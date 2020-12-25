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«Остались только большие грустные глаза»: Александру из фильма «Москва слезам не верит» больше не узнают друзья

09:02 25.12.2020 Фото: кадр из фильма
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Внешне она, конечно, очень изменилась.

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Карьера Вавиловой была стремительной и блестящей

Окружение актрисы обеспокоено состоянием артистки, недавно потерявшей любимого мужа из-за коронавируса.

61-летняя российская актриса Наталья Вавилова сейчас живет одна в квартире на юго-западе Москвы. В свое время очаровательная блондинка стала звездой после выхода на экраны культового фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Но после роли Александры Вавилова снимется еще в нескольких фильмах, а затем и вовсе поставит крест на актерской судьбе в возрасте 32 лет.

А ведь карьера Вавиловой была стремительной и блестящей, на нее обратил внимание сам Меньшов. Режиссер и Наталья впервые встретились на съемках дебютной картины будущего обладателя премии «Оскар». В «Розыгрыше» Вавилова снялась, еще будучи школьницей, но, даже несмотря на успех картины, родители девочки запретили ей даже думать о карьере актрисы. Вместо этого младшая из пяти детей в семье отправилась на курсы при министерстве иностранных дел.

Позже Наташа снова получит заманчивое предложение от Меньшова — сыграть взрослую дочь главной героини его нового фильма. Но авторитет кинодеятеля тогда никак не подействовал на родителей, поэтому спасать ситуацию пришлось лично Алексею Баталову. «Гога, он же Гоша» однажды просто появился в квартире Вавиловых, и строгий отец семейства не смог сказать «нет» актеру, ставшему культовым после выхода легендарного фильма «Летят журавли».

А вскоре, уже на премьере картины, 20-летняя Вавилова встретит своего будущего супруга — режиссера Самвела Гаспарова, с которым душа в душу проживет 40 лет. Несмотря на то, что ухажер оказался старше ее на два десятилетия, Наталья вскоре согласилась стать его женой. Мало кто знает, но актриса решила отказаться от профессии после несчастного случая на съемках фильма «Николай Подвойский». На тот момент ей исполнилось 27 лет, и она ждала ребенка. Но падение с лошади привело к выкидышу и серьезной травме позвоночника. Увы, но свои дети у Натальи так и не появились, зато она сдружилась с дочерью мужа и ее наследниками. Свою жизнь Вавилова посвятила супругу и дружной семье, она полюбила проводить время на даче, а еще заниматься домашним уютом.

Но в мае этого года актриса пережила тяжелый удар — из жизни ушел ее любимый муж Самвел Гаспаров. 81-летний режиссер скончался из-за осложнений коронавируса, а сама Наталья после его похорон стала переживать утрату изо дня в день. Сейчас друзья артистки не на шутку обеспокоены ее состоянием, говоря о том, что Вавилова резко и сильно изменилась после личной трагедии. Близкие отмечают, что актрису не узнать.

«Смерть Семы здорово подкосила Наташу, мы раньше общались благодаря ему, он был компанейским. Сема уговаривал ее не забывать [общаться с] друзьями. Она замечательный человек, но очень закрытый. Не думаю, что она страдает от одиночества. К тому же у нее много родни, они ее поддерживают.

У нее есть любимые племянники, есть старшие братья и сестры. Внешне она, конечно, очень изменилась. От прежней Наташи Вавиловой остались только ее большие грустная глаза», — рассказал изданию «КП» близкий друг семьи актрисы.

Источник: eg.ru

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