Поздравления с Католическим Рождеством 25 декабря 2020 года в стихах

Точная причина, по которой Рождество празднуют 25 декабря, неизвестна, как и точная дата рождения Иисуса.

Поздравляем с Католическим Рождеством

Красивые стихи на Католическое Рождество.

Поздравляем с Католическим Рождеством,

С новыми надеждами, с великим торжеством.



Верьте в любовь, верьте в добро,Пусть вашей семье будет всегда тепло.Пусть небеса вам даруют силы,Будь в этот день невероятно красивы,Богаты душой будьте всегда,Пусть украшают вашей жизни года.

***

С Католическим Рождеством вас поздравляем,



Всего самого лучшего вам желаем.Пусть в душе у вас будет гармония,А семейный очаг станет подобен филармонии.Желаем вам искреннего счастья,Пусть в душе не будет места ненастью.Больше дарите улыбок и души тепла,Станет ваша жизнь постоянно светла.

***

Поздравляем с Католическим Рождеством,

Пусть добро и радость заполнит ваш дом.

Пусть у вас будет все отлично,

Ярко, открыто и всегда прилично.

Верьте в высшее, не поддавайтесь порокам,

Доверяйтесь предначертанным в жизни урокам.

Храните верность в своей семье,

Чтобы сердце ваше горело в доброте огне.

***

В день Католического Рождества,

Желаем любви, добра и тепла.

Радости вам желаем полный дом,

Чтобы всегда вера хранилась в нем.

Почитайте друг друга, цените, любите,

Радость и верность друг другу храните.

Никогда не унывайте,



И всегда обиды друг другу прощайте.

***

Огромный светлый праздник

Сегодня к нам пришел

Христос в хлеву родился

Сын бога к нам в зашел

Так хочется поздравить

Католиков скорей



Всех верных слову БогаВсех близких и друзей

***

С Рождеством спешим Вас поздравить!

А на светлых лицах хочется оставить

Много ярких красок радостных эмоций,

Звездный блеск очей благодатной ночи,

Также массу разных сказочных улыбок...



И не совершайте малых тех ошибок,Что ведут к потере чудо-настроенья.Поздравляем всех Вас с Боговоплощеньем!

***

Я глотаю, словно горный воздух

Поражаясь неземною чистотой

Дух рождественский, чудесный и нервозный

Вкус надежды с детской простотой.



Суета сует, томленье духаВдруг сменяется преддверием чудес.И кристальной светлотой до слухаВдруг дотянется послание небес.Он идёт, он заявляет грозноСилой радости и светом торжества.И душа томится безнадёжно,Ожидая светлый праздник Рождества.

***

С Католическим Рождеством поздравляем,

Тепла душевного вам желаем.

Пусть добра в вашей жизни будет больше,

А преданность вы хранили как можно дольше,

Цените каждый свой день,

Забудьте про обиды и лень,

Заполните сегодняшний день вечными ценностями,



Чтите традиции земель, живите по совести.

***

Поздравляем вас с Католическим Рождеством,

Заполните свое сердце счастьем,

Парите вместе с торжеством,

И станьте неотъемной его частью.

Развейте сомнения, верьте в любовь,

Пусть радость заполнит вашу кровь.



Творите добро и дарите улыбку,Прощайте любого за его ошибку.

***

С католическим Рождеством,

Я поздравить тебя хочу,

Пусть добро наполняет твой дом,

Реже станут визиты к врачу.

Пусть семейный очаг никогда



Не остынет и радует глаз,Боль отступит, уйдет навсегда,А любовь разгорится тотчас.С Рождеством! Искра в небе горит,Вот родился младенец Христос,Счастье жизнь твою пусть озарит,Ярким светом как тысяча звезд!

***

Уютным домом и родным теплом,

Гостей в Сочельник мы встречаем,

За длинным праздничным столом,

Собравшись рядом чуда ожидаем.

Рождественские свечи тают не спеша,

А за окном крадется чья-то тень,

От радости поет у всех душа,

Младенец Иисус родился в этот день!



Поздравим всех друзей мы с Рождеством,Пусть свет Звезды подарит ясность мысли,С надеждой, счастьем, верой и добром,Мы пожелаем вам идти по жизни!

Источник: pozdravkin.com