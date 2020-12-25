Искренние поздравления в Католическое Рождество 25 декабря 2020 года

Точная причина, по которой Рождество празднуют 25 декабря, неизвестна, как и точная дата рождения Иисуса.

Рождество Христово – главный праздник христиан всего мира

Рождество Христово – главный праздник христиан всего мира. Католики, протестанты, лютеране и православные многих стран отмечают его 25 декабря. Сербская, болгарская и русская православные церкви не перешли на грегорианский календарь и продолжают пользоваться юлианским, в котором 25 декабря соответствует 7 января по грегорианскому календарю. С этим и связано непонятное многим временное расхождение.

Точная причина, по которой Рождество празднуют 25 декабря, неизвестна, как и точная дата рождения Иисуса. По одной версии этот выбор связан с тем, что все ранние христиане 25 марта отмечали праздник Благовещения. Прибавив к этой дате 9 месяцев, они получили дату Рождества. По другой версии один из главнейших христианских праздников заменил празднование зимнего солнцестояния, которое все язычники отмечали как момент рождения бога Солнца.

За 4 воскресения до Рождества у католиков начинается период Адвента – время поста и покаяния. Католическое духовенство надевает облачение фиолетового цвета. В канун праздника – Сочельник - соблюдают особо строгий пост и едят сваренные с медом ячменные или пшеничные зерна – сочиво. В этот день семья наряжает елку и поздним вечером собирается за рождественским столом. Празднуют Рождество до 1 января, и каждый день Рождественской Октавы связан с именем святого, мученика или каким-либо евангельским сюжетом.

***

В день декабрьский поздравить

Я хочу вас с Рождеством,

Пусть Господь одарит счастьем,

Миром, светом, волшебством.

Счастья вам и вашим близким

И здоровья всей семье,

Вера пусть вам освещает



Путь всегда в житейской тьме.

Пусть сбываются желания,

Сердце в радости поет,

Рождество пусть очищение,

Просветление принесет!

***

В день Рождества хочу поздравить

Я вас, друзья, и пожелать



Огромной веры и надежды,Любви и счастья, серебра.

Чтобы мечты всегда сбывались,

Улыбок, мира и тепла.

Чтобы родные были с вами

Сегодня, завтра и всегда!

Пусть будет в доме только праздник,

Покой, уют и доброта.



Здоровья крепкого желаюИ много-много волшебства!

***

Поздравляю с волшебным праздником — Католическим Рождеством! Пусть рождественская звезда освещает ваш путь и поможет в исполнении всех заветных желаний. Пусть в вашем доме всегда царят уют, гармония, достаток, счастье и любовь.

***

Пусть в этот день рождественский и яркий

Пошлет вам Бог чудесные подарки!

Желаю, чтобы вам Господь с небес



Послал здоровья, счастья и чудес!

Пусть прочь от вас все злое отступает,

Пусть Бог сердца добром лишь наполняет,

В душе царит пусть благость и покой,

А счастье льется бурною рекой!

***

Пусть сердце засияет в Рождество,

В судьбе царят лишь теплота, достаток,



И только счастье правит торжеством,Удача пусть оставит яркий отпечаток.

Пусть жизнь играет радости струной.

Желаем Вам здоровья, процветания.

Успехом пусть искрится дом большой,

Все исполняются мечты и пожелания!

***

Рождество к вам в дом пришло,



Праздник в дверь стучится.Пожелаем волшебства —Пусть оно случится!

Пусть Господь благословит,

Укрепит вас в вере.

В этот вечер светлый Дух

Пусть войдет к вам в двери.

Делайте добро другим,



И оно вернется.И тогда, наверняка,Счастье улыбнется.

Путеводная звезда

Рождество прославит,

Чистым беленьким снежком

Радости добавит.

***

Поздравляю вас с Рождеством,

И желаю, чтоб каждый момент

Был пропитан добром и теплом,

Чтобы жили всегда вы без бед!

Пусть пошлет вам счастья, здоровья

Милосердный Господь в Рождество

И порадует души любовью,

Превращая весь мир в волшебство!

***

Пусть в двери праздник постучится,

И Рождество придет к Вам в дом.

И непременно волшебство случится,

Заполнит всё вокруг добром.

Чтоб в доме был Вашем достаток,

Покой, гармония и мир.

В делах царил всегда порядок,



Здоров и счастлив каждый был.

***

Пусть Рождество к тебе придет

С любовью искренней и чистой,

Пусть праздник радость принесет,

Удачи яркий свет лучистый!

Пусть будут помыслы чисты,

В душе пусть будет мир царить!



Желаю, чтобы все мечтыГосподь помог осуществить!

И пусть здоровье день за днем

Лишь крепче будет становиться,

Будет уюта полон дом

И настроение вверх стремится!

***

В этот зимний день прекрасный



Поздравляю с Рождеством!Пусть окутает он тайной,Светлым счастьем, волшебством.

Сбудутся пусть все желания,

Радость в дом пускай придет,

А звезда, что загорится,

Весть благую принесет!

***

Поздравим католиков всех с Рождеством,

Одарим теплом, но напомним о том,

Звезды что вечерней всем нужно дождаться,

Да только потом начинать угощаться.

Родных и друзей вы к столу пригласите,

А главное, в мире со всеми живите.

В делах вам — удачи, в семье — понимания,

Откройте себя, обретите признание.



Камней никаких на душе не имейте,Растите, цветите, совсем не болейте,Удачу в руках удержать вы сумейте!

Источник: pozdravok.ru