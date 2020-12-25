Хотят открыть медстационары на дому в России. Как это будет

Сейчас у пациентов есть трудности при попытках добиться подобного лечения.

Такая врачебная помощь поможет сэкономить и пациентам, и больницам

Стационары на дому могут появиться в России, этого нового формата оказания медицинских услуг добиваются в настоящее время больные муковисцидозом, мукополисахаридозом, пациенты с синдромом короткой кишки и другие пациенты. В законе нет запрета на оказание такой помощи, рассказал «Известиям» главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев.

В Общественной палате создана рабочая группа, которая займется этим вопросом, сообщила зампред комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева.

«Потребуется большая врачебная работа. Поскольку только доктор может определить категории пациентов, которые могли бы лечиться на дому», — рассказала руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни» ФГБНУ Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, руководитель рабочей группы по стационарозамещающим технологиям в ОП РФ Елена Красильникова.

По ее словам, пациент не должен быть дома один без наблюдения медиков, поэтому необходимо решить вопросы с визитами врача или проводить сеансы телемедицины.

Сейчас у пациентов есть трудности при попытках добиться подобного лечения. Дело в том, что если необходимый препарат зарегистрирован как «стационарный», его невозможно выдать на руки.

Говоря об оказании такого вида медпомощи, стоит задаться вопросом, насколько медучреждениям в разных регионах хватает штата, особенно в условиях пандемии, обратил внимание главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев.