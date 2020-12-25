Выборы мэра Бердска с опозданием на 30 минут начались 25 декабря 2020

Так что через несколько часов станет известно имя человека, который станет хозяином кабинета главы города до 2025 года. Стоит отметить, что конкурс проходит под бдительным наблюдением конкурсной комиссии из 8 человек, возглавляет которую министр регионального развития Новосибирской области Игорь Яковлев.

Выборы мэра стартовали

25 декабря в Бердске стартовали выборы главы города. Это поистине судьбоносное для города событие, поскольку победитель конкурса на высший муниципальный пост будет управлять Бердском следующие 5 лет.

Ровно в 9.00 претенденты на пост главы города зашли в конференц-зал городской администрации, где им предстоит в течение часа ответить на вопросы теста по знанию законодательства. Следующий этап — собеседование с членами конкурсной комиссии и представление своих программ развитие города. Финалом конкурса по выбору главы Бердска станет голосование депутатов на сессии горсовета, которая пройдет сегодня же в 15.00, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Так что через несколько часов станет известно имя человека, который станет хозяином кабинета главы города до 2025 года. Стоит отметить, что конкурс проходит под бдительным наблюдением конкурсной комиссии из 8 человек, возглавляет которую министр регионального развития Новосибирской области Игорь Яковлев. Перед началом тестирования он ответил на вопросы журналистов. Яковлев отметил, что бердские депутаты, несомненно выберут достойнейшего из кандидатов.

Заявки на участие в конкурсе подали 9 человек:

- Шестернин Евгений Анатольевич

- Трушакин Александр Геннадьевич

- Синяев Сергей Викторович

- Слесарева Наталья Петровна

- Калганов Павел Эдуардович

- Шабин Алексей Николаевич

- Алексеев Дмитрий Юрьевич

- Владимиров Владимир Александрович

- Яковченко Николай Александрович.

О каждом из претендентов "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал ранее.

Подробности — в ближайшее время.