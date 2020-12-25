Какой сегодня церковный праздник? Можно ли работать 25 декабря 2020 года

Дата по старому стилю: 12 декабря.

В этот день отмечается память святого Спиридона Тримифунтского, жившего в 3-4 веках на Кипре. С самого детства Спиридон вел благочестивую жизнь, был доброжелателен и отзывчив со всеми людьми. За добрые дела Господь наградил Спиридона даром исцеления больных и изгнания бесов.После смерти жены Спиридон стал епископом кипрского города Тримифунта. Предание гласит, что однажды во время продолжительной засухи святитель смог своей молитвой вызвать дождь. Епископ постоянно являл пастве пример добродетельной жизни и трудолюбия, прославившись милосердием и справедливостью. Он также заботился о строгом соблюдении церковных традиций и сохранении в неизменности текста Священного Писания.

Этот день на Руси прозвали Спиридоновым поворотом, или просто Солнцеворотом: с этого времени ночь начинала убывать, а день — прибывать. Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз. По поверью, Спиридон сам поворачивает светило и следит, чтобы оно не скрылось от людей. «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек», — говорили в народе.

Само солнце в Спиридонов день, как говорили, одевается в праздничный сарафан, садится в телегу и едет в тёплые страны. «Красное солнышко принарядится и просветлеет, а коровка на нем бочок себе нагреет», — подмечали люди. В лесах же в берлогах ворочались медведи, ложась то на один бок, то на другой.

На Спиридона запрещалось работать. Крестьяне могли лишь гадать о будущем плодородии. Для этого наблюдали за ветром: если он в течение дня менял направление, год обещал быть урожайным.

В этот день проводили разные магические обряды. Сразу после солнцеворота хозяйка втыкала серп в притолоку, а хозяин вклинивал топор в порог, чтобы сила этих инструментов передалась дому и защитила его от нечистой силы.На Спиридона полагалось кормить кур зерном из правого рукава, чтобы они лучше неслись. Садовники встряхивали яблони, приговаривая: «Спиридонов день, подымайся вверх». Также люди заклинали солнце: утром выходили на высокие места и встречали рассвет, а вечером жгли костры в честь светила. Обращали внимание и на приметы погоды. Если воробьи начинали собирать пух и перья и тащить к себе в гнезда, это предвещало сильные морозы.

Подмечали и направление ветра: считалось, что оно останется неизменным до Сороков. Люди также знали: если на Спиридона светит солнце, то и Святки будут ясными; если же солнце выглянуло с самого утра, это предвещало безоблачное небо на Новый год.

Именины в этот день

Александр, Спиридон