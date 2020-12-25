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Лютый мороз: Прогноз погоды 25 декабря в Бердске

06:30 25.12.2020 Фото: pixabay
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Местами изморозь. На дорогах местами гололедица.

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Ночью и утром в отдельных районах изморозь.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 26-30.12 ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 С и ниже, 26-28.12 местами сильные морозы -40 С и ниже.

Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, ночью по востоку местами умеренный снег. Местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северный 5-10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью резкое похолодание -26, -31 °С, местами -19, -24 °С, по северу до -36 °С, днем -26, -31 °С, местами -19, -24 °С.

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