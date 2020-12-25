6 действенных способов загадать желание в Новый год 2021

В канун нового года мы все пребываем во власти хлопот и суеты, и подумать над личным желанием почти не остается времени

В канун нового года мы все пребываем во власти хлопот и суеты, и подумать над личным желанием почти не остается времени.

Порой вынуждены загадывать буквально первое желание, что придет в голову, да еще и не всегда с формулировкой складывается. Далее нас ожидают многочисленные обиды на всю Вселенную за то, что она не услышала нас и не исполнила желание. Так что давайте репетировать: обдумывать все, что мы хотим, настраивать себя на позитивный лад.

Желание необходимо загадывать прямо под бой курантов, дабы услышали их последние секунды старого года и шепнули на ухо Новому году.

Итак, методы и способы, которые помогут правильно загадывать желание:

1 способ бумажный

Наверняка из вас многие пробовали записывать собственное желание на бумажном листке, сжигать, бросать клочок бумаги с желанием в шампанское и тому подобное. Но даже в подобной обычной традиции важно соблюдать довольно незатейливые правила. К примеру, бумагу, на которой написано ваше желание, аккуратно нужно сложить в 4 раза. Ни в коем случае не пользуйтесь зажигалкой, поджигая листок с желанием лучше использовать пламя свечи, после этого кидать в бокал шампанского. Нужно успеть выпить шампанское с пеплом когда пробьют часы ровно двенадцать раз, ни одним ударом больше.

2 способ для настоящих рукодельниц

Для тех, кто умеет вышивать и шить есть еще один неплохой способ. На подоле вашего праздничного облачения вышейте желание. Просто, к примеру, несколько стежков (дружба, любовь, здоровье и т.д.). В тот момент, когда пробьют куранты, положите свою правую руку на вышивку и произнесите ровно в полночь желание вслух.

3 способ при помощи новогодней елки

31 декабря напишите самое заветное ваше желание цветными ручками на красивом листочке бумаги. Упакуйте его в красивую коробочку и повесьте на ёлочку. Ровно за 5 минут до начала нового года держитесь за коробочку левой рукой и тихо вслух скажите такие слова: «Коробочка, ты мою тайну хранишь, и это вовсе неслучайно, пускай станет мое желание реальностью». Снимите коробку с желанием с елки и и держите её при себе ровно до последнего боя курантов. Затем выньте желание и выбросьте его в форточку, а коробочку повесьте на ёлку. Когда будете разбирать елку, уберите коробочку в укромное местечко и храните до исполнения желания.

4 способ: Пишем письмо Деду Морозу

Многие в детстве писали Деду Морозу письма. И пусть наши заветные мечты исполнял не совсем он, а скорее мама с папой, все же несло таинство написания письма в себе особенную радость. Многие взрослые люди также пишут Деду письма. К тому же, это очень интересное занятие. В канун торжества, устройтесь возле елки, избавьте себя от всей суеты и побудьте в полном одиночестве, размышляя над имеющимися у вас желаниями. После этого их запишите все на бумаге и поместите в конверт. К следующему году конверт распечатайте и поразмыслите над тем, что исполнилось, а над чем еще стоит работать.

5 способ - cнежинки

Заранее вырежьте из бумаги много маленьких снежинок. На каждой из них пишите свои самые важные желания и пусть ваши гости также напишут свои. Сложите снежинки в коробок и после боя курантов высыпьте все снежинки с балкона из коробки , дабы они смогли закружиться в волшебном танце ваших желаний.

6 способ - рисуем счастье

Еще одним способом загадать желание является рисунок всего того, что нам хочется. Или сделайте целый коллаж желаний. Для этого вовсе необязательно являться художником. Лучше, чтобы вы схематично могли изобразили то, чего вы желаете. К примеру, если вы хотите наконец-то влюбиться - просто рисуйте пробитое стрелой сердце, если хотите, чтобы была любовь взаимной, то рисуйте двойное сердце с такой стрелой; или хотите решить в наступившем году жилищный вопрос - изобразите домик. Вам хочется найти себе пару (выйти замуж) - изображайте женщину и мужчину рука об руку, если точно знаете имя желанного мужчины, подпишите под фигурами имена - его и свое. Перевяжите готовый коллаж красивой ленточкой и храните в скрытом месте.

Не забывайте о том, что сформулированное неправильно желание, то, в котором отсутствует конкретика, зачастую не бывают исполненными. Лучше будет для каждого желания указывать какой-нибудь конкретный момент, когда это должно желание исполниться. Ну и, естественно, важна еще и вера в то, что желание обязательно станет явью!

Источник: astroguide.ru