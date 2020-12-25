10 главных атрибутов Католического Рождества, которые должны быть в доме 25 декабря

Так хочется, чтобы декор был особенным, чтобы даже елочные украшения вызывали восторг у домочадцев и гостей

С приближением Нового года вопрос оформления стола и дома становится одним из самых актуальных. Так хочется, чтобы декор был особенным, чтобы даже елочные украшения вызывали восторг у домочадцев и гостей, но, кажется, уже все перепробовано и воплощено в жизнь раньше…

Но ведь Новый год и Рождество отмечают не только в России. В каждой культуре существуют свои, особенные традиции и поверья, которые настолько красивы и интересны, что хочется их перенять. А почему бы и нет?

Сегодня мы попробуем совершить маленький экскурс в католическое Рождество. Адвент-венки, омела, помандеры - может, именно эти проверенные временем «иноземные» символы дадут толчок для разработки концепции собственного оригинального празднования главной ночи года?

В предвкушении праздника…

В католических странах нет Рождественского поста, зато есть период Адвента. Начало его приходится на 4-е воскресенье до Рождества. Для религиозных католиков это время душевного очищения посредством молитв и посещения церкви, усмирения духа путем ограничения себя в пище (тот же отказ от мяса на период Адвента). Однако и для верующих, и для атеистов - это время ожидания праздника, украшения дома и маленьких чудес:

1. Адвент-венок

Один из главных символов Адвента был впервые сделан теологом Иоганном Хинрихом Вихерном для детей бедняков, которых он взял на воспитание. Дети постоянно спрашивали, когда же наступит Рождество, и тогда Вихерн сделал венок из старого деревянного колеса, украсив его 19 красными маленькими свечками и 4 большими белыми. Дети ежедневно зажигали по одной красной свече, а по воскресеньям - по белой. Когда все свечи сгорели - наступило Рождество.

Обычно такой венок делается из еловых ветвей и ставится на большое блюдо или поднос. Хотя можно найти адвент-венки из цветов, елочных шариков, мишуры, нитей… В общем, на любой вкус!

Хотя по традиции белые свечи нужно зажигать по одной в каждое воскресенье Адвента, сейчас из эстетических соображений все 4 свечи горят одновременно: так в само Рождество венок будет выглядеть аккуратнее. Да и зажигают их не только в воскресенье, ведь так приятно сидеть за обеденным столом при свечах.

Адвент-венок можно не только поставить на обеденный стол, но и подвесить над ним на лентах или каркасе. Это еще больше акцентирует внимание на том, что время Адвента и само Рождество - праздник, который следует проводить в кругу семьи.

2. Венок на дверях

Это своеобразное приветствие праздника, знак, что в этом доме гостей ждет теплый прием. Традиционно такой венок делается из веток хвойных деревьев. В него вплетаются красные ленты, он украшается шишками (как искусственными, так и настоящими), остролистом, елочными игрушками и колокольчиками.

Сейчас такие венки пользуются популярностью и в России, ими украшают свой дом в преддверии Нового года. Красиво и празднично!

Кстати, маленькими веночками можно украсить праздничный стол - это смотрится очень стильно!

3. Адвент-календарь

Отсчитывают дни до Рождества и взрослые, и дети, а интереснее всего это делать с адвент-календарем.

Конечно, есть варианты, в которых можно просто зачеркивать цифры, отмечая, что до праздника остается все меньше дней… Но самые популярные адвент-календари - те, в которых каждый день сопровожден небольшим подарком.

Можно сделать адвент-календарь самостоятельно: сшейте его из отреза ткани, настрочив на нее кармашки с числами, или же сделайте его из дерева - с небольшими ящичками под каждую дату. А можно просто натянуть тонкий шпагат или ленту - и прищепками прикрепить маленькие подарочки с наклеенными числами.

Обычно свой адвент-календарь есть у каждого члена семьи. Детям в качестве подарков вкладывают сладости и небольшие игрушки; женщинам - косметику в мини-формате, бижутерию, цветы; мужчинам - зажигалки, брелоки и другие нужные или просто приятные мелочи… Всем можно дарить монетки (и бумажные деньги, конечно, тоже), символы Рождества и конфеты.

Рождественские чудеса и подарки

Рождество - время волшебства. И если взрослые в чудеса практически не верят (удача, фортуна - это все не в счет), то дети всех стран с удовольствием ждут Новый год и Рождество, зная, что в праздник добрый волшебник непременно подарит им то, о чем мечталось…

4. Санта Клаус

Во многих католических странах таким волшебником является Санта Клаус - дедушка с белой бородой и доброй улыбкой, одетый в красный костюм с белой оторочкой. Дети знают, что он ездит на оленях, а помогают ему гномы. Чтобы получить подарок, непременно нужно лечь спать до полуночи - иначе можно спугнуть Санту, который пробирается по печной трубе в дом и кладет сюрприз в специально приготовленный для этого красочный носок.

Кстати, чтобы Санта Клаус знал, что подарить, непременно нужно написать ему письмо. Точно так же, как в России мальчики и девочки пишут (а самые маленькие - рисуют!) свои послания Деду Морозу.

5. Носочки на камине

Да-да, Санта, в отличие от Деда Мороза, не кладет подарки под елку. Он оставляет их в специальных носочках, которые вешаются рядом с рождественским деревом или у камина. Если подарок очень большой, Санта Клаус оставляет его под носочком.

Носочки как покупают, так и шьют самостоятельно. На рождественских ярмарках и распродажах можно найти много интересных моделей, в том числе с именами. Но многие предпочитают покупать «заготовки» рождественских носочков - стандартные красные с белой опушкой по верху - и самостоятельно расшивать их нитками, бисером и бусинами, наклеивать аппликации с именами, снежинками… А еще такие носочки можно связать или даже свалять из шерсти!

А вот подарки, которые дарят друг другу члены семьи, они кладут под елку. Их упаковывают в яркую оберточную бумагу и обязательно вкладывают под ленточку или бант открытку с именем адресата.

Дух Рождества

В традициях празднования католического Рождества есть элементы, близкие и нам. К примеру, та же елка. Основная разница в том, пожалуй, что некоторые из этих символов у нас ассоциируются скорее с Новым годом, чем с Рождеством…

6. Елка

Обычай отмечать Новый год была завезен в Россию Петром I именно из католической страны - из Германии. Оттуда же позаимствовали мы и традицию наряжать новогоднее дерево.

Определенных традиций декора «католической елки» не существует. Все - как у нас: елочные украшения, гирлянды, мишура…

Единственным трендом современного католического можно назвать, пожалуй, живые елки, которые продаются в больших цветочных горшках с комом земли.

Учитывая то, что в той же Германии достаточно мягкий климат, такое деревце можно впоследствии пересадить в открытый грунт. Согласитесь, это куда более гуманно и разумно, чем выбрасывать елку по прошествии новогодних каникул.

7. Помандеры

С каким запахом у нас ассоциируется Новый год и Рождество? Конечно же, с запахом еловых ветвей и… мандаринов! На новогодние праздники мы закупает килограммы этих фруктов - и, кажется, их все равно мало.

Католическое Рождество тоже пахнет цитрусами - только апельсинами, а не мандаринами. А еще корицей, гвоздикой и тмином. Чтобы «удержать» этот запах в течение всех праздничных дней в своем доме, создаются особые рождественские композиции (попурри), частью которых обычно являются помандеры.

Помандер (pomander) - это апельсин, который украшают палочками корицы, звездочками тмина или гвоздикой. Можно «утыкать» его специями так, чтобы было практически не видно цедры, а можно с помощью них «нарисовать» на фрукте звезды, сердечки, причудливые спирали… В общем, проявить всю свою фантазию! Кстати, создавать помандеры можно вместе с детьми - это очень увлекательное занятие.

Попурри традиционно составляют из помандеров, ломтиков апельсина и лимона, специй (тех же самых корицы, гвоздики и тмина), а также еловых веток и шишек. Конечно, со временем запах все равно теряется, но можно или создать новую рождественскую композицию, или воспользоваться ароматическими маслами.

Помандерами можно украсить елку, положить их на новогодний стол или подоконник или подвесить, где душа пожелает.

8. Рождественские предсказания

Наверное, каждый хоть раз загадывал желание в Новый год. Для этого, как мы помним, нужно под бой Курантов написать на бумажке самое сокровенное, сжечь ее над бокалом шампанского так, чтобы весь пепел попал в него, а потом выпить получившееся «зелье». А вдруг сбудется?

В католических странах многие поступают иначе. В рождественские дни выпекается специальное печенье с предсказаниями (внутрь каждого вложено послание) и все домочадцы и гости получают по одному. Главное, конечно - не съесть нагаданное. Такое печенье в Рождество подается в различных кофейнях, кафе, ресторанах.

Если вы хотите испечь печенье для своей семьи, будьте аккуратны при составлении текстов: согласитесь, вряд ли стоит писать что-то из того, что может расстроить человека.

Рождественские растения

К традиционным растениям католического Рождества относится не только елка...

9. Омела

Большинство из нас наверняка видели в фильмах, посвященных Рождеству, моменты с поцелуем под омелой. Мы не могли обойти в своем обзоре эту традицию!

С этим рождественским растением связано много поверий, берущих свое начало еще в древности. К примеру, друиды считали омелу настоящей панацеей от всех болезней и оберегом от злых сил. Во времена средневековья омела использовалась в качестве универсального противоядия…

Откуда пошла традиция целоваться под омелой, спорят до сих пор. Одни утверждают, что начало этому обычаю было положено в Древнем Риме на свадебных церемониях. Другие говорят, что истоки следует искать в скандинавской мифологии: согласно преданиям, враждующие войны, оказавшись под омелой, должны были сложить оружие.

Омелу не только подвешивают к потолку, это растение используют и в рождественском декоре. Необязательно брать настоящее растение - можно изготовить искусственный аналог из бусин и ленточек.

При работе с живой омелой важно помнить, что ее сок может вызывать раздражение. Поэтому следует быть крайне осторожным!

10. Рождественская звезда

Название «рождественское звезда», известное куда больше, чем пуансеттия, говорит само за себя.

Это растение было знакомо еще ацтекам, которые использовали его сок для лечения лихорадки, а прицветники служили естественным красителем. Кстати, первоначально пуансеттия была только с красными прицветниками, гораздо позже селекционеры получили виды с разной цветовой гаммой.

В Европу традиция украшать дом в Рождество и Новый год «рождественской звездой» пришла из Америки, а потом эту своеобразную эстафету переняла и Россия. Однако в католических странах любовь к пуансеттии переросла все мыслимые масштабы - ее прилистниками украшают попурри, рождественские венки, кашпо с растением ставят на видное место и наряжают так же, как традиционное рождественское дерево… Можно даже увидеть необычные елки, собранные из множества «рождественских звезд»!

Источник: astroguide.ru