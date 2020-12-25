Поздравления с Католическим Рождеством 25 декабря 2020 года в стихах

Красивые стихи на Католическое Рождество.
Поздравляем с Католическим Рождеством,
С новыми надеждами, с великим торжеством.
Пусть вашей семье будет всегда тепло.
Пусть небеса вам даруют силы,
Будь в этот день невероятно красивы,
Богаты душой будьте всегда,
Пусть украшают вашей жизни года.
***
С Католическим Рождеством вас поздравляем,
Пусть в душе у вас будет гармония,
А семейный очаг станет подобен филармонии.
Желаем вам искреннего счастья,
Пусть в душе не будет места ненастью.
Больше дарите улыбок и души тепла,
Станет ваша жизнь постоянно светла.
***
Поздравляем с Католическим Рождеством,
Пусть добро и радость заполнит ваш дом.
Пусть у вас будет все отлично,
Ярко, открыто и всегда прилично.
Верьте в высшее, не поддавайтесь порокам,
Доверяйтесь предначертанным в жизни урокам.
Храните верность в своей семье,
Чтобы сердце ваше горело в доброте огне.
***
В день Католического Рождества,
Желаем любви, добра и тепла.
Радости вам желаем полный дом,
Чтобы всегда вера хранилась в нем.
Почитайте друг друга, цените, любите,
Радость и верность друг другу храните.
Никогда не унывайте,
***
Огромный светлый праздник
Сегодня к нам пришел
Христос в хлеву родился
Сын бога к нам в зашел
Так хочется поздравить
Католиков скорей
Всех близких и друзей
***
С Рождеством спешим Вас поздравить!
А на светлых лицах хочется оставить
Много ярких красок радостных эмоций,
Звездный блеск очей благодатной ночи,
Также массу разных сказочных улыбок...
Что ведут к потере чудо-настроенья.
Поздравляем всех Вас с Боговоплощеньем!
***
Я глотаю, словно горный воздух
Поражаясь неземною чистотой
Дух рождественский, чудесный и нервозный
Вкус надежды с детской простотой.
Вдруг сменяется преддверием чудес.
И кристальной светлотой до слуха
Вдруг дотянется послание небес.
Он идёт, он заявляет грозно
Силой радости и светом торжества.
И душа томится безнадёжно,
Ожидая светлый праздник Рождества.
***
С Католическим Рождеством поздравляем,
Тепла душевного вам желаем.
Пусть добра в вашей жизни будет больше,
А преданность вы хранили как можно дольше,
Цените каждый свой день,
Забудьте про обиды и лень,
Заполните сегодняшний день вечными ценностями,
***
Поздравляем вас с Католическим Рождеством,
Заполните свое сердце счастьем,
Парите вместе с торжеством,
И станьте неотъемной его частью.
Развейте сомнения, верьте в любовь,
Пусть радость заполнит вашу кровь.
Прощайте любого за его ошибку.
***
С католическим Рождеством,
Я поздравить тебя хочу,
Пусть добро наполняет твой дом,
Реже станут визиты к врачу.
Пусть семейный очаг никогда
Боль отступит, уйдет навсегда,
А любовь разгорится тотчас.
С Рождеством! Искра в небе горит,
Вот родился младенец Христос,
Счастье жизнь твою пусть озарит,
Ярким светом как тысяча звезд!
***
Уютным домом и родным теплом,
Гостей в Сочельник мы встречаем,
За длинным праздничным столом,
Собравшись рядом чуда ожидаем.
Рождественские свечи тают не спеша,
А за окном крадется чья-то тень,
От радости поет у всех душа,
Младенец Иисус родился в этот день!
Пусть свет Звезды подарит ясность мысли,
С надеждой, счастьем, верой и добром,
Мы пожелаем вам идти по жизни!
Источник: pozdravkin.com