Как покрасить волосы фукорцином

Не нужно быть экспертом по химии, чтобы догадаться, что состав фукорцина вряд ли полезен для волос.

Прежде чем решать нанести необычное средство на волосы, хорошо бы разобраться в его составе

Красить ли волосы фукорцином? Разбираемся!

Фукорцин — это антибактериальное и противогрибковое лекарственное средство насыщенного цвета фуксии. Оказывается, его используют не только по прямому назначению — к примеру, на ранки и ссадины. Некоторые наносят фукорцин на волосы, чтобы покрасить их в яркий розово-малиновый цвет.

Пузырек с фукорцином можно купить в аптеке буквально за копейки. При этом средство дает яркий оттенок на осветленных волосах. Вот почему этот способ окрашивания остается популярным. В сети есть вдохновляющие видео про окрашивание волос фукорцином.

Однако не все так просто! Обязательно стоит ознакомиться со всеми свойствами фукорцина.

Покрасить волосы фукорцином: можно ли так делать

Что такое фукорцин

Прежде чем решать нанести необычное средство на волосы, хорошо бы разобраться в его составе. Итак, вот из чего состоит фукорцин: фенол, борная кислота, резорцин, ацетон, фуксин (краситель, придающий розовый цвет), этиловый спирт, дистиллированная вода.

Вредно ли красить волосы фукорцином

Итак, не нужно быть экспертом по химии, чтобы догадаться, что состав фукорцина вряд ли полезен для волос. Например, ацетон и спирт в составе фукорцина сделают волосы более сухими. Возможно, “достанется” и коже головы. Ниже поясним, почему особенно важно не наносить фукорцин на кожу головы.

Фукорцин содержит фенол! Вот что это значит…

Вот, например, какую информацию можно почерпнуть про фенол из Википедии: “Фенол ядовит. Относится к высокоопасным веществам (Класс опасности II). При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги”.

И это еще не все. Как отмечается в материале онлайн-энциклопедии, фенол очень быстро всасывается даже через неповрежденные участки кожи. После чего уже через несколько минут вещество начинает воздействовать на ткани головного мозга.

“Сначала возникает кратковременное возбуждение, а потом и паралич дыхательного центра. Даже при воздействии минимальных доз фенола наблюдается чихание, кашель, головная боль, головокружение, бледность, тошнота, упадок сил. Тяжелые случаи отравления характеризуются бессознательным состоянием, синюшностью, затруднением дыхания, нечувствительностью роговицы, скорым, едва ощутимым пульсом, холодным потом, нередко судорогами”, — предупреждают соавторы материала.

Редакция All Things Hair не рекомендует наносить на волосы фукорцин. Кстати, в период беременности и лактации фукорцин противопоказан для использования даже по прямому назначению.

Но если мы вас не убедили, то ниже есть что-то вроде сводной инструкции, которую мы составили, изучив многочисленные посты блогеров, попробовавших покрасить волосы фукорцином. Скажем честно: результат окрашивания фукорцином выглядит очень красиво на фото. Но нам все равно боязно пробовать на себе этот метод и мы не советуем его вам.

Как наносят фукорцин на волосы и как это работает

Пожалуй, нелишним будет перечислить основные правила безопасности.

Наносить фукорцин на волосы нужно в небольших количествах.

Работать с фукорцином следует в хорошо проветривамых помещениях.



Стоит заранее сделать тест на аллергическую реакцию на небольшом участке кожи.

Необходимо проконсультироваться с дерматологом или трихологом, прежде чем использовать фукорцин на волосах.

Еще не передумали использовать фукорцин на волосы? Тогда вот несколько советов, как провести окрашивание.

Фукорцин и волосы: 5 шагов для тех, кто все же решился

1. Наиболее яркий эффект от фукорцина можно получить на светлых или осветленных прядях.

2. Не стоит наносить фукорцин на волосы в чистом виде. Лучше смешать его небольшое количество с бальзамом. Все пропорции обычно смешивают на глаз. Однако, как было сказано выше, не стоит использовать много фукорцина.

Для сохранения мягкости и увлажнения прядей можно добавить в смесь немного глицерина. Его также легко купить в аптеке. Кстати, почему бы не узнать, какие еще средства можно найти для волос в аптеке. Для придания прядям холодного оттенка иногда добавляют в смесь небольшое количество зеленки.

3. Перед окрашиванием лучше заранее позаботиться о том, чтобы не испачкать все вокруг. Нанести на линию роста волос жирный крем. Надеть одежду и приготовить полотенца, которые не жалко запятнать. Запастись перчатками.

4. Выдерживать готовую смесь для окрашивания с фукорцином стоит не больше 15-20 минут.

5. Сразу после окрашивания важно промыть волосы, пока вода не станет чистой. Сразу после процедуры рекомендуется помыть ванну и все поверхности, которые могли окраситься. Лучше не ложиться спать с влажными волосами после окрашивания фукорцином. Иначе есть риск оставить пигмент на постельном белье.

Окрашивание волос фукорцином: что будет после

Что говорят девушки, попробовавшие покрасить волосы фукорцином в розовый цвет и написавшие отзывы в Сети? В основном, они очень довольны результатом. Их не напугал даже “термоядерный” состав средства.

Вот что пишет блогер Алиса на своем канале «Бывалые волосы» на платформе Яндекс.Дзен:

«Признаюсь, когда я узнала об этом [токсичном составе], стало немного страшновато. Естественно, при однократном применении я никакого отрицательного эффекта не заметила. Но всё-таки здоровье у нас одно, и вот так рисковать, пусть даже ради красивого цвета волос, я не стала”.

Девушка отмечает, что цвет получился холоднее, чем она рассчитывала. Но ей понравилась его яркость».

Как смыть фукорцин с волос? Сколько он держится?

Судя по отзывам, розовый оттенок после фукорцина может держаться на волосах от 3 до 5 недель. При этом цвет немного смывается с каждым мытьем волос.

Совет редактора: хочется сохранить оттенок окрашенных волос подольше? Тогда стоит взять на вооружение шампунь и кондиционер Dove Advanced Hair Series «Роскошное сияние для окрашенных волос». Они помогают поддерживать яркость цвета и глубоко питать пряди.

Желаете поскорее смыть фукорцин с волос? Действительно, яркий цвет быстро надоедает. А вот избавиться от него не так уж легко, как покраситься!

Быстрый результат поможет получить профессиональное декапирование или смывка цвета. Эта процедура может сделать волосы более хрупкими, ухудшить внешний вид.

Выполняется декапирование (смывка) профессиональным мастером. После нее волосы нужно заново окрасить в желаемый оттенок. Соответственно, избавление от яркого цвета – это совсем недешево. Решив покрасить волосы фукорцином, не забудьте про этот момент. Покраситься фукорцином – недорого, а вот избавление от цвета может влететь в копеечку. Кроме того, после декапирования потребуется купить средства для восстановления качества поврежденных волос.

Однако постепенно вымывать пигмент, одновременно укрепляя пряди, можно и дома. Например, при помощи масляных масок. К примеру, «Репейное масло 5 в 1» бренда «Чистая Линия» способствует укреплению локонов и приданию им блеска.

Источник: allthingshair.com