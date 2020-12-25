Обряды и гадания в день Католического Рождества 25 декабря 2020 года

Католическое Рождество отмечается 25 декабря и открывает череду праздников

Католическое Рождество отмечается 25 декабря и открывает череду праздников. Хотя, положа руку на сердце, нам, православным, этот праздник отмечать не полагается, вернее, строго говоря, даже запрещено – пост, знаете ли, рождественский.

А в пост, как известно, ни скоромного вкушать, ни веселиться, ни уж тем более гадать нельзя. Однако, если вы человек неверующий, некрещеный, не придерживающийся церковных канонов, или просто считаете, что Бог един, а запреты придумали люди, то можете и отметить этот праздник.

Отмечают же некоторые и Хэллоуин, и день Святого Валентина, как говорится, был бы повод.

Вот специально для людей мира, которые вбирают в свою культуру привычки жителей других стран и обряды других церковных конфессий, мы сегодня расскажем, как провести ночь с 24 на 25 декабря с пользой, то есть, как погадать, и что съесть – специально для того, чтобы потом на остатках поворожить. Хотя и на католическое Рождество гадать, в общем-то, тоже запрещено – по их канонам, для этого есть Сочельник, то есть 24 декабря, и неделя после Рождества. Но мы уже вроде договорились, что нам каноны не указ. Итак.

Рыбья чешуя

Можете, как чехи, приготовить на католическое Рождество зеркального карпа, запечь его в сметане и подать с картофельным салатом. Почему именно карпа? Да потому, что по поверьям, несколько чешуек этой рыбки, положенные на год в кошелек, приносят стабильное богатство. Правда, ради этого обряда придется отказаться от привычки покупать уже чищеную рыбу – карпа надо принести домой живым и самостоятельно разделать. Но, как говорят, чешуйки в кошельке – гарантия того, что у вас будут водиться денежки, так что один раз в году можно и потерпеть.

Еще на чешуе от карпа можно погадать. Счистите чешую, тщательно промойте и выложите ее ровным слоем на белые листы бумаги. Конечно, кроме тех чешуек, которые отправятся в кошелек. Оставьте чешую на 2-3 дня в теплом месте или на подоконнике, чтобы на нее попадало солнце. После этого посмотрите, что с ней стало. Если чешуйки посерели, скрутились и прилипли друг к другу – год будет сложный, с трудностями и препятствиями, с конфликтами и лишениями. Если чешуйки почернели, то возможна какая-то болезнь (чем больше черных чешуек, тем серьезнее болезнь). А вот если чешуйки остались такими же, как были, или среди них совсем мало свернувшихся и изменивших цвет, то вас ждет ровный год, никаких неприятных изменений не произойдет. Ну а проблемы – куда же без них. Главное, что при неизменившихся чешуйках эти проблемы будут весьма незначительными.

Еще одно гадание на чешуе – на количество будущих детей. Для этого почистите рыбу и возьмите в правую руку горсть чешуи, подержите ее в кулаке 3 минуты, после этого подставьте руку под воду. Струя воды не должна быть очень сильной. Держите руку под водой ровно столько времени, сколько вам потребуется для того, чтобы трижды задать вопрос: сколько у меня будет деток. После этого посмотрите, сколько чешуек прилипло к вашей ладони и не было смыто водой. Это и будет ответом на ваш вопрос.

Баранья лопатка

Если вы не любите рыбу, или вам просто не нравится сначала возиться с чешуей, а потом плеваться костями, то приготовьте рождественскую баранью лопатку по-мадьярски. Вам понадобится: 1,6 кг бараньей лопатки, 2 красных сладких перца, 400 г консервированных помидоров, 300 г каштанов, 150 г зеленого горошка, 150 мл сухого белого вина, по 2 луковицы и моркови, 6 зубчиков чеснока, 2 черешка сельдерея, 4 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. нарезанной петрушки, 2 лавровых листа, соль, перец. Это традиционное рождественское венгерское блюдо. Подают его с печеной картошкой. После того как баранина съедена, лопатку используют для гаданий.

Гадание 1

Это гадание не для компании, а для одного человека. Если хотите узнать по лопатке, что вас ждет в будущем году, то тихонько утащите ее после трапезы в помещение, в котором никого нет, и внимательно рассмотрите кость:

Кость ровного светлого цвета – вас ждет благополучие и полное согласие с собой.

Если на кости есть трещины – опасайтесь болезни и подстерегающих вас неудач.

Если на поверхности много пятен – вас ждут тревоги и переживания в личной жизни.

Если на кости явно видны вмятины – вас ждет прибыль, чем больше вмятин, тем больше доход.

Явно выраженные поперечные линии – в ближайший год будет много столкновений с врагами, недоброжелателями и оппонентами.

Если на лопатке много черточек – вас ждут встречи с разными людьми; наиболее глубокие и явные черточки символизируют самые важные и судьбоносные встречи.

Если во время готовки лопатка надломилась – вас ждет тяжелый год, будет много серьезных проблем в финансовой сфере, возможны серьезные болезни, вообще это неблагоприятный знак. Он говорит о том, что надо срочно что-то менять, чтобы избежать крупных неприятностей.

Гадание 2

Еще одно гадание на бараньей лопатке. Оно проще и как бы однозначнее. Возьмите кость и подержите ее над огнем (конечно, желательно над костром, но сойдет и газовая конфорка обычной плиты). Держать надо до тех пор, пока вы не почувствуете жар в пальцах, исходящий от нагревшейся лопатки. Можете положить кость и на жаровню, тогда знаком для начала гадания будет легкий дымок.

Если лопатка не начала потрескивать, то никаких активных перемен ближайший год вам не принесет.

Если треск слабый, то перемены будут несущественными.

Если треск оглушительный, вас ждет важное событие, после которого вы уже не сможете жить так, как живете.

Если при нагреве лопатка треснула, значит, вас ждут перемены, которые вообще в корне изменят всю вашу жизнь.

А вот позитивные или негативные перемены вас ждут, сказать можно по тому, как от огня кость чернеет. Если она стала вся черная, то перемены будут неприятными, если почернела местами, то будут и хорошие перемены, и плохие, а если цвет не изменился, то вас ждут исключительно положительные перемены.

Негастрономические гадания

Вот еще несколько гаданий, характерных для католического Рождества. Для этих гаданий не надо ничего готовить, поэтому их вы можете проводить после сытного ужина. Так сказать, в качестве праздничного развлечения.

Гадание по теням

Усадите всех рядом со стеной, выключите свет и зажгите толстую свечу. У кого из ваших гостей на тени голова будет длинная или большая, того ждет удача. Попросите, чтобы и на вашу тень кто-то посмотрел. А вот если головы не будет вовсе, то этот человек может потерять голову – от любви или по более трагическим причинам.

Гадание по яблокам 1

Раздайте всем гостям по большому и обязательно спелому яблоку. Не забудьте взять яблоко и себе. Надо разрезать яблоко пополам и посмотреть, какой узор образуют зернышки. У кого образовалась звезда или пентакль, того ждет удача, здоровье и вообще будущий год будет весьма благополучным. У кого все зернышки остались целыми, у того дом будет полной чашей, этот человек в будущем году не только ничего не потеряет, но еще и приумножит. А вот если зернышки образовали крест, значит, этого человека ждет какая-то беда или крупная потеря.

Гадание по яблокам 2

Это гадание католики используют, если хотят узнать, выйдут ли они в течение будущего года замуж (или женятся). Все очень просто. Если будете гадать компанией, то соблюдайте очередность. Девушка в одиночестве выходит на крыльцо (к двери подъезда) и надкусывает красное яблоко. Если в этот момент мимо проходит мужчина или хотя бы появляется в зоне видимости, значит, свадьбе быть. Если нет – то ждите следующего года.

Гадание по проруби

Это гадание сродни заглядыванию в магический шар. Надо ночью найти прорубь и пристально в нее вглядываться. Что там увидите, то вас в ближайший год и ждет. Обычно девушки в старину делали это по очереди. Но отходить далеко от гадающей не стоит – мало ли что. А вот смеяться, шутить и разговаривать не рекомендуется – можно разбудить Духа Воды, и тогда мало никому не покажется. Испугались? Тогда гадайте подобным образом дома. Возьмите темную глубокую миску, налейте туда две трети воды, выключите свет, зажгите две свечи, поставьте их с двух сторон от миски и приступайте к гаданию. Символы при таком гадании (и если вы заглядываете в прорубь, и если смотрите в миску) достаточно красноречивы и не требуют особых толкований. Например, венок означает скорую свадьбу, человек – новое знакомство или влияние другого человека на вашу судьбу, кошка – враг, собака – друг, и т.п. А вообще достаточно часто возникают не отдельные символы и знаки, а целые картинки, которые, как кадры фильма, показывают ближайшее будущее.

Кстати, если вы затеете рождественский католический ужин, то обязательно тайком положите под свою тарелку золотую монетку – это принесет вам богатство в будущем году. Впрочем, сойдет и крупная купюра. А если вы кому-то из своих близких и друзей желаете того же самого, то есть крепкого материального благополучия, то не жадничайте и под их тарелки тоже положите монетку или купюру.

И пусть все обряды и гадания принесут вам счастье и удачу, даже если вы и затевали их только ради развлечения.

Источник: astroguide.ru