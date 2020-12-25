Денежный гороскоп на 2021 год для каждого знака Зодиака

Главные успехи и неудачи в финансовой сфере для всех знаков Зодиака в 2021 году.

Главные успехи и неудачи в финансовой сфере для всех знаков Зодиака в 2021 году

Для кого год Белого Быка станет годом невероятных свершений, а кому придется затянуть пояс потуже?

Главные успехи и неудачи в финансовой сфере для всех знаков Зодиака в 2021 году.

Овен

Железный Бык не потерпит от Овнов ни крупных сделок, ни спонтанных трат. Финансовый успех им может принести предприятие, которое связано с вашими увлечениями, или бизнес, который вы никогда не рассматривали, как основной источник дохода. Но излишне полагаться на это также не стоит. Не жалейте средств на финансовую подушку.

Телец

Терпение, партнерство и благотворительность - вот три пункта, которым необходимо уделить особое внимание Тельцам в 2021 году. Вы - талантливы и умны, научитесь доводить начатое до конца. Не забывайте также о поддержке коллег и партнеров - сотрудничество может перерасти в многолетнюю дружбу или крепкий рабочий союз. И наконец, добрые дела. Не жалейте денег для тех, кому в жизни повезло меньше. Благотворительность сделает вашу жизнь ярче, зарядит положительной энергетикой.

Близнецы

Чрезмерная осторожность Близнецов в бизнесе может сыграть с ними злую шутку: с одной стороны это очень хорошо - всегда иметь план Б, с другой - они редко решаются на рискованные проекты, из-за чего лишаются интересных возможностей. Это не значит, что нужно послать к чертям интуицию и влезать с разбегу в авантюры. Постарайтесь найти золотую середину. И альтернативные источники дохода.

Рак

Железный Бык будет благоволить Ракам в 2021 году, поэтому вас в финансовом плане ожидает множество приятных сюрпризов: от возможного возвращения долга, который вы уже и не надеялись получить, до крупных покупок. Главное - чтобы успех не вскружил вам голову. Не забывайте о тех, кто вам помогал, а также о правилах безопасного обращения с деньгами.

Лев

Это будет идеальный для Львов год. С одним маленьким “но“: держитесь как можно дальше от азартных игр, финансовых махинаций и авантюр. Риск - дело благородное и захватывающее, но вам с ним не по пути. По крайне мере в 2021 году. В остальном Железный Бык благоволит вам: возможны долгожданные повышения, экзотические путешествия и приятные покупки.

Дева

Скромность и рациональность Дев придется по вкусу покровителю 2021 года, который будет подкидывать им новые возможности обогатиться. Продолжайте в том же духе: честно трудитесь, исправно откладывайте, интересуйтесь инвестициями, и Железный Бык в материальном плане не обидит вас.

Весы

Белый Бык подарит Весам то, чего так не хватало 2020-ому году - стабильность. Не ожидается особенных взлетов, но и падений не предвидится. Одно важно знать Весам: остерегайтесь людей, которые относятся к вам потребительски. Помогать ближнему нужно, но не стоит садить их себе на голову. Увы, далеко не все понимают слово “нет“.

Скорпион

У Скорпионов редко имеются “свободные“ деньги: все честно заработанное они обычно вкладывают в новые проекты. Белый Железный Бык хоть и попробует несколько раз Скорпионов “на зуб“, но все же вознаградит их за труд и упрямство. Лучший способ отблагодарить покровителя года за это - баловать сюрпризами близких вам людей.

Стрелец

В 2021 году на Стрельцов нападет небывалый “работун“: вам хватит вдохновения и сил и карьерной лестнице шагнуть, и в сторону собственного дела поглядывать. Свежие идеи могут с легкостью воплотиться в жизнь, если у вас надежный тыл и деловые партнеры. Единственным вашим врагом будет импульсивность, поэтому не ленитесь, и составляйте план действий хотя бы перед важными мероприятиями.

Козерог

Козерогом следует рассматривать 2021 год, как год вложений. И главным вашим проектом должны стать вы сами. Не жалейте денег на самосовершенствование: будь то давно планируемый (но всегда откладываемый) поход к стоматологу, обновление делового гардероба, обучающие курсы или просто отпуск, который последний раз у вас был во времена студенческих каникул. Крайне важно восстановиться внешне, физически и морально перед следующим годом, который может стать поворотным в финансовом плане.

Водолей

Богатство и благополучие Водолеев в 2021 году зависит от их окружения и умения это окружение к себе расположить. Вероятней всего в вашей жизни появится человек или группа людей, способных изменить ваши взгляды на финансовые вопросы и вдохновить на решительные действия. Поэтому постарайтесь сохранять вежливость, и внимательно прислушивайтесь к советам. Следовать им не обязательно, но делать выводы определенно стоит.

Рыбы

Рыб ожидает успех в карьере и бизнесе, но лишь если они преодолеют застенчивость и научаться озвучивать свои идеи и стремления. Тогда найдется масса людей и/или возможностей все это воплотить в жизнь. Без сожалений делитесь своим вдохновением и опытом, не отказывайте в помощи, и вам непременно удастся поймать золотую рыбку для личного аквариума.

Источник: ivona.bigmir.net