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Получили образцы нового штамма коронавируса из Британии российские ученые

08:57 25.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Специалисты уже интенсивно работают с полученными образцами.

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Если планировали посетить Великобританию—не время

Российские ученые получили из Великобритании образцы нового штамма коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 24 декабря.
По ее словам, специалисты уже интенсивно работают с полученными образцами.

«Обращает на себя внимание информация из Британии о появлении мутировавшего штамма коронавируса с более высокой, как отмечают сами специалисты, скоростью распространения. Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением. Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения. — Ред.)», — сказала Захарова.

14 декабря в Великобритании был обнаружен новый мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений на юге страны.

Премьер-министр страны Борис Джонсон рассказал 19 декабря, что выявленный на юге Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 более заразен. По словам политика, первоначальные признаки распространения нового варианта вируса указывают на то, что он на 70% более заразен, нежели первоначальный штамм.

Более 35 стран приостановили авиасообщение с Великобританией, в том числе Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Израиль, Франция, Швеция, Швейцария, Эстония, Португалия, Испания, Турция, Канада, Дания, Норвегия, Иран.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря.
Источник: Известия

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