Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 декабря 2020 в России и мире

• Католическое Рождество (Christmas Day)
• День дарения ёлочных праздничных шаров
• Праздник зимнего солнцестояния «Нардуган» (Nardugan)
• День гравимассы (Grav Mass Day, Newtonmas)
• День без буквы «Л» (No «L» Day) - США
• День тыквенного пирога (Pumpkin Pie Day) - США
• День семьи - Мозамбик
• День Конституции (Constitution Day) - Тайвань
• День Каид-и-Азама (Quaid-i-Azam Day) - Пакистан
• День явления Бхагавад-Гиты (Gita Jayanti) - Индия
• День фельдъегерской службы - Украина
• День священного базилика (Tulsi Pujan Divas) - Индия
• Фестиваль борьбы «Таканакуй» (Takanakuy) - Перу
• Мокшада Экадаши (Mokshada Ekadashi) - Индия
• Именины у Александра, Спиридона
• Спиридон Солнцеворот (Коляда Солнцеворот)
Важные даты
1759 в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твёрдую ртуть.
1783 француз Луи-Себастьян Ленорман совершил первый засвидетельствованный в истории прыжок с парашютом
1905 подавлена Новороссийская республика.
1917 провозглашена Советская власть на Украине.
1946 в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.
1979 начало ввода советских войск в Афганистан.
1979 при переброске войск близ Кабула разбился военный Ил-76, погибли 47 человек – первые жертвы Афганской войны.
1989 расстрел Николае Чаушеску, правителя Румынии с 1965 г. по 1989 г., резкого противника горбачёвской перестройки, вместе с супругой.
1993 вступила в силу действующая Конституция России, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.
1999 катастрофа Як-42 под Валенсией (Венесуэла). Погибли 22 человека.
2016 катастрофа Ту-154 под Сочи. Погибло 92 человека.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend