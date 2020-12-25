Всего и побольше: как изменились предпочтения покупателей квартир во время пандемии

Новые реалии жизни заставили многих людей проводить огромное количество времени дома

Пандемия, связанные с ней ограничения вкупе с низкими ставками по ипотеке обернулись в 2020 году ростом спроса на жилье — девелоперы говорят о рекордных темпах продаж во всех сегментах рынка недвижимости. При этом вынужденная самоизоляция и удаленная работа сместили вектор покупательского спроса в сторону новых интересных квартирных форматов, как будто специально созданных для жизни на карантине и работы из дома.

О них и расскажем на примере проектов компании Tekta Group — девелоперской лаборатории, которая обладает значительным опытом создания и проектирования эксклюзивных форматов жилья.

Главные тенденции

Новые реалии жизни заставили многих людей проводить огромное количество времени дома. Текущая обстановка в мире пока указывает на то, что в самой ближайшей перспективе ситуация кардинально не изменится. Поэтому те, кто уже планировал покупку жилья, начали пересматривать некоторые критерии выбора. Интерес к недвижимости подстегнули и низкие ставки по ипотеке, предложенные государством для поддержки населения и строительной отрасли. Востребованными стали квартиры большой площади, многокомнатные, чтобы у членов семьи была возможность при необходимости уединиться. Важное значение приобрели закрытая территория комплекса, собственная инфраструктура, наличие изолированных зон для прогулок.

«Во время локдауна, когда все оказались заперты дома, и сформировался запрос: как было бы здорово, если бы все необходимое (спортзал, возможность погулять, детская комната) находилось внутри своего жилого комплекса, — рассказала коммерческий директор Tekta Group Елизавета Севастьянова на конференции «Итоги года с РБК. Рынок недвижимости — 2020». — Конечно, девелоперы стали реагировать на потребности покупателей. Дома с редкими форматами квартир, эксплуатируемой кровлей, детскими игровыми зонами и спортзалами внутри комплексов были популярны и до пандемии, но в 2020 году их востребованность резко возросла. В будущем все больше проектов будут иметь эти опции внутри своей инфраструктуры наравне с постаматами в лобби, чтобы можно было бесконтактно и быстро забирать покупки из интернет-магазинов».

Однако надо понимать, что девелоперский продукт формируется на протяжении приблизительно двух лет. А это значит, что объекты, которые введены в этом году или будут введены в ближайшее время, задуманы и спроектированы задолго до пандемии. И изменения в них можно внести только косметические: улучшить функциональность дворов или модернизировать входные лобби. Поэтому главный интерес для покупателя представляют проекты, которые изначально запланированы с форматами, ставшими востребованными сейчас.

Еще одно наблюдение экспертов рынка — интерес покупателей к жилью уровнем выше, чем они планировали приобрести изначально. «Сегодня, когда действует субсидированная ставка ипотеки, поддержка государства, наши клиенты задумываются о том, чтобы купить жилье просторнее и комфортнее», — отметила на конференции Елизавета Севастьянова.

Прогулки над землей

В одном из знаковых проектов Tekta Group — городских резиденциях Spires — собрана целая коллекция эксклюзивных форматов квартир, отвечающих запросам сегодняшних покупателей. Комплекс премиум-класса расположен в престижном Западном округе Москвы и состоит из трех высотных корпусов (от 13 до 26 этажей) и пяти городских урбан-вилл.

В собранной девелоперами коллекции, например, есть форматы жилья с такими необходимыми сегодня параметрами, как высокий уровень естественного освещения и возможности для автономных прогулок. В частности, в комплексе предлагаются квартиры с увеличенной высотой потолков (от 3 до 5,9 м) и светлые квартиры, которые визуально кажутся просторнее благодаря резным французским балкончикам и панорамным окнам в пол. Из окон верхних этажей открываются редкие для столицы виды на лес — комплекс стоит на границе с природным заказником «Долина реки Сетунь». В ряде квартир предусмотрены заниженные подоконники (до 60 см), которые легко превращаются в уютные диванчики. Часть квартир имеет собственные террасы (площадью от 11 до 160 кв. м), где можно гулять, принимать гостей или отдыхать за чашечкой любимого напитка — с террас также открываются захватывающие виды на Москву.

Необычные видовые квартиры есть и в другом проекте Tekta Group — комплексе Eniteo на юго-западе Москвы. Кроме просторных евроквартир, в башнях комплекса (от 37 до 42 этажей) спроектированы двухуровневые квартиры с собственными террасами и вторым светом, а также семикомнатные пентхаусы на 41–42 этажах с увеличенной высотой потолков. Для прогулок и времяпрепровождения в каждой башне предусмотрены общественные террасы для всех жильцов, куда можно подняться из лобби на лифте.

Не менее интересные квартиры предусмотрены и в жилом квартале бизнес-класса NOW — еще одном проекте Tekta Group, расположенном в излучине Москвы-реки, на берегу затона Новинки. Кроме квартир классических и евроформата, здесь представлены лоты с террасами, вторым светом, пентхаусы с потолками высотой 4,6 м, а также квартиры с окнами в ванных и гардеробных комнатах и даже квартиры, где можно установить собственную сауну.

Атмосфера загородного дома

Еще более приватный формат, чем квартира в клубном комплексе, — так называемая урбан-вилла. По сути, это загородный дом, но в составе закрытого жилого квартала, находящегося в городе. Здесь соединяется лучшее из городского и загородного образов жизни: возможность жить автономно, но иметь доступ ко всей инфраструктуре мегаполиса.

В комплексе Spires пять таких трехэтажных вилл — в каждой из них высокие потолки, панорамные окна, камины и открытые террасы, каждая имеет собственный вход с улицы, прямой доступ в подземный паркинг, возможность подъезда автомобиля ко входу и уютный садик с патио. От основного пространства двора укромные сады, примыкающие к урбан-виллам, отделены живой изгородью и геопластикой холмов.

Впрочем, создать атмосферу загородного дома вполне можно и в квартире. По задумке девелопера, все квартиры на последних этажах в комплексе Spires имеют возможность установки дровяных каминов. Посиделки у огня здесь удивительным образом сочетаются с захватывающими видами на мегаполис.

Жизнь в своем мире

Создание собственного микромира со своими правилами и возможностями, недоступного посторонним, — одно из важных пожеланий современных покупателей жилья. Во время пандемии идея закрытых для посторонних комплексов, на территории которых жители могут спокойно отпускать детей на площадки, обрела новый смысл. Места для прогулок рядом с домом и для занятий спортом взрослым резидентам стали нужны ничуть не меньше.

Поэтому сегодня вперед выходят комплексы, имеющие не только закрытую охраняемую территорию, но и собственные благоустроенные места для прогулок и проведения досуга, оригинальные решения в части организации жилого пространства внутри квартиры и на территории дома. Хотя не только приватность, но и безопасность стала важной частью концепции комплексов Tekta Group. Дворы без машин, огороженные территории с умной системой доступа через мобильное приложение, обширные системы видеонаблюдения — все это предусмотрено в проектах компании.

Одна из самых интересных прогулочных зон в Москве запроектирована в жилом квартале NOW — это собственная набережная. Первая линия клубных домов здесь расположена всего в 30 м от воды. Архитекторы бюро GAFA органично вплели в природную ткань набережной развлечения для всех возрастов: природные горки для детей, амфитеатр у воды, велосипедные и беговые маршруты и многое другое — здесь заложены десятки сценариев для активного и спокойного отдыха. Набережная распланирована ярусами, поэтому никто из отдыхающих не будет мешать друг другу.

Во дворе резиденций Spires, в свою очередь, создано уникальное парковое пространство, над которым работали ландшафтные дизайнеры и дендрологи. Здесь будет высажено более 100 видов растений, в том числе яблони и сирень, гортензия и жасмин, тенистые клены и рябины, хвойные деревья и даже луговые травы и цветы — парк красиво смотрится в любое время года. Вокруг всего пространства комплекса идет бульвар, переходящий из одной тематической зоны в другую. В местах отдыха установлена элегантная садово-парковая мебель, большой комьюнити-стол для совместных игр. Для занятий спортом на свежем воздухе есть две воркаут-зоны со снарядами финской компании Lappset. Необычные детские площадки оборудованы ведущими европейскими компаниями — датской Kompan и немецкой Richter.

Впрочем, не только благоустроенные дворы привлекают покупателей. Такой важный параметр, как хорошее расположение комплекса и его близость к настоящей природе, актуальности вовсе не теряет. Учитывают это и в Tekta Group при разработке проектов. Поэтому, например, комплекс NOW и строится на берегу Москвы-реки, на которую открываются живописные виды из окон, а на набережной можно гулять и заниматься спортом. Комплекс Eniteo расположен в прекрасном месте — непосредственно на границе исторической усадьбы Черемушки-Знаменское, в окружении нескольких парков. В шаговой доступности от комплекса находятся зона отдыха вдоль реки Коршунихи (7 минут пешком), парк «Сосенки» и Коробовский сад (15 минут пешком), парк «Долина реки Котловки» (20 минут пешком).

А у самых дверей резиденций Spires расположен крупнейший лесопарк Москвы — природный заказник «Долина реки Сетунь» с прилегающим к нему Матвеевским лесом. При этом из комплекса есть удобные выезды — на Кутузовский проспект в центр и в область. В восьми минутах езды находится парк «Поклонная гора», в 12 минутах — здание МГУ с парком и смотровой площадкой, в 18 минутах — Кремль.

2020 год показал, что потребительские запросы могут меняться достаточно быстро. Соответственно, бизнес должен реагировать и удовлетворять все новые потребности клиентов. Несмотря на то что девелоперы оказались способны гибко изменить свой подход к жилью с новыми характеристиками, в выигрыше остались лишь те, кто изначально внимательно следит за потребностями покупателей, изучает их и делает акцент на комфорте и продуманности своих жилых комплексов. Tekta Group — одна из таких компаний.

Источник: РБК