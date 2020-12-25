25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Выборы мэра Бердска с опозданием на 30 минут начались 25 декабря 2020

09:43 25.12.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
1 2

Так что через несколько часов станет известно имя человека, который станет хозяином кабинета главы города до 2025 года. Стоит отметить, что конкурс проходит под бдительным наблюдением конкурсной комиссии из 8 человек, возглавляет которую министр регионального развития Новосибирской области Игорь Яковлев.

% name% title
Выборы мэра стартовали
Сюжет: Выборы мэра-2020
% name% title

Выборы мэра Бердска с опозданием на 30 минут начались 25 декабря 2020Кого хотят в мэры жители Бердска: Горожане даже назвали фамилии. ОпросЕщё 39 новостей

25 декабря в Бердске стартовали выборы главы города. Это поистине судьбоносное для города событие, поскольку победитель конкурса на высший муниципальный пост будет управлять Бердском следующие 5 лет.

Ровно в 9.00 претенденты на пост главы города зашли в конференц-зал городской администрации, где им предстоит в течение часа ответить на вопросы теста по знанию законодательства. Следующий этап — собеседование с членами конкурсной комиссии и представление своих программ развитие города. Финалом конкурса по выбору главы Бердска станет голосование депутатов на сессии горсовета, которая пройдет сегодня же в 15.00, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Так что через несколько часов станет известно имя человека, который станет хозяином кабинета главы города до 2025 года. Стоит отметить, что конкурс проходит под бдительным наблюдением конкурсной комиссии из 8 человек, возглавляет которую министр регионального развития Новосибирской области Игорь Яковлев. Перед началом тестирования он ответил на вопросы журналистов. Яковлев отметил, что бердские депутаты, несомненно выберут достойнейшего из кандидатов.

Заявки на участие в конкурсе подали 9 человек:

- Шестернин Евгений Анатольевич

- Трушакин Александр Геннадьевич

- Синяев Сергей Викторович

- Слесарева Наталья Петровна

- Калганов Павел Эдуардович

- Шабин Алексей Николаевич

- Алексеев Дмитрий Юрьевич

- Владимиров Владимир Александрович

- Яковченко Николай Александрович.

О каждом из претендентов "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал ранее.

Подробности — в ближайшее время.

выборы главы кандидат конкурс собеседование Игорь Яковлев
Мнение читателей
0
1
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кого депутаты выберут мэром?

"Аноним", 25 декабря 2020 10:07
НВР: "Кого депутаты выберут мэром?"- Шестернина!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПроизводственному пищевому предприятию (ООО НПФ "Золотая долина", Академгородок) срочно требуются
10:51 25-12-2020
Производственному пищевому предприятию (ООО НПФ
Приметы на Католическое Рождество 25 декабря 2020 года: Как отмечать и что делать?
10:50 25-12-2020
Приметы на Католическое Рождество 25 декабря 2020 года: Как отмечать и что делать?
Заплатит 40 000 рублей за публикацию сообщения о «мошенниках» в Viber жительница Мариинска
10:45 25-12-2020
Заплатит 40 000 рублей за публикацию сообщения о «мошенниках» в Viber жительница Мариинска
Мега-маска от коронавируса попала в книгу рекордов России. Ее сшили в Новосибирске
10:41 25-12-2020
Мега-маска от коронавируса попала в книгу рекордов России. Ее сшили в Новосибирске
БердскЗачем нужен секс? 11 вариантов ответа на этот вопрос
10:39 25-12-2020
Зачем нужен секс? 11 вариантов ответа на этот вопрос
БердскСпецвыпуск "Новый мэр на пять лет будет в Бердске с 25 декабря" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 23 декабря 2020 1
10:37 25-12-2020
Спецвыпуск
Устроили массовую драку на турнире бойцы ММА Исмаилов и Минеев. Кому грозит 15 суток?
10:33 25-12-2020
Устроили массовую драку на турнире бойцы ММА Исмаилов и Минеев. Кому грозит 15 суток?
Болезнь или вакцинация: что лучше укрепляет иммунитет, рассказал вирусолог
10:30 25-12-2020
Болезнь или вакцинация: что лучше укрепляет иммунитет, рассказал вирусолог
Обряды и гадания в день Католического Рождества 25 декабря 2020 года
10:20 25-12-2020
Обряды и гадания в день Католического Рождества 25 декабря 2020 года
Лютые морозы под -50 прогнозируют синоптики в Сибири. В каких регионах, узнайте
10:15 25-12-2020
Лютые морозы под -50 прогнозируют синоптики в Сибири. В каких регионах, узнайте