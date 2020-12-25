Решил запретить продажу детского шампанского Минпромторг. Что опасного в нем обнаружили?

Новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей.

"Каждый год в преддверии празднования Нового года в России отмечается резкий кратный рост продажи алкогольной продукции, что влечет за собой тяжелые социальные последствия. В отдельных субъектах эти объемы вырастают в 8-12 раз. К сожалению, новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей", - говорится в обращении Хамзаева на имя Мантурова.

Родители, как обратил внимание общественник, не осознают психологический фактор вовлечения детей в субкультуру употребления алкоголя. Результаты исследования команды специалистов из Московского института психоанализа, к которым апеллирует Хамзаев, показали, что наличие на семейных праздниках детского шампанского "размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности".

"Родители, покупая детям детское шампанское, необдуманно программируют их к потреблению алкоголя... До Нового года предлагаю, во-первых, провести кампанию по информированию широкой общественности с целью прекратить рекламу алкоголя в детской среде со стороны родителей и розничных сетей, недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским. Во-вторых, принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции", - указано в обращении.