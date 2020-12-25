Оказалось способным защитить организм от коронавируса всем известное лекарство

Среди госпитализированных с пневмонией не было тех, кто принимал лекарственное средство.

среди госпитализированных с пневмонией не было тех, кто принимал лекарственное средство.

Проведенное в клинической больнице Тунцзи (Ухань, Китай) исследование доказало эффективность российского Арбидола для профилактики коронавирусной инфекции, передает научный журнал Frontiers in Public Health.

Сообщается, что специалисты наблюдали в течение нескольких недель за состоянием 63 мужчин и 101 женщины со средним возрастом 37 лет.

Эксперимент показал, что 23,2% заболевших использовали Арбидол для профилактики коронавируса. Среди неинфицированных этот показатель был гораздо выше - 58,5%.

То есть, риск заболеть был ниже у тех, кто принимал Арбидол для защиты от COVID-19.

При этом сообщается, что среди госпитализированных с пневмонией не было тех, кто принимал лекарственное средство.

Специалисты заключили, что на начальном этапе вирусной инфекции противовирусный механизм препарата способен блокировать проникновение вируса внутрь клетки.

При использовании лекарственных средств для лечения и профилактики коронавируса необходимо проконсультироваться с врачом.