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Представила игровую консоль KFC. Игровой «баскет» с грилем для курицы мощнее PS5 и Xbox Series X/S

09:30 25.12.2020 Фото: unsplash.com / Maxime Lebrun
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Недавно консоль PlayStation 5 стала причиной драки двух американок.

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Разработчики использовали в основе KFConsole платформу Intel NUC 9 Extreme Compute Element на базе Intel Core i9-9980HK

Компания KFC продемонстрировала игровую систему KFConsole в форме ведра, особенностью которой стала жаровня для подогрева фирменных крылышек.

Еще летом этого года на странице KFC Gaming в Twitter появился анонс устройства. Тогда многие пользователи Сети не восприняли его всерьез.

Тем не менее компания, как оказалось, получила немало теплых откликов и действительно решила создать консоль.

«Мы собрали команду, обсудили идеи и в итоге их воплотили», — отметил глава отдела по связям с общественностью и работе с социальными сетями KFC UK & Ireland Марк Чиверс.

Разработчики использовали в основе KFConsole платформу Intel NUC 9 Extreme Compute Element на базе Intel Core i9-9980HK. Они сообщили также некоторые характеристики: 32 гигабайта оперативной памяти, графический ускоритель GeForce RTX от ASUS и твердотельный NVMe-накопитель Seagate объемом один терабайт.

Недавно консоль PlayStation 5 стала причиной драки двух американок. Посетительницы магазина Walmart в штате Северная Каролина устроили потасовку, в результате которой одна из женщин потеряла сознание.

Источник: riafan

KFC Sony PlayStation 5 консоль
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