Лютый мороз: Прогноз погоды 25 декабря в Бердске

Ночью и утром в отдельных районах изморозь.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 26-30.12 ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 С и ниже, 26-28.12 местами сильные морозы -40 С и ниже.

Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, ночью по востоку местами умеренный снег. Местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северный 5-10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью резкое похолодание -26, -31 °С, местами -19, -24 °С, по северу до -36 °С, днем -26, -31 °С, местами -19, -24 °С.