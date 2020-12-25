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Поздравления с Католическим Рождеством 25 декабря 2020 года в стихах

08:20 25.12.2020 Фото: pixabay.com
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Точная причина, по которой Рождество празднуют 25 декабря, неизвестна, как и точная дата рождения Иисуса.

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Поздравляем с Католическим Рождеством

Красивые стихи на Католическое Рождество.

Поздравляем с Католическим Рождеством,
С новыми надеждами, с великим торжеством.

Верьте в любовь, верьте в добро,
Пусть вашей семье будет всегда тепло.
Пусть небеса вам даруют силы,
Будь в этот день невероятно красивы,
Богаты душой будьте всегда,
Пусть украшают вашей жизни года.

***

С Католическим Рождеством вас поздравляем,

Всего самого лучшего вам желаем.
Пусть в душе у вас будет гармония,
А семейный очаг станет подобен филармонии.
Желаем вам искреннего счастья,
Пусть в душе не будет места ненастью.
Больше дарите улыбок и души тепла,
Станет ваша жизнь постоянно светла.

***

Поздравляем с Католическим Рождеством,
Пусть добро и радость заполнит ваш дом.
Пусть у вас будет все отлично,
Ярко, открыто и всегда прилично.
Верьте в высшее, не поддавайтесь порокам,
Доверяйтесь предначертанным в жизни урокам.
Храните верность в своей семье,
Чтобы сердце ваше горело в доброте огне.

***

В день Католического Рождества,
Желаем любви, добра и тепла.
Радости вам желаем полный дом,
Чтобы всегда вера хранилась в нем.
Почитайте друг друга, цените, любите,
Радость и верность друг другу храните.
Никогда не унывайте,

И всегда обиды друг другу прощайте.

***

Огромный светлый праздник
Сегодня к нам пришел
Христос в хлеву родился
Сын бога к нам в зашел
Так хочется поздравить
Католиков скорей

Всех верных слову Бога
Всех близких и друзей

***

С Рождеством спешим Вас поздравить!
А на светлых лицах хочется оставить
Много ярких красок радостных эмоций,
Звездный блеск очей благодатной ночи,
Также массу разных сказочных улыбок...

И не совершайте малых тех ошибок,
Что ведут к потере чудо-настроенья.
Поздравляем всех Вас с Боговоплощеньем!

***

Я глотаю, словно горный воздух
Поражаясь неземною чистотой
Дух рождественский, чудесный и нервозный
Вкус надежды с детской простотой.

Суета сует, томленье духа
Вдруг сменяется преддверием чудес.
И кристальной светлотой до слуха
Вдруг дотянется послание небес.
Он идёт, он заявляет грозно
Силой радости и светом торжества.
И душа томится безнадёжно,
Ожидая светлый праздник Рождества.

***

С Католическим Рождеством поздравляем,
Тепла душевного вам желаем.
Пусть добра в вашей жизни будет больше,
А преданность вы хранили как можно дольше,
Цените каждый свой день,
Забудьте про обиды и лень,
Заполните сегодняшний день вечными ценностями,

Чтите традиции земель, живите по совести.

***

Поздравляем вас с Католическим Рождеством,
Заполните свое сердце счастьем,
Парите вместе с торжеством,
И станьте неотъемной его частью.
Развейте сомнения, верьте в любовь,
Пусть радость заполнит вашу кровь.

Творите добро и дарите улыбку,
Прощайте любого за его ошибку.

***

С католическим Рождеством,
Я поздравить тебя хочу,
Пусть добро наполняет твой дом,
Реже станут визиты к врачу.
Пусть семейный очаг никогда

Не остынет и радует глаз,
Боль отступит, уйдет навсегда,
А любовь разгорится тотчас.
С Рождеством! Искра в небе горит,
Вот родился младенец Христос,
Счастье жизнь твою пусть озарит,
Ярким светом как тысяча звезд!

***

Уютным домом и родным теплом,
Гостей в Сочельник мы встречаем,
За длинным праздничным столом,
Собравшись рядом чуда ожидаем.
Рождественские свечи тают не спеша,
А за окном крадется чья-то тень,
От радости поет у всех душа,
Младенец Иисус родился в этот день!

Поздравим всех друзей мы с Рождеством,
Пусть свет Звезды подарит ясность мысли,
С надеждой, счастьем, верой и добром,
Мы пожелаем вам идти по жизни!

Источник: pozdravkin.com

25 декабря 2020 Католическое Рождество поздравления стихи
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С Католическим Рождеством вас поздравляем!

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