Как поддерживать отношения на расстоянии

Не нужно постоянно выдумывать темы для обсуждений. Мелочи, происходящие на протяжении дня, мысли и переживания, планы и желания, мемчики, в конце-то концов! Есть куча поводов просто так написать в мессенджер.

Как показывают в сопливых мелодрамах, отношения на расстоянии — это и любовь, и боль одновременно

Знаете, как показывают в сопливых мелодрамах, отношения на расстоянии — это и любовь, и боль одновременно, ну и всякое такое. Я смотрела на это со стороны, не только на кадры из фильма, но и на реальные истории знакомых и думала "ой, нет, со мной такого точно не произойдет", "дичь, а не отношения". А теперь... всем привет, я Даша, и я почти год в отношениях на расстоянии.

Оглянуться не успела, как телефон буквально сросся с рукой. Интернет включен круглосуточно, фото и видео в телефоне стало в разы больше — ведь нужно ему показать, что я ела, во что сегодня одета и какая погода за окном. Эта любовная авантюра затягивает, треплет нервы и делает "вырванные годы". Отношения на расстоянии уж точно не для всех и сейчас расскажу почему.

Почему отношения на расстоянии — для крепких орешков?

Не существует конкретной инструкции, как жить (или выживать??) в отношениях на расстоянии, но есть нюансы, которых не избежать.

Катастрофическая нехватка контакта. И речь сейчас даже не о сексе. Хотя и о нем тоже, но не будем в сотый раз говорить, что долгое воздержание — вредно, ты и так знаешь. Ради благой цели можно и потерпеть. Но сейчас о другом. У психологов есть такой термин — взаимное узнавание. Это способность человека получать удовольствие от какой-либо информации о другом человеке. Вследствие накопления такой информации возникает приязненное отношение к данному лицу. Так вот, взаимное узнавание — весьма длительный процесс, протекающий на протяжении всей жизни. На нем строится любовь матери к ребенку, семейные и дружеские отношения. Но для того, чтобы узнавание было успешным, оно должно быть непрерывным. Понимаешь, да? И вообще! Элементарные объятия и прикосновения рук никто не отменял. Кто же теперь погладит животик по часовой стрелке, когда болит?

Апатия к бурлящей жизни вокруг. Может случится так, что окружающий мир покажется серым и неинтересным. Ну померкло все с отъездом любимого. Не так весело на вечеринке, не так интересно в кино. Все не так и все не то, когда твоя любовь за сотни-тысячи километров. Здесь не поможет ничего, кроме принятия ситуации. Еще хуже, когда ты чувствуешь себя виноватой за то, что пошла куда-то отрываться без любимого, вместо того, чтобы высматривать его возле окошка... В любом случае, схема проста: не иди тусить через силу, хочется сидеть дома — сиди, гложет чувство вины изнутри — скажи о нем. Обсуди с партнером ситуацию, выдохни и к следующему разу придумай, в чем пойдешь гулять.

Совместное будущее размыто, как картинка при зрении -3. Можно ли что-то серьезное планировать с человеком, который далеко? Что будет дальше? Не забудется вот это вот все через какой-то месяц? Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Не расписывай вашу жизнь по часам. Ничего из этого не получится. Наслаждайся здесь и сейчас, ну и немножко думай про "завтра".

Начинаешь забывать. Ребенок 5-6 месяцев забывает родную мать за 3-4 недели, 2-летний помнит ее 2-3 месяца. Чем старше мы становимся, тем на большие паузы без потери качества общения способны. Но, тем не менее, рамки у всех есть и они индивидуальные. Жить одними воспоминаниями сложно. У меня вон вообще память как у аквариумной рыбки...

Ревность, которую некуда деть. С этим чувством и так трудно бороться, а на расстоянии эта задача из разряда фантастики. Так зачем тогда начинать театральное представление под названием "Ты где был?!". Все, что ты можешь сделать, так это доверять своему партнеру. Без вариантов.

Жизнь в разных мирах отдаляет вас друг от друга. У тебя одно окружение, у него — совершенно другое. Тем более, если любимый уехал в другую страну, где нужно адаптироваться и, возможно, в какой-то степени учиться жить заново. Здесь зарождается непонимание. Но только если вы не умеете слушать и слышать друг друга.

Его нет рядом, когда он так нужен! Ты заболела, трудности на работе, поступок подруги причинил боль... В жизни хватает грустных моментов, и невозможность разделить их с близким человеком ранит еще сильнее. Маленькая обидка коварно сидит в тебе и с каждым таким ударом судьбы, который приходится принимать в одиночку, невольно думаешь: "а надо оно мне?". Подумай о том, что он находится в такой же ситуации. Вы взрослые люди, которые должны преодолевать преграды, а не усугублять ситуацию.

И что теперь делать??!

Не паниковать. Слезы, истерики, как же жить дальше — ничего из этого списка не поможет. Пришло время звать на помощь рациональные суждения и адекватную оценку ситуации.

Любить. Если это настоящая любовь, то никакие отношения на расстоянии не смогут ее заглушить. Да, могут появиться трудности. Но у влюбленных людей есть один козырь — они смогут быть вместе несмотря ни на что.

Держать связь на максимуме. Не нужно постоянно выдумывать темы для обсуждений. Мелочи, происходящие на протяжении дня, мысли и переживания, планы и желания, мемчики, в конце-то концов! Есть куча поводов просто так написать в мессенджер.

Планировать. Следующую встречу, совместную поездку, возможность твоего переезда к нему — совместное планирование чего-либо скрепляет лучше, чем клей "Момент".

Не превращать свою жизнь в зал ожидания. Нет, я не говорю, что как только парень переступит порог, ты должна мылиться на свидание, составлять список "с кем бы выпить кофе или вина". Но сидеть на одном месте и ждать чуда не стоит. Волшебство не произойдет, пока вы сами не начнете прикладывать усилия. А твой человек останется с тобой, как бы банально это ни звучало.

Лирический эпилог из личного опыта:

Мне иногда до сих пор сложно поверить, что мои отношения на расстоянии только укрепляются, наша пара не отдаляется друг от друга, а наоборот. Магия! И здесь есть несколько причин…



У нас есть общие цели. Путешествия, саморазвитие, хотим пожить в Берлине… Может и не всегда, но мы смотрим в одну сторону.У нас много общих интересов. Кайфуем от одних сериалов, музыки, любимой пиццы Кантри из Доминоса… Нет, мы не одинаковы, но с легкостью ловим "одну волну".Мы оба со своим "ку-ку". Когда ты слегка пришибленный, со своими странностями и находишь человека, которого все это не пугает — держись за него. Очаруй. Посади на цепь. Ладно, последнее аморально и незаконно. Но в целом, когда ваши рамки "сумасшествия совпадают" — совет да любовь.

Источник: hochu.ua