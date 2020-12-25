Получили образцы нового штамма коронавируса из Британии российские ученые

Если планировали посетить Великобританию—не время

Российские ученые получили из Великобритании образцы нового штамма коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 24 декабря.

По ее словам, специалисты уже интенсивно работают с полученными образцами.

«Обращает на себя внимание информация из Британии о появлении мутировавшего штамма коронавируса с более высокой, как отмечают сами специалисты, скоростью распространения. Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением. Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения. — Ред.)», — сказала Захарова.

14 декабря в Великобритании был обнаружен новый мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений на юге страны.

Премьер-министр страны Борис Джонсон рассказал 19 декабря, что выявленный на юге Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 более заразен. По словам политика, первоначальные признаки распространения нового варианта вируса указывают на то, что он на 70% более заразен, нежели первоначальный штамм.

Более 35 стран приостановили авиасообщение с Великобританией, в том числе Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Израиль, Франция, Швеция, Швейцария, Эстония, Португалия, Испания, Турция, Канада, Дания, Норвегия, Иран.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря.

Источник: Известия