Искренние поздравления в Католическое Рождество 25 декабря 2020 года

Рождество Христово – главный праздник христиан всего мира. Католики, протестанты, лютеране и православные многих стран отмечают его 25 декабря. Сербская, болгарская и русская православные церкви не перешли на грегорианский календарь и продолжают пользоваться юлианским, в котором 25 декабря соответствует 7 января по грегорианскому календарю. С этим и связано непонятное многим временное расхождение.
Точная причина, по которой Рождество празднуют 25 декабря, неизвестна, как и точная дата рождения Иисуса. По одной версии этот выбор связан с тем, что все ранние христиане 25 марта отмечали праздник Благовещения. Прибавив к этой дате 9 месяцев, они получили дату Рождества. По другой версии один из главнейших христианских праздников заменил празднование зимнего солнцестояния, которое все язычники отмечали как момент рождения бога Солнца.
За 4 воскресения до Рождества у католиков начинается период Адвента – время поста и покаяния. Католическое духовенство надевает облачение фиолетового цвета. В канун праздника – Сочельник - соблюдают особо строгий пост и едят сваренные с медом ячменные или пшеничные зерна – сочиво. В этот день семья наряжает елку и поздним вечером собирается за рождественским столом. Празднуют Рождество до 1 января, и каждый день Рождественской Октавы связан с именем святого, мученика или каким-либо евангельским сюжетом.
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В день декабрьский поздравить
Я хочу вас с Рождеством,
Пусть Господь одарит счастьем,
Миром, светом, волшебством.
Счастья вам и вашим близким
И здоровья всей семье,
Вера пусть вам освещает
Пусть сбываются желания,
Сердце в радости поет,
Рождество пусть очищение,
Просветление принесет!
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В день Рождества хочу поздравить
Я вас, друзья, и пожелать
Любви и счастья, серебра.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Улыбок, мира и тепла.
Чтобы родные были с вами
Сегодня, завтра и всегда!
Пусть будет в доме только праздник,
Покой, уют и доброта.
И много-много волшебства!
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Поздравляю с волшебным праздником — Католическим Рождеством! Пусть рождественская звезда освещает ваш путь и поможет в исполнении всех заветных желаний. Пусть в вашем доме всегда царят уют, гармония, достаток, счастье и любовь.
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Пусть в этот день рождественский и яркий
Пошлет вам Бог чудесные подарки!
Желаю, чтобы вам Господь с небес
Пусть прочь от вас все злое отступает,
Пусть Бог сердца добром лишь наполняет,
В душе царит пусть благость и покой,
А счастье льется бурною рекой!
***
Пусть сердце засияет в Рождество,
В судьбе царят лишь теплота, достаток,
Удача пусть оставит яркий отпечаток.
Пусть жизнь играет радости струной.
Желаем Вам здоровья, процветания.
Успехом пусть искрится дом большой,
Все исполняются мечты и пожелания!
***
Рождество к вам в дом пришло,
Пожелаем волшебства —
Пусть оно случится!
Пусть Господь благословит,
Укрепит вас в вере.
В этот вечер светлый Дух
Пусть войдет к вам в двери.
Делайте добро другим,
И тогда, наверняка,
Счастье улыбнется.
Путеводная звезда
Рождество прославит,
Чистым беленьким снежком
Радости добавит.
***
Поздравляю вас с Рождеством,
И желаю, чтоб каждый момент
Был пропитан добром и теплом,
Чтобы жили всегда вы без бед!
Пусть пошлет вам счастья, здоровья
Милосердный Господь в Рождество
И порадует души любовью,
Превращая весь мир в волшебство!
***
Пусть в двери праздник постучится,
И Рождество придет к Вам в дом.
И непременно волшебство случится,
Заполнит всё вокруг добром.
Чтоб в доме был Вашем достаток,
Покой, гармония и мир.
В делах царил всегда порядок,
***
Пусть Рождество к тебе придет
С любовью искренней и чистой,
Пусть праздник радость принесет,
Удачи яркий свет лучистый!
Пусть будут помыслы чисты,
В душе пусть будет мир царить!
Господь помог осуществить!
И пусть здоровье день за днем
Лишь крепче будет становиться,
Будет уюта полон дом
И настроение вверх стремится!
***
В этот зимний день прекрасный
Пусть окутает он тайной,
Светлым счастьем, волшебством.
Сбудутся пусть все желания,
Радость в дом пускай придет,
А звезда, что загорится,
Весть благую принесет!
***
Поздравим католиков всех с Рождеством,
Одарим теплом, но напомним о том,
Звезды что вечерней всем нужно дождаться,
Да только потом начинать угощаться.
Родных и друзей вы к столу пригласите,
А главное, в мире со всеми живите.
В делах вам — удачи, в семье — понимания,
Откройте себя, обретите признание.
Растите, цветите, совсем не болейте,
Удачу в руках удержать вы сумейте!
Источник: pozdravok.ru