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Искренние поздравления в Католическое Рождество 25 декабря 2020 года

09:33 25.12.2020 Фото: pixnio.com
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Точная причина, по которой Рождество празднуют 25 декабря, неизвестна, как и точная дата рождения Иисуса.

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Рождество Христово – главный праздник христиан всего мира

Рождество Христово – главный праздник христиан всего мира. Католики, протестанты, лютеране и православные многих стран отмечают его 25 декабря. Сербская, болгарская и русская православные церкви не перешли на грегорианский календарь и продолжают пользоваться юлианским, в котором 25 декабря соответствует 7 января по грегорианскому календарю. С этим и связано непонятное многим временное расхождение.

Точная причина, по которой Рождество празднуют 25 декабря, неизвестна, как и точная дата рождения Иисуса. По одной версии этот выбор связан с тем, что все ранние христиане 25 марта отмечали праздник Благовещения. Прибавив к этой дате 9 месяцев, они получили дату Рождества. По другой версии один из главнейших христианских праздников заменил празднование зимнего солнцестояния, которое все язычники отмечали как момент рождения бога Солнца.

За 4 воскресения до Рождества у католиков начинается период Адвента – время поста и покаяния. Католическое духовенство надевает облачение фиолетового цвета. В канун праздника – Сочельник - соблюдают особо строгий пост и едят сваренные с медом ячменные или пшеничные зерна – сочиво. В этот день семья наряжает елку и поздним вечером собирается за рождественским столом. Празднуют Рождество до 1 января, и каждый день Рождественской Октавы связан с именем святого, мученика или каким-либо евангельским сюжетом.

***

В день декабрьский поздравить
Я хочу вас с Рождеством,
Пусть Господь одарит счастьем,
Миром, светом, волшебством.

Счастья вам и вашим близким
И здоровья всей семье,
Вера пусть вам освещает

Путь всегда в житейской тьме.

Пусть сбываются желания,
Сердце в радости поет,
Рождество пусть очищение,
Просветление принесет!

***

В день Рождества хочу поздравить
Я вас, друзья, и пожелать

Огромной веры и надежды,
Любви и счастья, серебра.

Чтобы мечты всегда сбывались,
Улыбок, мира и тепла.
Чтобы родные были с вами
Сегодня, завтра и всегда!

Пусть будет в доме только праздник,
Покой, уют и доброта.

Здоровья крепкого желаю
И много-много волшебства!

***

Поздравляю с волшебным праздником — Католическим Рождеством! Пусть рождественская звезда освещает ваш путь и поможет в исполнении всех заветных желаний. Пусть в вашем доме всегда царят уют, гармония, достаток, счастье и любовь.

***

Пусть в этот день рождественский и яркий
Пошлет вам Бог чудесные подарки!
Желаю, чтобы вам Господь с небес

Послал здоровья, счастья и чудес!

Пусть прочь от вас все злое отступает,
Пусть Бог сердца добром лишь наполняет,
В душе царит пусть благость и покой,
А счастье льется бурною рекой!

***

Пусть сердце засияет в Рождество,
В судьбе царят лишь теплота, достаток,

И только счастье правит торжеством,
Удача пусть оставит яркий отпечаток.

Пусть жизнь играет радости струной.
Желаем Вам здоровья, процветания.
Успехом пусть искрится дом большой,
Все исполняются мечты и пожелания!

***

Рождество к вам в дом пришло,

Праздник в дверь стучится.
Пожелаем волшебства —
Пусть оно случится!

Пусть Господь благословит,
Укрепит вас в вере.
В этот вечер светлый Дух
Пусть войдет к вам в двери.

Делайте добро другим,

И оно вернется.
И тогда, наверняка,
Счастье улыбнется.

Путеводная звезда
Рождество прославит,
Чистым беленьким снежком
Радости добавит.

***

Поздравляю вас с Рождеством,
И желаю, чтоб каждый момент
Был пропитан добром и теплом,
Чтобы жили всегда вы без бед!

Пусть пошлет вам счастья, здоровья
Милосердный Господь в Рождество
И порадует души любовью,
Превращая весь мир в волшебство!

***

Пусть в двери праздник постучится,
И Рождество придет к Вам в дом.
И непременно волшебство случится,
Заполнит всё вокруг добром.

Чтоб в доме был Вашем достаток,
Покой, гармония и мир.
В делах царил всегда порядок,

Здоров и счастлив каждый был.

***

Пусть Рождество к тебе придет
С любовью искренней и чистой,
Пусть праздник радость принесет,
Удачи яркий свет лучистый!

Пусть будут помыслы чисты,
В душе пусть будет мир царить!

Желаю, чтобы все мечты
Господь помог осуществить!

И пусть здоровье день за днем
Лишь крепче будет становиться,
Будет уюта полон дом
И настроение вверх стремится!

***

В этот зимний день прекрасный

Поздравляю с Рождеством!
Пусть окутает он тайной,
Светлым счастьем, волшебством.

Сбудутся пусть все желания,
Радость в дом пускай придет,
А звезда, что загорится,
Весть благую принесет!

***

Поздравим католиков всех с Рождеством,
Одарим теплом, но напомним о том,
Звезды что вечерней всем нужно дождаться,
Да только потом начинать угощаться.
Родных и друзей вы к столу пригласите,
А главное, в мире со всеми живите.
В делах вам — удачи, в семье — понимания,
Откройте себя, обретите признание.

Камней никаких на душе не имейте,
Растите, цветите, совсем не болейте,
Удачу в руках удержать вы сумейте!

Источник: pozdravok.ru

25 декабря 2020 Католическое Рождество поздравления праздник стихи
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Поздравляем вас с Рождеством!

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