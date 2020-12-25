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Переводят деньги мошенниками больше половины жителей России самостоятельно

08:30 25.12.2020 Фото: pxhere
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В правоохранительные органы обращались 5% жертв телефонных мошенников.

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42% россиян осуществляли перевод на сумму 10-15 тыс. рублей

Среди обманутых телефонными мошенниками россиян 58% самостоятельно переводили им средства. Большинство из них (42%) осуществляли перевод на сумму 10-15 тыс. рублей, следует из исследования компании IDF Eurasia.

При этом в правоохранительные органы обращались 5% жертв телефонных мошенников.

По данным исследования, 22% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством, но деньги не теряли, 16% сталкивались и теряли деньги. Еще 26% опрошенных не имеют подобного личного опыта, но с мошенниками сталкивались их знакомые, друзья и родственники. Мужчины чаще, чем женщины становились жертвами мошенников - 56% и 44% соответственно.

Среди тех, кто стал жертвой мошенников, 58% переводили им средства самостоятельно. Таким образом, суммы до 5 тыс. рублей лишились 16% респондентов, 5-10 тыс. рублей - 24%, 10-15 тыс. рублей - 42%, суммы более 15 тыс. рублей - 18%.

Остальные 42% опрошенных из числа жертв мошенников передавали злоумышленникам личные сведения, такие как данные банковской карты, коды из СМС, после чего происходило списание денег мошенниками. Суммы до 5 тыс. рублей по такой схеме лишились 10%, 5-10 тыс. рублей - 16%, 10-15 тыс. рублей - 22%, суммы более 15 тыс. рублей - 52%.

В опросе приняли участие более 3 000 человек по всей России в возрасте от 18 до 60 лет.

В конце октября в Центробанке сообщали, что во время пандемии число мошеннических звонков выросло на 200%, при этом только за январь - июнь 2020 года мошенниками были совершены свыше 360 тыс. несанкционированных операций, в результате которых объем похищенных средств клиентов банков составил порядка 4 млрд рублей.

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