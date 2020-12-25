Теплые сердечные поздравления с Новым годом 2021 в стихах и картинках

С Новым годом 2021

Традиция собираться на Новый Год большими компаниями, да и просто семьями к сожалению пошла на убыль. А вот праздник наверное самый популярный в России, ну если уж не отметить вместе, то хоть поздравить всех знакомых надо обязательно. Выбирайте - картинок хватит на всех. Согласно восточному календарю, 2021 год будет годом быка.

Поздравления с Новым годом Быка

С Новым годом быка поздравляем мы вас!



И желаем любви, процветанья!И пускай в этот день, и пускай в этот часИсполняются ваши желанья!Пусть добро принесёт металлический быкСквозь пургу и жестокую вьюгу!Хочет самый могучий из звёздных владык,Чтобы все улыбнулись друг другу!Пусть улыбки согреют надеждой сердца!И растопят весь лёд в отношеньях!Мы желаем вам счастья, любви без конца!Мира, лёгкости в трудных решеньях!

***

С Новым годом тебя поздравляю!

Пусть к тебе в этот год всё придёт!

Деньги, счастье, любовь и удачу,

В твою жизнь этот год принесёт!



С дальних звёзд по сугробам пушистымК нам идёт Металлический Бык.Будет год этот светлым и чистым!Будет всё просто блеск, просто шик!

***

Всё бывает: вьюга, дождь и ветер.

Ну а мы любой погоде рады.

Белый Бык шагает по планете,



Целый год он будет с нами рядом.С ним, конечно, подружиться можно,Даже нужно, если быть точнее.Терпеливый, стойкий и надежный,Он трудиться любит и умеет.Пусть горит в руках любое дело.Пусть уйдут печали и невзгоды.Пусть всё будет, для души и тела.Я желаю счастья. С Новым годом!

***

С Новым годом тебя поздравляю!

Пусть Бычок исполняет желанья!

Каждый день пусть тебя вдохновляет,

И в семье пусть царит пониманье!

В год Быка никакие преграды

Пусть в твоей не встречаются жизни!



Счастье станет желанной наградой!Позитивными будут все мысли!Пусть родные и близкие людиОкружают теплом и заботой!Всё в судьбе замечательно будет –И в домашних делах, и с работой!

***

Мягкий белый снег вчерашний



Прошлогодним стал теперь,И Бычок такой же няшныйУж протиснулся к нам в дверь.Мы теперь должны стараться,Чтобы он на целый годЗахотел у нас остатьсяИ насыпал от щедротНам деньжат, любви и силы,Чтоб с небес достать звезду,Чтобы всё прекрасно былоВ этом новеньком году!

***

Тебя я с Новым годом поздравляю!

Пусть будет щедро всё тебе дано!

Сердечно в этот год тебе желаю

Всё получить, что хочешь ты давно!



Упрямый бык, он сделан из металла!Ты не перечь рогатому ему!Он хочет, чтобы жизнь счастливей стала!Приложит все усилия к тому!Тебе желаю выгодных вложенийИ от судьбы сокровищ и даров!Возможностей, амбиций, достижений!Здоровья безо всяких докторов!Без меры счастья и любви без меры!Но в меру и работы, и забот!Добра, тепла, любви, надежды, веры!Пусть будет светлым, ярким этот год!

***

Желаю получить в новом 2021 году столько денег, сколько может поднять на рога самый большой и самый Белый Бык!

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

С Новым годом 2021

Бык идёт: рогатый и тяжёлый,

Собирая стадо по пути,



Чтоб прогнать год Крысы невесёлыйИ на трон властителем взойти.Белоснежный, крепкий и надёжныйБык людей по жизни поведёт,Постаравшись, чтобы был несложнымЭтот двадцать первый Новый год.Счастья нам желает он, здоровьяИ удач во всём наверняка,А ещё, чтоб полнился любовьюЭтот год – год белого Быка.

***

Поздравляю тебя с Новым годом

Металлического быка!

И желаю устроить всё в жизни

Основательно, на века!

Если дом – то, конечно же, крепкий!



Если дружбу – то крепче ещё!А любовь будет самою верной!В этот год будет всё хорошо!И желаю тебе я удачи!Новых встреч, теплоты, доброты!Жить ещё веселей и богаче!Чтоб в душе расцветали цветы!

***

Бык двенадцать лет свой час

Ждал меж звёзд, томился

И в металле в этот раз

К нам с небес спустился.

Он весь следующий год

Будет править миром.

Пусть добро тебе несёт

И любовь, и силу!



Подготовься, не зевай,Встреть его достойно:Смело ты Быка хватайЗа рога – и в стойло!

***

Белый Бык уже идет,

Сильный, основательный!

Пусть счастливым этот год



Будет обязательно!Пусть он радость принесёт,Много ярких красок.Пусть хватает сил на всё,Да еще с запасом!Пусть глаза твои горят.Всем хорошим людямЗвёзды правду говорят:Год счастливым будет!

***

Бык на троне воцарился,

Мир Быку весь покорился,

Бык – не Крыса, он трудяга,

Всех нас вынет с передряги!

Бык велит – и вирус сгинет,

Кризис всех навек покинет,



Будут все бодры-здоровы,С Новым счастьем! С Новым годом!

***

Желаю тебе от души в год Быка,

Чтоб денег весь год не иссякла река,

Чтоб тело с душой в год Быка не болели,

Источники радости чтоб не мелели!

Здоровье крепчало чтоб с каждой минутой,



Чтоб год провести и отлично, и круто,Богато, успешно чтоб и обалденно!Чтоб счастье принёс год Быка непременно!

***

Год Быка стучится в двери!

Нет прекрасней ничего!

Мы желаем вам поверить

В чудеса и волшебство!



Белый Бык – предвестник счастья,Все мечты исполнит он!Пусть проблемы и ненастьяНавсегда покинут дом!А желанья и надеждыСтанут явью в Новый год!Всё, о чём мечталось прежде,Бык в подарок принесёт!

***

Ну, вот уже и Новый год!

Пусть Бык немеряно даст льгот!

Не бьёт копытом, не мычит,

А то, что нужно вам, вручит!

Любовь, здоровье и почёт,

С шестью нулями в банке счёт,

На море теплое вояж,



Чтоб пальмы, бриз и белый пляж!Чтоб рядом – верная рука,Чтоб был шикарным год Быка,Чтоб вирус – прочь, а беды – в пыль,И в год Быка чтоб сказка – в быль!

***

С Новым годом поздравляем!

С металлическим быком!



И богатства вам желаем!Кошелёк чтоб был битком!Прошлый год пускай уноситГрусть, обиду и вражду!Он добрее быть нас проситВ наступающем году!Пусть под праздничною ельюКаждый таинство найдёт!Пусть здоровья и весельяГод, грядущий принесёт!

***

Пока Крысиный год! Пока!

Подведена черта…

Пришёл к нам Новый год Быка

И новая мечта!

Тебе желаю в этот год



Счастливый куш сорвать,Чтоб в минус – хвори, в плюс - доход,Проблем, чтобы не знать!Чтоб в доме мир и благодать,Чтоб радости сполна!Чтоб каждый миг лишь счастье ждатьВ год Новый – в год Быка!

***

Бык белый, металлический,

Сменяет символ прошлый,

Прогноз астрологический

Несёт с собой хороший!

Тебе желаю от души,

Чтоб Новый год грядущий,

Для покорения вершин

Стал годом самым лучшим!

***

С небес идёт на землю бык,

В себе уверен он железно.

Он делать нам добро привык,

Он любит быть для нас полезным.

И мы сердечно в этот час

Вас с Новым годом поздравляем!

Пусть счастье сложится у вас!



И жить, как в сказке, вам желаем!

***

Пусть Бык белой масти

Под стать нежной кошке

Несёт свет и счастье

И трётся о ножки!

Пускай разрешает

На спинку взобраться,



Весь год обещаетПускай не бодаться!Сослужит пусть службу –Ведь всё в его власти,Чтоб жить год вам в дружбеС Быком белой масти!

***

Нагрянул Новый год Быка,



Год вредной Крысы – всё. Пока!Коль править Белый Бык пришёл,Всё в жизни будет хорошо!Здоровьице поправится,Что сломано – исправится,Что хочется – получится,Доход раз в сто улучшится!Желаю, пусть всё сбудется,Пусть негатив забудется,Пусть позитив умножитсяИ пусть в год Белого БыкаТебе всё в жизни сможется!

***

Вам желаю в год Быка

Взять удачу за рога!

Все препятствия пройти,



Своё счастье обрести!Пусть в карьере ждёт успех,Не встречать в делах помех!Жить в достатке, не болеть,Ни о чем не сожалеть!

***

Белый Бык пришёл к нам, братцы!

Пусть несёт здоровье,



Воз успехов и богатстваИ вагон с любовью,Больше счастья и, конечно,Меньше бед, сомнений,Больше мудрых и неспешныхВзвешенных решений,Чтобы силы находилисьДля любого дела,Чтоб мечты осуществились,Чтобы сердце пело!

***

Пушистый и белый

Ложится снежок,

В неспешном кружит хороводе.

И столь же степенный

К нам Белый Бычок



Из звёздного царства приходит.Пусть год будет добрым,Удачным, крутым,Чтоб всё у тебя получалось,И светлым, и тёплым,Серьёзным, смешным –Как в лучших мечтах представлялось!

***

Разные на небе знаки.

Год Быка теперь настал.

Металлического, кстати,

Может быть крутым металл!

Пусть несёт свои вам силы,

Духом делится своим,

Чтоб и твёрдым был, и милым,

И солидным, и смешным,



Чтобы сердце пело звонко,Цели достигались в срок,Стал чтоб Золотым ТелёнкомМеталлический Бычок!

***

Писаный красавец, платиновый рог –

Белый Бык ступает нынче на порог,

У него порою нрав чуток взрывной,



Но за тех, кто дорог, Бык стоит стеной!Я тебе желаю пахнуть и цвести,За спиною Бычьей год весь провести,Бык пусть от ненастья в жизни защитит,Для тебя пусть в сказку год весь превратит!

***

Год Быка наступает – а значит,

Изменения в жизни грядут!



Пусть легко разрешатся задачи,В дом везенье и радость придут!Металлический Бык – это символСилы духа, добра, чистоты!Мы желаем вам жизни красивой!Пусть Бычок исполняет мечты!

***

Год приходит основательный:



Бык велик, здоров, силён,Но при том доброжелательный,Позитивно мыслит он.Пусть несёт вам мощь такую же,Чтоб преграды все смести,Чтоб уверенность и мужествоК цели помогли дойти!

***

С Новым годом мы вас поздравляем!

Год поистине будет велик!

Металлическим блеском сияя,

Подтверждает слова наши бык!

Мы желаем вам дел грандиозных!

Чтобы планы у вас удались!

И ещё отношений серьёзных!

И чтоб ваши желанья сбылись!

***

Садится Белый Бык на трон,

А Крыса убегает,

Пусть целый год от горя он

Тебя оберегает!

Со злостью пусть он не глядит,

А пашет, сеет, тянет…

Пусть все ненастья победит,



Пусть счастья год настанет!

***

Белый Бык, стальной, надёжный,

К нам приходит на порог.

Пусть проблем не будет сложных,

Чтоб добиться каждый смог

Всякой цели достиженья,

Воплощенья всех идей,



Чтобы мудрые решеньяПриходили каждый день!

***

Белый снег пришёл к нам новый,

Ну а с ним – и белый Бык –

Металлический, здоровый,

Он надёжен и велик.

Пожелать хочу душевно,



Чтоб он радость приносил,Больше новых достижений,Новых мыслей, новых сил,С бычьей волей и упрямствомТак уверенно шагать,Чтоб не замечать препятствий,Лишь победы отмечать!

***

Поздравляем жарко, честно:

Начинает год земной

Из металла Бык – железный

Или даже золотой!

Пусть заставит улыбаться

Сотням радостных деньков,

Пусть научит вас бодаться,

Чтобы не было врагов,



Чтоб вершины покорились,Чтобы звёзд хватало всем,Чтобы всё, к чему стремились,Достигалось без проблем!

***

Пришел Бык Стальной,

Крутой, молодой,

Всех свинок умней



И сильнее коней!Позвольте же васПоздравить сейчас,Тепло и доброЧтоб в дом ваш вошло!Побольше вам силЧтоб Бык приносил,Здоровье пускайПлещет через край!Чтоб счастье и смех,Любовь и успехВесь год, каждый часРадовали вас!

***

Бык пришел горой огромной –

Самый сильный, но не злой,



С сердцем тёплым, нравом добрымИ открытою душой!Рассудительный, неспешный,Ваш вопрос любой решит,Даст здоровья и, конечно,Все мечты осуществит!

***

Желаю тебе, чтобы Бык-симпатяга



Из жизни убрал беды и передряги,Все рытвины-ямы, колдобины тоже,Чтоб был жизни путь гладким-ровным, как ложе!Чтоб год провести и легко, и кайфово,Чтоб лишь пожелается – сразу готово,Чтоб счастьем гореть и любовью искриться,Желаньям-мечтам в год Быка чтобы сбыться!

***

Поздравляю с Новым годом,

Годом Белого Быка!

Жизнь пускай течёт свободно,

Как широкая река!

Чтоб водовороты, мели

Не встречались на пути,

Чтоб всему, чего хотели,

Удалось произойти!

***

С Новым годом поздравляю

Я тебя от всей души!

Пусть всё то, чего желаю,

Бык исполнить поспешит!

Счастья, радости, везенья!

Классных перемен в судьбе!

Пусть подарит вдохновенье



Бык сверкающий тебе!

***

Вот уж новый символ года

Заступить спешит на трон,

Бык - упрямый, крепкий, гордый,

Справедлив он и силён!

Пусть удача улыбнется

Тебе в этот Новый год,



Пусть он с радости начнется,От печалей сбережёт!

***

Каждый новый знак несёт

Новые свершенья,

И конечно, этот год

Тут не исключенье!

Бык у нас эгоцентрист,



И упрям, и горд,Но зато душою чист,В обещаньях твёрд.Пусть и Вам он принесётКачества своиИ добавит к ним ещёОкеан любви!

***

Хоть дождик льёт, хоть снег метёт,

А Новый год – есть Новый год,

Пусть символ года – Белый Бык,

К тебе с подарками придёт!

Пусть принесёт, что сердце ждёт, -

Успех, здоровье и доход,

Пусть будет добр Бычок и щедр!

Желаю счастья в Новый год!

***

С годом Белого Быка!

Все сомненья бросьте.

Пусть удача без звонка

К вам приходит в гости.

Пусть уйдут печаль и грусть,

Оставаясь в прошлом.

Пусть всё сбудется, и пусть



Будет год хорошим!

***

С годом наступающим,

С праздником большим!

Скоро он ворвется к нам

И все успехи с ним!

С ним Бык приходит белый,

Как новогодний снег,



Сильный, упорный, добрый, смелый,Счастье несёт и смех.Вот и тебе – удач, здоровья,Радостных новых дней,Вечно чтоб полнилась любовьюРечка судьбы твоей!

***

Сраженье ждёт нас впереди,



В котором с Крысой Бык сойдётся,Но грызуну судьба уйти,Он правил долго, пусть сдаётся.На фоне снежной битвы тойЯ от души хочу поздравитьТого, кто рядом был со мной,Пока грызун мог годом править.Удачи, счастья пожелать,Любви безмерной и прекрасной,И никогда не уныватьПод небом солнечным и ясным.

***

Год могучего быка

К нам спешит издалека!

Пусть своим приходом вам

Отворит он дверь к мечтам!



Пожелать хочу я впредьВо всех сферах преуспеть!Лишь вперёд всегда смотреть,Рубежи преодолеть!

***

Крысу провожаем срочно:

Бык на смену ей идёт,

Белый бык, мясомолочный,



Лучшая из всех пород!Пусть солидный знак приноситИ здоровье, и успех,Мудрость в жизненных вопросах,Достиженье целей всех!

***

Белый Бык уже пришел,

Совершенно белый!



Пусть всё будет хорошо,Пусть любое делоУдаётся на все стоИли даже двести.Пусть богатым будет стол,А душа - на месте.Смотрят звёзды с высотыИ луна-подкова.Пусть сбываются мечты!Поздравляю! С Новым!

***

Мышиный год кончается,

Пришел канун Бычка.

Пускай он не качается,

Не падает доска!

Пусть символом надёжности



Грядущий будет год,Раскроются возможности,Успех к тебе придёт,Пусть всё осуществляется,Ведь на пути любомПреграды устраняютсяМогучим мудрым лбом!

***

Новый Бык, не старый,

Молодой, удалый,

В дверь стучится рогом –

Так встречай скорей!

Пусть уйдут напасти,

Сил тебе и счастья,

Чистой веры в Бога

И в любовь людей!

***

Наступает год быка,

Праздник - у порога!

Принесет наверняка

Он событий много!

Пожелать хочу сейчас

К лучшему стремиться,

Главная мечта для вас



Пусть осуществится!

***

Ступил властитель на порог:

Отважный нрав и гордый рог,

Трудолюбив, упрям, умел,

Надёжен, храбр и очень смел!

Пусть ждёт в год Белого Быка

Любви и счастья вас река,



Река чудес и доброты,Чтобы помог вам Белый БыкВсе воплотить свои мечты!

***

Бык железный к нам приходит

Или даже золотой –

Сильный, но при этом добрый,

И романтик, и крутой…



Черт прекрасных сочетаньеПусть и к вам с Быком придёт,А появится желанье –Так на все года вперёд!

***

Поздравляю с Новым годом,

С годом Белого Быка!

Пусть исчезнут все невзгоды,



Разбегутся облака.Пусть порадуют подарки,И во всём тебе везет.Пусть счастливым, добрым, яркимБудет этот Новый год!

***

Идёт Бычок – качается,

Толкует на ходу:



Вот старый год кончается –Я новый приведу!Желает Бык вам радости,Здоровенькими быть,И много в жизни сладости,И денежек добыть!

***

Год такой говяжий



Наконец пришёл.Нет сомнений даже:Будет хорошо!Будет всем спокойно,Сытно и тепло,Будем жить достойно,Умножать добро!

***

С Новым годом поздравляет

Металлический бычок.

Он добра тебе желает,

Лёгких денег и дорог!

От себя я лишь добавлю:

Как ты хочешь, будет так!

От души тебя поздравлю

С пожеланием всех благ!

***

Сказкам и красивым снам

Верить нужно, верить можно.

Белый Бык явился к нам,

Основательный, надежный.

Пусть тебе он принесет

Много сказочных находок.

Пусть счастливым будет год.



Поздравляю с Новым годом!

***

Хочу пожелать, чтоб властитель Бычок

Фортуну тебе положил под бочок,

Прогнал навсегда чтобы горе-беду,

Чтоб жить - не тужить тебе в Новом году!

Чтоб всё, что загадано в чудную ночь,

Сбылось непременно! Сбылось чтоб точь-в-точь!



Чтоб двигаться только к успеху вперёд,Чтоб счастье тебе подарил Новый год!

***

Пусть Бычок-бодрячок

Сунет деньги в кулачок,

Забодает пусть беду

В этом Новом он году!

Пусть тебя боготворит,



Дверь любую отворит,Превратит пусть сказку в быль,Хвори все растопчет в пыль!

Источник: t-loves.narod.ru