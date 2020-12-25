Об отмене пенсионной реформы в России заговорили депутаты Госдумы

Главный коммунист России призвал отменить пенсионную реформу в нашей стране после того, как в соседней Молдавии власти пошли на снижение пенсионного возраста для всех граждан.

Геннадий Зюганов

Действующую пенсионную реформу в России хотят отменить уже в следующем, 2021 году. Об этом заявил руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, сообщает PRIMPRESS.

Главный коммунист России призвал отменить пенсионную реформу в нашей стране после того, как в соседней Молдавии власти пошли на снижение пенсионного возраста для всех граждан.

Местные власти приняли такое решение после анализа ситуации с недовольством граждан. Сначала пенсионный возраст в стране был повышен до 63 лет для всех людей. А после снижения мужчины будут выходить на пенсию в 62 года, а женщины – в 57 лет.

По словам Зюганова, непонятно, что мешает сделать то же самое России, которая является «богатейшей страной мира». При этом в Молдавии почти нет природных ресурсов, но страна все-таки приняла решение отказаться от «людоедской» реформы.

Лидер КПРФ пообещал сделать все возможное, чтобы то же самое произошло и в России в ближайшее время.

«В 2021 году вместе мы сможем изменить ситуацию и вернуть нашей стране будущее!» – отметил Зюганов.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова назвала три условия, по которым россияне смогут выйти на пенсию в следующем, 2021 году.