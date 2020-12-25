25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Решил запретить продажу детского шампанского Минпромторг. Что опасного в нем обнаружили?

09:45 25.12.2020 Фото: pxhere
1 0

Новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей.

% name% title
Новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей.

"Каждый год в преддверии празднования Нового года в России отмечается резкий кратный рост продажи алкогольной продукции, что влечет за собой тяжелые социальные последствия. В отдельных субъектах эти объемы вырастают в 8-12 раз. К сожалению, новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей", - говорится в обращении Хамзаева на имя Мантурова.

Родители, как обратил внимание общественник, не осознают психологический фактор вовлечения детей в субкультуру употребления алкоголя. Результаты исследования команды специалистов из Московского института психоанализа, к которым апеллирует Хамзаев, показали, что наличие на семейных праздниках детского шампанского "размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности".

"Родители, покупая детям детское шампанское, необдуманно программируют их к потреблению алкоголя... До Нового года предлагаю, во-первых, провести кампанию по информированию широкой общественности с целью прекратить рекламу алкоголя в детской среде со стороны родителей и розничных сетей, недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским. Во-вторых, принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции", - указано в обращении.

алкоголь детское шампанское запретить детское шампанское приучение к алкоголю
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что думаете?

Аноним, 25 декабря 2020 10:10
"Нет хуже дурака, чем дурак немного умеющий думать" - вечно не там причину ищет. Дети в любом случае видят и ассоциируют, а вот приучать к культуре потребления нужно с умом. Почему все эти деятели не обращают внимание на один сильный загрязнитель мозгов - ТВ: что не сериал, так про какую-то мерзость Что должен думать ребенок, если в течение всего сериала мерзавец живет в шоколаде, а хороший человек страдает и только в конце все получают по заслугам? Правильно - я проживу приятную жизнь и в конце немного пострадаю, чем буду всю жизнь страдать чтобы в конце немного порадоваться. Но ТВ трогать нельзя - это основной инструмент промывки мозгов.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПроизводственному пищевому предприятию (ООО НПФ "Золотая долина", Академгородок) срочно требуются
10:51 25-12-2020
Производственному пищевому предприятию (ООО НПФ
Приметы на Католическое Рождество 25 декабря 2020 года: Как отмечать и что делать?
10:50 25-12-2020
Приметы на Католическое Рождество 25 декабря 2020 года: Как отмечать и что делать?
Заплатит 40 000 рублей за публикацию сообщения о «мошенниках» в Viber жительница Мариинска
10:45 25-12-2020
Заплатит 40 000 рублей за публикацию сообщения о «мошенниках» в Viber жительница Мариинска
Мега-маска от коронавируса попала в книгу рекордов России. Ее сшили в Новосибирске
10:41 25-12-2020
Мега-маска от коронавируса попала в книгу рекордов России. Ее сшили в Новосибирске
БердскЗачем нужен секс? 11 вариантов ответа на этот вопрос
10:39 25-12-2020
Зачем нужен секс? 11 вариантов ответа на этот вопрос
БердскСпецвыпуск "Новый мэр на пять лет будет в Бердске с 25 декабря" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 23 декабря 2020 1
10:37 25-12-2020
Спецвыпуск
Устроили массовую драку на турнире бойцы ММА Исмаилов и Минеев. Кому грозит 15 суток?
10:33 25-12-2020
Устроили массовую драку на турнире бойцы ММА Исмаилов и Минеев. Кому грозит 15 суток?
Болезнь или вакцинация: что лучше укрепляет иммунитет, рассказал вирусолог
10:30 25-12-2020
Болезнь или вакцинация: что лучше укрепляет иммунитет, рассказал вирусолог
Обряды и гадания в день Католического Рождества 25 декабря 2020 года
10:20 25-12-2020
Обряды и гадания в день Католического Рождества 25 декабря 2020 года
Лютые морозы под -50 прогнозируют синоптики в Сибири. В каких регионах, узнайте
10:15 25-12-2020
Лютые морозы под -50 прогнозируют синоптики в Сибири. В каких регионах, узнайте