Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 декабря 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 25 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

25 декабря Католическое Рождество

• Католическое Рождество (Christmas Day)

• День дарения ёлочных праздничных шаров

• Праздник зимнего солнцестояния «Нардуган» (Nardugan)



• День памяти святителя Спиридона Тримифунтского• День гравимассы (Grav Mass Day, Newtonmas)• День без буквы «Л» (No «L» Day) - США• День тыквенного пирога (Pumpkin Pie Day) - США• День семьи - Мозамбик• День Конституции (Constitution Day) - Тайвань• День Каид-и-Азама (Quaid-i-Azam Day) - Пакистан• День явления Бхагавад-Гиты (Gita Jayanti) - Индия• День хорошего управления (Good Governance Day) - Индия• День фельдъегерской службы - Украина• День священного базилика (Tulsi Pujan Divas) - Индия• Фестиваль борьбы «Таканакуй» (Takanakuy) - Перу• Мокшада Экадаши (Mokshada Ekadashi) - Индия• Именины у Александра, Спиридона• Спиридон Солнцеворот (Коляда Солнцеворот)

Важные даты

1759 в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твёрдую ртуть.

1783 француз Луи-Себастьян Ленорман совершил первый засвидетельствованный в истории прыжок с парашютом

1905 подавлена Новороссийская республика.

1917 провозглашена Советская власть на Украине.

1946 в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.

1979 начало ввода советских войск в Афганистан.

1979 при переброске войск близ Кабула разбился военный Ил-76, погибли 47 человек – первые жертвы Афганской войны.

1989 расстрел Николае Чаушеску, правителя Румынии с 1965 г. по 1989 г., резкого противника горбачёвской перестройки, вместе с супругой.



1991 отставка Михаила Горбачёва с поста президента СССР.1993 вступила в силу действующая Конституция России, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.1999 катастрофа Як-42 под Валенсией (Венесуэла). Погибли 22 человека.2016 катастрофа Ту-154 под Сочи. Погибло 92 человека.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend