может поднять на рога самый большой и самый Белый Бык!
Бык идёт: рогатый и тяжёлый,
Собирая стадо по пути,
И на трон властителем взойти.
Белоснежный, крепкий и надёжный
Бык людей по жизни поведёт,
Постаравшись, чтобы был несложным
Этот двадцать первый Новый год.
Счастья нам желает он, здоровья
И удач во всём наверняка,
Этот год – год белого Быка.
***
Поздравляю тебя с Новым годом
Металлического быка!
И желаю устроить всё в жизни
Основательно, на века!
Если дом – то, конечно же, крепкий!
А любовь будет самою верной!
В этот год будет всё хорошо!
И желаю тебе я удачи!
Новых встреч, теплоты, доброты!
Жить ещё веселей и богаче!
Чтоб в душе расцветали цветы!
***
Бык двенадцать лет свой час
Ждал меж звёзд, томился
И в металле в этот раз
К нам с небес спустился.
Он весь следующий год
Будет править миром.
Пусть добро тебе несёт
И любовь, и силу!
Встреть его достойно:
Смело ты Быка хватай
За рога – и в стойло!
***
Белый Бык уже идет,
Сильный, основательный!
Пусть счастливым этот год
Пусть он радость принесёт,
Много ярких красок.
Пусть хватает сил на всё,
Да еще с запасом!
Пусть глаза твои горят.
Всем хорошим людям
Звёзды правду говорят:
***
Бык на троне воцарился,
Мир Быку весь покорился,
Бык – не Крыса, он трудяга,
Всех нас вынет с передряги!
Бык велит – и вирус сгинет,
Кризис всех навек покинет,
С Новым счастьем! С Новым годом!
***
Желаю тебе от души в год Быка,
Чтоб денег весь год не иссякла река,
Чтоб тело с душой в год Быка не болели,
Источники радости чтоб не мелели!
Здоровье крепчало чтоб с каждой минутой,
Богато, успешно чтоб и обалденно!
Чтоб счастье принёс год Быка непременно!
***
Год Быка стучится в двери!
Нет прекрасней ничего!
Мы желаем вам поверить
В чудеса и волшебство!
Все мечты исполнит он!
Пусть проблемы и ненастья
Навсегда покинут дом!
А желанья и надежды
Станут явью в Новый год!
Всё, о чём мечталось прежде,
Бык в подарок принесёт!
***
Ну, вот уже и Новый год!
Пусть Бык немеряно даст льгот!
Не бьёт копытом, не мычит,
А то, что нужно вам, вручит!
Любовь, здоровье и почёт,
С шестью нулями в банке счёт,
На море теплое вояж,
Чтоб рядом – верная рука,
Чтоб был шикарным год Быка,
Чтоб вирус – прочь, а беды – в пыль,
И в год Быка чтоб сказка – в быль!
***
С Новым годом поздравляем!
С металлическим быком!
Кошелёк чтоб был битком!
Прошлый год пускай уносит
Грусть, обиду и вражду!
Он добрее быть нас просит
В наступающем году!
Пусть под праздничною елью
Каждый таинство найдёт!
Год, грядущий принесёт!
***
Пока Крысиный год! Пока!
Подведена черта…
Пришёл к нам Новый год Быка
И новая мечта!
Тебе желаю в этот год
Чтоб в минус – хвори, в плюс - доход,
Проблем, чтобы не знать!
Чтоб в доме мир и благодать,
Чтоб радости сполна!
Чтоб каждый миг лишь счастье ждать
В год Новый – в год Быка!
***
Бык белый, металлический,
Сменяет символ прошлый,
Прогноз астрологический
Несёт с собой хороший!
Тебе желаю от души,
Чтоб Новый год грядущий,
Для покорения вершин
Стал годом самым лучшим!
***
С небес идёт на землю бык,
В себе уверен он железно.
Он делать нам добро привык,
Он любит быть для нас полезным.
И мы сердечно в этот час
Вас с Новым годом поздравляем!
Пусть счастье сложится у вас!
***
Пусть Бык белой масти
Под стать нежной кошке
Несёт свет и счастье
И трётся о ножки!
Пускай разрешает
На спинку взобраться,
Пускай не бодаться!
Сослужит пусть службу –
Ведь всё в его власти,
Чтоб жить год вам в дружбе
С Быком белой масти!
***
Нагрянул Новый год Быка,
Коль править Белый Бык пришёл,
Всё в жизни будет хорошо!
Здоровьице поправится,
Что сломано – исправится,
Что хочется – получится,
Доход раз в сто улучшится!
Желаю, пусть всё сбудется,
Пусть позитив умножится
И пусть в год Белого Быка
Тебе всё в жизни сможется!
***
Вам желаю в год Быка
Взять удачу за рога!
Все препятствия пройти,
Пусть в карьере ждёт успех,
Не встречать в делах помех!
Жить в достатке, не болеть,
Ни о чем не сожалеть!
***
Белый Бык пришёл к нам, братцы!
Пусть несёт здоровье,
И вагон с любовью,
Больше счастья и, конечно,
Меньше бед, сомнений,
Больше мудрых и неспешных
Взвешенных решений,
Чтобы силы находились
Для любого дела,
Чтобы сердце пело!
***
Пушистый и белый
Ложится снежок,
В неспешном кружит хороводе.
И столь же степенный
К нам Белый Бычок
Пусть год будет добрым,
Удачным, крутым,
Чтоб всё у тебя получалось,
И светлым, и тёплым,
Серьёзным, смешным –
Как в лучших мечтах представлялось!
***
Разные на небе знаки.
Год Быка теперь настал.
Металлического, кстати,
Может быть крутым металл!
Пусть несёт свои вам силы,
Духом делится своим,
Чтоб и твёрдым был, и милым,
И солидным, и смешным,
Цели достигались в срок,
Стал чтоб Золотым Телёнком
Металлический Бычок!
***
Писаный красавец, платиновый рог –
Белый Бык ступает нынче на порог,
У него порою нрав чуток взрывной,
Я тебе желаю пахнуть и цвести,
За спиною Бычьей год весь провести,
Бык пусть от ненастья в жизни защитит,
Для тебя пусть в сказку год весь превратит!
***
Год Быка наступает – а значит,
Изменения в жизни грядут!
В дом везенье и радость придут!
Металлический Бык – это символ
Силы духа, добра, чистоты!
Мы желаем вам жизни красивой!
Пусть Бычок исполняет мечты!
***
Год приходит основательный:
Но при том доброжелательный,
Позитивно мыслит он.
Пусть несёт вам мощь такую же,
Чтоб преграды все смести,
Чтоб уверенность и мужество
К цели помогли дойти!
***
С Новым годом мы вас поздравляем!
Год поистине будет велик!
Металлическим блеском сияя,
Подтверждает слова наши бык!
Мы желаем вам дел грандиозных!
Чтобы планы у вас удались!
И ещё отношений серьёзных!
И чтоб ваши желанья сбылись!
***
Садится Белый Бык на трон,
А Крыса убегает,
Пусть целый год от горя он
Тебя оберегает!
Со злостью пусть он не глядит,
А пашет, сеет, тянет…
Пусть все ненастья победит,
***
Белый Бык, стальной, надёжный,
К нам приходит на порог.
Пусть проблем не будет сложных,
Чтоб добиться каждый смог
Всякой цели достиженья,
Воплощенья всех идей,
Приходили каждый день!
***
Белый снег пришёл к нам новый,
Ну а с ним – и белый Бык –
Металлический, здоровый,
Он надёжен и велик.
Пожелать хочу душевно,
Больше новых достижений,
Новых мыслей, новых сил,
С бычьей волей и упрямством
Так уверенно шагать,
Чтоб не замечать препятствий,
Лишь победы отмечать!
***
Поздравляем жарко, честно:
Начинает год земной
Из металла Бык – железный
Или даже золотой!
Пусть заставит улыбаться
Сотням радостных деньков,
Пусть научит вас бодаться,
Чтобы не было врагов,
Чтобы звёзд хватало всем,
Чтобы всё, к чему стремились,
Достигалось без проблем!
***
Пришел Бык Стальной,
Крутой, молодой,
Всех свинок умней
Позвольте же вас
Поздравить сейчас,
Тепло и добро
Чтоб в дом ваш вошло!
Побольше вам сил
Чтоб Бык приносил,
Здоровье пускай
Чтоб счастье и смех,
Любовь и успех
Весь год, каждый час
Радовали вас!
***
Бык пришел горой огромной –
Самый сильный, но не злой,
И открытою душой!
Рассудительный, неспешный,
Ваш вопрос любой решит,
Даст здоровья и, конечно,
Все мечты осуществит!
***
Желаю тебе, чтобы Бык-симпатяга
Все рытвины-ямы, колдобины тоже,
Чтоб был жизни путь гладким-ровным, как ложе!
Чтоб год провести и легко, и кайфово,
Чтоб лишь пожелается – сразу готово,
Чтоб счастьем гореть и любовью искриться,
Желаньям-мечтам в год Быка чтобы сбыться!
***
Поздравляю с Новым годом,
Годом Белого Быка!
Жизнь пускай течёт свободно,
Как широкая река!
Чтоб водовороты, мели
Не встречались на пути,
Чтоб всему, чего хотели,
Удалось произойти!
***
С Новым годом поздравляю
Я тебя от всей души!
Пусть всё то, чего желаю,
Бык исполнить поспешит!
Счастья, радости, везенья!
Классных перемен в судьбе!
Пусть подарит вдохновенье
***
Вот уж новый символ года
Заступить спешит на трон,
Бык - упрямый, крепкий, гордый,
Справедлив он и силён!
Пусть удача улыбнется
Тебе в этот Новый год,
От печалей сбережёт!
***
Каждый новый знак несёт
Новые свершенья,
И конечно, этот год
Тут не исключенье!
Бык у нас эгоцентрист,
Но зато душою чист,
В обещаньях твёрд.
Пусть и Вам он принесёт
Качества свои
И добавит к ним ещё
Океан любви!
***
Хоть дождик льёт, хоть снег метёт,
А Новый год – есть Новый год,
Пусть символ года – Белый Бык,
К тебе с подарками придёт!
Пусть принесёт, что сердце ждёт, -
Успех, здоровье и доход,
Пусть будет добр Бычок и щедр!
Желаю счастья в Новый год!
***
С годом Белого Быка!
Все сомненья бросьте.
Пусть удача без звонка
К вам приходит в гости.
Пусть уйдут печаль и грусть,
Оставаясь в прошлом.
Пусть всё сбудется, и пусть
***
С годом наступающим,
С праздником большим!
Скоро он ворвется к нам
И все успехи с ним!
С ним Бык приходит белый,
Как новогодний снег,
Счастье несёт и смех.
Вот и тебе – удач, здоровья,
Радостных новых дней,
Вечно чтоб полнилась любовью
Речка судьбы твоей!
***
Сраженье ждёт нас впереди,
Но грызуну судьба уйти,
Он правил долго, пусть сдаётся.
На фоне снежной битвы той
Я от души хочу поздравить
Того, кто рядом был со мной,
Пока грызун мог годом править.
Удачи, счастья пожелать,
И никогда не унывать
Под небом солнечным и ясным.
***
Год могучего быка
К нам спешит издалека!
Пусть своим приходом вам
Отворит он дверь к мечтам!
Во всех сферах преуспеть!
Лишь вперёд всегда смотреть,
Рубежи преодолеть!
***
Крысу провожаем срочно:
Бык на смену ей идёт,
Белый бык, мясомолочный,
Пусть солидный знак приносит
И здоровье, и успех,
Мудрость в жизненных вопросах,
Достиженье целей всех!
***
Белый Бык уже пришел,
Совершенно белый!
Пусть любое дело
Удаётся на все сто
Или даже двести.
Пусть богатым будет стол,
А душа - на месте.
Смотрят звёзды с высоты
И луна-подкова.
Поздравляю! С Новым!
***
Мышиный год кончается,
Пришел канун Бычка.
Пускай он не качается,
Не падает доска!
Пусть символом надёжности
Раскроются возможности,
Успех к тебе придёт,
Пусть всё осуществляется,
Ведь на пути любом
Преграды устраняются
Могучим мудрым лбом!
***
Новый Бык, не старый,
Молодой, удалый,
В дверь стучится рогом –
Так встречай скорей!
Пусть уйдут напасти,
Сил тебе и счастья,
Чистой веры в Бога
И в любовь людей!
***
Наступает год быка,
Праздник - у порога!
Принесет наверняка
Он событий много!
Пожелать хочу сейчас
К лучшему стремиться,
Главная мечта для вас
***
Ступил властитель на порог:
Отважный нрав и гордый рог,
Трудолюбив, упрям, умел,
Надёжен, храбр и очень смел!
Пусть ждёт в год Белого Быка
Любви и счастья вас река,
Чтобы помог вам Белый Бык
Все воплотить свои мечты!
***
Бык железный к нам приходит
Или даже золотой –
Сильный, но при этом добрый,
И романтик, и крутой…
Пусть и к вам с Быком придёт,
А появится желанье –
Так на все года вперёд!
***
Поздравляю с Новым годом,
С годом Белого Быка!
Пусть исчезнут все невзгоды,
Пусть порадуют подарки,
И во всём тебе везет.
Пусть счастливым, добрым, ярким
Будет этот Новый год!
***
Идёт Бычок – качается,
Толкует на ходу:
Я новый приведу!
Желает Бык вам радости,
Здоровенькими быть,
И много в жизни сладости,
И денежек добыть!
***
Год такой говяжий
Нет сомнений даже:
Будет хорошо!
Будет всем спокойно,
Сытно и тепло,
Будем жить достойно,
Умножать добро!
***
С Новым годом поздравляет
Металлический бычок.
Он добра тебе желает,
Лёгких денег и дорог!
От себя я лишь добавлю:
Как ты хочешь, будет так!
От души тебя поздравлю
С пожеланием всех благ!
***
Сказкам и красивым снам
Верить нужно, верить можно.
Белый Бык явился к нам,
Основательный, надежный.
Пусть тебе он принесет
Много сказочных находок.
Пусть счастливым будет год.
***
Хочу пожелать, чтоб властитель Бычок
Фортуну тебе положил под бочок,
Прогнал навсегда чтобы горе-беду,
Чтоб жить - не тужить тебе в Новом году!
Чтоб всё, что загадано в чудную ночь,
Сбылось непременно! Сбылось чтоб точь-в-точь!
Чтоб счастье тебе подарил Новый год!
***
Пусть Бычок-бодрячок
Сунет деньги в кулачок,
Забодает пусть беду
В этом Новом он году!
Пусть тебя боготворит,
Превратит пусть сказку в быль,
Хвори все растопчет в пыль!
Источник: t-loves.narod.ru